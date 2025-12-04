Косметическое производство и НВОС: почему вашу «третью» категорию хотят сделать «первой»?

Ко мне все чаще обращаются владельцы и экологи косметических производств с одним и тем же тревожным вопросом: «Почему нас пытаются отнести к объекту I категории, если мы всего лишь смешиваем компоненты? Раньше была III-я!».

Ситуация массовая и крайне рискованная. Предприятия получают предостережения от Росприроднадзора, а при очередной актуализации сведений об объекте НВОС сталкиваются с требованием присвоить именно I категорию. Это влечет за собой колоссальные финансовые и административные последствия:

Необходимость получения комплексного экологического разрешения (КЭР) вместо простой подачи декларации.

Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), что для «сборочного» производства физически невыполнимо и экономически нецелесообразно.

Кратный рост платы за НВОС и экологических платежей.

Жесткий контроль и отчетность.

Так в чем же подвох? Давайте разбираться.

По закону, ключевой критерий для отнесения к I категории -наличие на объекте процессов, связанных с химическими превращениями (химический синтез). Это производство удобрений, пластмасс, красок и т.д.

Ваша деятельность -простое смешение компонентов (отдушек, масел, эмульгаторов) для создания кремов, шампуней или лосьонов НЕ является химическим синтезом. Это, по сути, физический процесс.

Почему тогда возникает путаница?

На практике надзорные органы иногда формально подходят к кодам ОКВЭД. Код 20. «Производство химических веществ и химических продуктов» -обширный, и в него, среди прочего, входит производство парфюмерии и косметики (20.4). Этот факт и становится поводом для «переквалификации».

Что делать, если вы столкнулись с этой проблемой?

Не паниковать и не соглашаться. Присвоение категории - не формальность, а судьбоносное решение. Подготовить техническое обоснование. Вам нужно четко, на языке технологического процесса, доказать, что на вашем производстве отсутствуют стадии химического синтеза. Описывайте рецептуру, оборудование (миксеры, гомогенизаторы), физико-механические принципы работы. Оспаривайте предостережения и требования. Подавайте соответствующие жалобы и возражения, ссылаясь на ст. 4.2 Федерального закона № 7-ФЗ и на ваше технологическое обоснование.

Вывод:

Если ваше косметическое производство основано на смешении, а не на синтезе, закон на вашей стороне. Но отстоять свою правоту без глубокого погружения в тонкости экологического и технологического законодательства бывает сложно.