Обзор изменений экологического законодательства в октябре 2023 года

Представляю обзор изменений в сфере экологического и природоохранного законодательства, касающихся вопросов использования компонентов окружающей среды, негативного воздействия и надзора в рамках проведения контрольных мероприятий.

Разделы освещают вопросы экологического надзора, отходов производства и потребления, недропользования, лесопользования, утилизации, водопользования, и прочих вопросов, регулирующих сферы деятельности природопользователей.

Всего за октябрь 2023 года принят 41 регулирующий нормативный акт. Больше всего в сфере экологического надзора, обращения с отходами, землепользования, лесопользования, водных биоресурсов.

Учет изменений экологического законодательства позволяет выстраивать эффективный комплаенс, управлять экологическими рисками и принимать взвешенные управленческие решения в экологической, правовой и экономической плоскости. Планирование экологических рисков позволяет эффективнее подготовится к мероприятиям экологического надзора со стороны проверяющих органов.

В рамках анализа планируемых изменений следует обратить внимание на 2024 год предлагается установить размер ставки платы за НВОС на уровне 2018 года, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,32. Проект Постановления Правительства РФ «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». Кроме того, проектом предусматривается ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 74,41 рублей за тонну.

Предложены поправки в НК РФ, уточняющие порядок применения налогового вычета при исчислении сбора за пользование объектами водных биоресурсов. Проект Федерального закона № 459996-8 «О внесении изменений в статью 333.4-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В настоящее время применение вычета производится при представлении документов для получения разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов на очередной год, при условии предоставления уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета, полученного в предыдущем году. Данное уведомление может быть использовано однократно. Законопроектом предлагается уточнить порядок подачи заявления на предоставление подтверждения обоснованности применения вычета без привязки к оформлению разрешения на очередной год, а также устранить ограничение применения в полном объеме полученного подтверждения на вычет, обусловленное однократностью его использования.

Президент РФ поручил установить административную ответственность для юрлиц и ИП, в том числе в виде штрафов, исчисляемых исходя из выручки таких лиц, за неисполнение обязанностей, связанных с проведением сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, соблюдением квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. «Перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края» (утв. Президентом РФ 11.10.2023 № Пр-2056). Кроме того, Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

Что касается уже принятых изменений, из них предлагается 10 изменений, претендующих на самые важные изменения месяца.