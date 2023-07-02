Экологическая отчетность в 2025 году: новые сроки, требования и ставки

Ключевые изменения в отчетности по отходам в 2025 году
Новые отчетные периоды.
С 1 января 2025 года вводятся ежемесячные и ежеквартальные отчеты об обращении с отходами. Документы нужно предоставлять не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
Порядок учета отходов.
Согласно приказу Минприроды от 13 декабря 2023 года № 825, все операции с отходами должны заноситься в учет не позднее 10 рабочих дней с момента их образования, обработки или уничтожения.
Новые формы отчетности: ежедневная, ежемесячная, ежеквартальная и ежегодная
Ежедневная отчетность
Для предприятий, использующих водные ресурсы, обязательна фиксация объемов забора воды и сброса сточных вод в специальных журналах по формам 1.1–1.6, утвержденным приказом Минприроды России от 9 ноября 2020 года № 903.
Ежемесячная отчетность
С 1 января 2025 года вводится требование об обобщении данных об учете отходов ежемесячно. Данные должны формироваться не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом. При этом информация за квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год формируется нарастающим итогом.
Ежеквартальная отчетность
Отчеты по формам 3.1, 3.2, 3.3 содержат сведения об объемах забора водных ресурсов, сброса сточных вод и их качестве. Сроки предоставления:
до 15 апреля — за I квартал;
до 15 июля — за II квартал;
до 15 октября — за III квартал;
до 15 января — за IV квартал предыдущего года.
Отчеты подаются в территориальные органы Росводресурсов или уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ. Также предоставляется отчет по решению на водопользование, если предприятие имеет право на использование водных объектов.
Новые ставки экосбора на 2025 год
С введением постановления Правительства РФ от 1 августа 2024 года № 1041 ставки экологического сбора выросли на 15% по сравнению с 2024 годом. В документе утверждены также ставки на 2026 и 2027 годы.
2025 год: текстильные изделия — 18 750 руб./т, бумажные изделия — 2 735 руб./т.
2026 год: возрастание на 8%.
2027 год: возрастание на 4%.
В расчетах применяется коэффициент, отражающий сложность утилизации конкретной продукции.
Кто освобожден от уплаты экологического сбора
Некоторые категории производителей и импортеров освобождены от уплаты экосбора. К ним относятся:
Предприятия, производящие или ввозящие товары и упаковку для собственных нужд — если продукция не предназначена для продажи.
Экспортеры — компании, которые производят товары исключительно для внешнего рынка.
Производители, работающие с чужой упаковкой — согласно закону № 451-ФЗ от 4 августа 2023 года, если упаковка приобретается у сторонних поставщиков, отчетность по ней не требуется.
Формы отчетности по экологическому сбору
Декларация о количестве выпущенных товаров и упаковки. Ее заполняют все производители и импортеры, за исключением тех, кто работает на экспорт. Многоразовая упаковка декларируется как товар.
Отчет о выполнении нормативов утилизации отходов. Сдают предприятия и ассоциации, выполняющие утилизацию.
Расчет суммы экосбора. Представляется компаниями, которые не выполнили нормативы утилизации и обязаны уплатить сбор.
Уведомление о самостоятельной утилизации. Подлежит подаче импортерами, если товары были ввезены из стран, не входящих в ЕАЭС.
Дополнительные виды отчетности
Журнал учета движения отходов
Каждый природопользователь обязан вести журнал учета движения отходов, отражающий количество образуемых отходов и каждую операцию с ними. Требования к заполнению журнала определены Приказом Минприроды России № 1028 от 08.12.2020. Ведение журнала возможно как в электронном, так и в бумажном формате. Данные по учету должны быть обобщены до 25 января следующего за отчетным года.
Региональный кадастр отходов
Природопользователи обязаны подавать данные в региональный кадастр отходов. Порядок подачи и сроки могут отличаться в зависимости от региона. Например, в Санкт-Петербурге отчетность подается до 31 марта в Комитет по природопользованию. Важно уточнять требования по каждому региону, чтобы избежать штрафов.
Форма 2-ТП (отходы)
Форма 2-ТП (отходы) сдается в Росприроднадзор не позднее 1 февраля 2025 года. Этот отчет обязаны подавать:
предприятия, занимающиеся обращением с отходами;
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО);
операторы, работающие с ТКО.
Малые и средние предприятия, образующие менее 0,1 тонны ТКО и имеющие договор с региональным оператором, могут быть освобождены от подачи этой формы.
Форма 2-ТП (воздух)
Данный отчет обязателен для предприятий, имеющих стационарные источники выбросов. Срок подачи — до 22 января. Отчетность подается отдельно по каждому региону, в котором расположены объекты предприятия.
Форма 2-ТП (водхоз)
Эта форма предназначена для водопользователей, сбрасывающих сточные воды или забирающих воду из водных объектов. Отчет необходимо сдать в территориальные органы Росводресурсов до 22 января.
Форма 4-ОС (текущие затраты)
Отчетность по форме 4-ОС обязаны подавать предприятия, ведущие природоохранную деятельность и имеющие расходы на эти цели свыше 100 тысяч рублей в год. Срок сдачи — до 25 января следующего года.
Декларация о плате за НВОС
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) подается до 10 марта. Платежи должны быть внесены до 1 марта. Декларация обязательна для всех категорий объектов, включая те, которые не осуществляют платежи, но обязаны отчитываться.
Способы подачи отчетности
Отчетность можно подать следующими способами:
Через Личный кабинет природопользователя на сайте Росприроднадзора. Для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Через сервис оператора электронного документооборота. Здесь также необходима УКЭП.
Документы подаются в территориальный орган Росприроднадзора или Центральный аппарат (в зависимости от статуса компании — производитель или импортер).
В 2025 году экологическая отчетность и экосбор становятся еще более важными элементами регулирования воздействия на окружающую среду. Новые требования и ставки направлены на стимулирование бизнеса к сокращению отходов и повышению уровня утилизации. Для успешного выполнения всех обязательств компаниям рекомендуется заранее подготовиться к изменениям, настроить учетные процессы и следить за актуальными нормативными актами. В случае возникновения вопросов по отчетности и уплате экосбора стоит обратиться в территориальный орган Росприроднадзора.
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