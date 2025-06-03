1. О чем дело?

Дело касается взыскания убытков Обществом с ограниченной ответственностью «Научтехстрой Плюс» (истец) с Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ответчик).

Убытки возникли в связи с изъятием части участка недр местного значения (месторождение строительных песков), предоставленного истцу по лицензии, для целей строительства автомобильной дороги.

2. Суть проблемы

Может ли недропользователь (истец) взыскать убытки, рассчитанные на основе предполагаемой будущей потери запасов полезных ископаемых и связанных с этим затрат, до того, как:

Уполномоченный орган утвердил списание этих запасов с государственного баланса;

В лицензию на пользование недрами были внесены соответствующие изменения в установленном законом порядке?

Является ли наличие лицензии на пользование недрами автоматическим основанием для возникновения права на земельный участок в границах горного отвода, или необходимо отдельное оформление аренды земли?

3. Позиция сторон

Истец (ООО «Научтехстрой Плюс»): утверждал, что строительство дороги на части лицензионного участка привело к невозможности добычи части запасов песка и понесенным затратам. Требовал взыскания убытков, включающих:

Компенсацию за потерю запасов (92 854 000 руб.)

Реальный ущерб (расходы на оформление участка недр/лицензии пропорционально потерям, создание инфраструктуры пропорционально потерям, оценку компенсации, списание запасов и корректировку документации - 12 570 439.44 руб.).

Ответчик (ГК «Российские автомобильные дороги»): оспаривал требования истца, настаивая на несоблюдении истцом установленного законом порядка для обоснования таких убытков (отсутствие утвержденного списания запасов и изменений в лицензию). Вероятно, также оспаривал расчеты и обоснованность затрат.

4. Что решили суды всех инстанций

Арбитражный суд г. Москвы (1 инстанция, 08.02.2024):

Удовлетворил исковые требования (взыскал убытки).

Девятый арбитражный апелляционный суд (2 инстанция, 08.07.2024): Подтвердил решение суда первой инстанции (оставил его в силе).

Арбитражный суд Московского округа (3 инстанция, кассация, 23.10.2024): Подтвердил решения нижестоящих судов (оставил их в силе).

Верховный Суд РФ (4 инстанция, кассация, 03.04.2025):

ОТМЕНИЛ решения всех нижестоящих судов и НАПРАВИЛ дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

5. Почему это важно?

ВС РФ четко указал, что для взыскания убытков, связанных с потерей балансовых запасов полезных ископаемых, необходимо документально подтвердить факт их списания с государственного баланса и внесения изменений в лицензию до обращения в суд. Расчеты, основанные на предположениях о будущих потерях, недостаточны. Это ужесточает требования к доказыванию для недропользователей.

ВС РФ подтвердил важнейший принцип, лицензия на пользование недрами НЕ создает автоматически права на земельный участок. Для законной деятельности в границах горного отвода недропользователь обязан отдельно оформить право на землю (как правило, через договор аренды), инициировав этот процесс и соблюдая его условия. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода к оформлению прав.

Суды не должны механически принимать расчеты истца. Необходимо проверять:

Соответствие применяемой методики закону (порядок списания запасов).

Документальное подтверждение площади изымаемого участка недр.

Обоснованность пропорций, по которым распределены затраты на оформление и инфраструктуру.

Определение ссылается на позицию ВС РФ о необходимости доказывания причинно-следственной связи между действиями ответчика (госорганов) и упущенной выгодой/реальным ущербом, а также на необходимость оформления аренды земли для реализации права недропользования.

Решение заставляет компании более тщательно готовиться к судебным спорам об убытках, связанных с изъятием недр, предварительно проходя все необходимые административные процедуры (списание запасов, изменение лицензии) и уделяя особое внимание оформлению прав на земельные участки.

Итог: Решения нижестоящих судов отменены, так как они взыскали убытки, рассчитанные на недоказанной будущей потере запасов (без утвержденного списания и изменений в лицензии), не проверили должным образом обоснованность расчета и площади изъятия, и проигнорировали тот факт, что право пользования недрами в границах отвода требует отдельного оформления аренды земли. Дело направлено на новое рассмотрение для устранения этих нарушений.