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Обзор законопроектов

Обзор изменений экологического законодательства в октябре 2023 года

Представляю обзор изменений в сфере экологического и природоохранного законодательства, касающихся вопросов использования компонентов окружающей среды, негативного воздействия и надзора в рамках проведения контрольных мероприятий.
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Разделы освещают вопросы экологического надзора, отходов производства и потребления, недропользования, лесопользования, утилизации, водопользования, и прочих вопросов, регулирующих сферы деятельности природопользователей.

Всего за октябрь 2023 года принят 41 регулирующий нормативный акт. Больше всего в сфере экологического надзора, обращения с отходами, землепользования, лесопользования, водных биоресурсов.

Учет изменений экологического законодательства позволяет выстраивать эффективный комплаенс, управлять экологическими рисками и принимать взвешенные управленческие решения в экологической, правовой и экономической плоскости. Планирование экологических рисков позволяет эффективнее подготовится к мероприятиям экологического надзора со стороны проверяющих органов.

В рамках анализа планируемых изменений следует обратить внимание на 2024 год предлагается установить размер ставки платы за НВОС на уровне 2018 года, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,32. Проект Постановления Правительства РФ «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». Кроме того, проектом предусматривается ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 74,41 рублей за тонну.

Предложены поправки в НК РФ, уточняющие порядок применения налогового вычета при исчислении сбора за пользование объектами водных биоресурсов. Проект Федерального закона № 459996-8 «О внесении изменений в статью 333.4-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В настоящее время применение вычета производится при представлении документов для получения разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов на очередной год, при условии предоставления уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета, полученного в предыдущем году. Данное уведомление может быть использовано однократно. Законопроектом предлагается уточнить порядок подачи заявления на предоставление подтверждения обоснованности применения вычета без привязки к оформлению разрешения на очередной год, а также устранить ограничение применения в полном объеме полученного подтверждения на вычет, обусловленное однократностью его использования.

Президент РФ поручил установить административную ответственность для юрлиц и ИП, в том числе в виде штрафов, исчисляемых исходя из выручки таких лиц, за неисполнение обязанностей, связанных с проведением сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, соблюдением квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. «Перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края» (утв. Президентом РФ 11.10.2023 № Пр-2056). Кроме того, Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.

Что касается уже принятых изменений, из них предлагается 10 изменений, претендующих на самые важные изменения месяца.

  1. Расширены полномочия Роспотребнадзора, Росприроднадзора и Минприроды России в рамках системы ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Постановление Правительства РФ от 05.10.2023 № 1638 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

  2. Изложен в новой редакции перечень видов продукции, являющихся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. Постановление Правительства РФ от 24.10.2023 № 1776 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1079».

  3. До 5 рабочих дней сокращен период согласования уполномоченным органом плана снижения сбросов. Постановление Правительства РФ от 10.10.2023 № 1670 «О внесении изменений в Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

  4. Расширен перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госрегулирования в области охраны окружающей среды. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2023 № 2909-р Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды и признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства РФ.

  5. Расширен перечень оснований, допускающих возможность превышения региональным оператором прогнозной необходимой валовой выручки, содержащейся в заявке на участие в конкурсном отборе.Постановление Правительства РФ от 02.10.2023 № 1624 «О внесении изменения в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

  6. Росприроднадзор уполномочен создавать и вести реестр юрлиц и ИП, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров. Постановление Правительства РФ от 18.10.2023 № 1726 «О внесении изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219».

  7. Президентом утверждена новая Климатическая доктрина РФ. Указ Президента РФ от 26.10.2023 № 812 «Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации».

  8. С 1 сентября 2024 года сократится срок рассмотрения Росприроднадзором заявки и материалов на получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которым устанавливаются нормативы допустимых выбросов и временно разрешенные выбросы. Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1752 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2055».

  9. Дополнены основания предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. Постановление Правительства РФ от 02.10.2023 № 1627 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 629».

  10. С 12 октября 2023 года перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, дополняется некоторыми видами растений и грибов. Постановление Правительства РФ от 05.10.2023 № 1640 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978».

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