Экологическая отчетность в 2025 году: новые сроки, требования и ставки

Ежедневная отчетность

Для предприятий, использующих водные ресурсы, обязательна фиксация объемов забора воды и сброса сточных вод в специальных журналах по формам 1.1–1.6, утвержденным приказом Минприроды России от 9 ноября 2020 года № 903.

Ежемесячная отчетность

С 1 января 2025 года вводится требование об обобщении данных об учете отходов ежемесячно. Данные должны формироваться не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом. При этом информация за квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год формируется нарастающим итогом.

Ежеквартальная отчетность

Отчеты по формам 3.1, 3.2, 3.3 содержат сведения об объемах забора водных ресурсов, сброса сточных вод и их качестве. Сроки предоставления:

до 15 апреля — за I квартал; до 15 июля — за II квартал; до 15 октября — за III квартал; до 15 января — за IV квартал предыдущего года.

Отчеты подаются в территориальные органы Росводресурсов или уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ. Также предоставляется отчет по решению на водопользование, если предприятие имеет право на использование водных объектов.