Несанкционированная свалка, вырубка леса и бездействие администрации: что решил суд?

В августе 2024 года Верховный суд Российской Федерации рассмотрел 769 жалоб по судебным делам. 39 из них были связаны с применением экологического и природоохранного законодательства. В статье разобрали несколько самых интересных кейсов.

Взыскание убытков за несанкционированную свалку

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) подал иск к администрации муниципального образования о взыскании убытков, связанных с ликвидацией мест несанкционированного размещения ТКО. В частности, истец требовал возмещения расходов на премирование работников, осуществлявших выявление и ликвидацию таких мест.

Порядок расчета понесенных расходов на ликвидацию несанкционированного размещения ТКО законодательством не был четко урегулирован. Это создало неопределенность в том, какие именно расходы могут быть включены в исковые требования к администрации.

Верховный Суд, отменяя предыдущие судебные акты в части и направляя дело на новое рассмотрение, указал на следующие ключевые моменты:

1. Судебные акты первой и апелляционной инстанций основывались на неполном выяснении всех обстоятельств дела. Выводы о взыскании расходов на премирование работников не учитывали доводы и возражения администрации.

2. Согласно пункту 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с обращением с ТКО, утвержденного Президиумом Верховного Суда 13 декабря 2023 года, региональный оператор обязан самостоятельно устранять несанкционированные свалки на земельных участках без разграничения собственности после уведомления органа местного самоуправления.

3. Поскольку расходы истца на выплату премий работникам не были учтены Региональным оператором и Регулятором при установлении тарифа на услуги, суд пришел к выводу, что такие расходы подлежат компенсации в ином порядке с учетом фактически понесенных затрат.

Обязаны восстановить лес

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 августа 2024 года (№ 307-ЭС24-11986), вынесенное судьей Чучуновой Н.С., касается важного аспекта охраны лесных ресурсов — обязательства по лесовосстановлению. Судебное разбирательство затрагивает случаи, когда лица, осуществляющие рубки лесных насаждений на основании проектов освоения лесов, обязаны разрабатывать и представлять в Министерство проект лесовосстановления, а также выполнять соответствующие работы.

Согласно действующему законодательству, обязанность по лесовосстановлению распространяется на всех лиц, проводящих рубки лесных насаждений, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. Это правило актуально независимо от гражданско-правового основания предоставления лесного участка и целей его использования. В частности, статья 25 Лесного кодекса Российской Федерации определяет одно из направлений использования лесов — строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов. Данное использование должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями статьи 21 Лесного кодекса.

В рассматриваемом деле суд установил, что изменения в ЕГРН о категории земель указанного земельного участка были внесены 10 сентября 2019 года. Однако Учреждение не подало в уполномоченный орган заявление о намерении провести работы по лесовосстановлению или лесоразведению, что стало основанием для судебного разбирательства.

Администрация бездействует

В рамках дела, рассматриваемого в кассационном порядке, суд столкнулся с важной проблемой, касающейся бездействия администрации в ликвидации несанкционированной свалки.

Суть дела (Кассационное определение ВС от 7 августа 2024 г. № 32-КАД24-2-К1) заключалась в том, что местные жители обратились в суд с требованием признать бездействие администрации незаконным и обязать ее устранить свалку, которая негативно влияла на экологическую ситуацию в регионе. Судьи Александров В.Н., Горчакова Е.В. и Абакумова И.Д. внимательно рассмотрели обстоятельства дела и пришли к выводу, что необходимо вмешаться.

Одним из ключевых моментов рассмотрения дела стало обращение административного ответчика с просьбой о предоставлении отсрочки исполнения исполнительного документа. В качестве основания для этого он сослался на утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области План мероприятий, который был связан с нормами федерального законодательства об охране окружающей среды. Это заявление вызвало необходимость детального анализа: действительно ли обстоятельства, на которые ссылался ответчик, являются неустранимыми и препятствуют исполнению обязательств в установленный срок.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда, изложенным в постановлении от 17 ноября 2015 года № 50, суд должен учитывать все фактические обстоятельства дела. Важно отметить, что наличие оснований для отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа рассматривается индивидуально, и суд обязан оценить, насколько представленные доводы действительно обоснованы.

Анализ трех кейсов демонстрирует важность правоприменительной практики в сфере защиты прав граждан и охраны окружающей среды.