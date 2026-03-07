Возложение обязанности по рекультивации земель по договору в судебной практике

На примере конкретного судебного дела проанализируем вопросы включения в гражданско-правовые договоры обязанности по рекультивации земель, разработки проекта рекультивации, состава такого обязательства. Рассмотрим практику судов в случаях, когда договор содержит условия о рекультивации земель, но не определяет обязанность по разработке проекта рекультивации.

Фабула дела

Проанализируем Определение Верховного суда РФ от 16.05.2025 № 302-ЭС25-2819 по делу № А19-2675/2024.

Между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен договор поставки, по условиям которого поставщик обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель обязуется произвести выборку, принять и оплатить товар (бой электродный), пригодный для цементной промышленности, находящийся в пределах земельного участка, занимаемого ранее шламонакопителем.

Согласно договору, передача товара производится в месте нахождения выемки товара (выборка), осуществляемой покупателем самостоятельно. Выемка и доставка товара до места погрузки также осуществляется покупателем самостоятельно.

Также договор содержал условие, вокруг которого возник спор. Пунктом договора предусмотрено, что при невозможности дальнейшего применения товара предприятиями-потребителями (т.е. предприятиями цементной промышленности), повлекшей за собой прекращение приемки товара покупателем на срок более одного года, равно как при прекращении действия договора по причинам, не зависящим от поставщика, покупатель обязуется своими силами и за свой счет произвести рекультивацию вскрытой части шламового поля в течение 6 месяцев с момента истечения срока приостановки поставок товара или прекращения действия договора.

В 2021 г. покупатель сообщил поставщику, что в связи с переходом цементных предприятий на выпуск продукции, соответствующей европейской системе стандартизации, потребителями боя электродного предъявлены требования о предоставлении документации о безопасности материалов. До предоставления требуемой документации потребление электродного боя приостановлено. В случае принятия положительного решения работы по извлечению шлама на шламовом поле будут возобновлены весной 2022 г.

Поставщик, ссылаясь на неисполнение покупателем обязанности по рекультивации вскрытой части шламового поля в случае прекращения приемки товара, обратился в суд с исковым заявлением об обязании покупателя своими силами и за свой счет разработать проект рекультивации и провести работы по рекультивации.

Позиция ответчика

Ответчик исковые требования не признал, указал, что:

договор поставки по своей правовой природе является смешанным договором, имеющим условия поставки и подряда. Покупатель своими действиями по выемке и утилизации отходов не приводил земли к деградации, а фактически очищал данные земли от принадлежащих истцу отходов;

разработанный покупателем проект переработки боя электродного включил в себя нормы по «разрекультивации», то есть снятие и перемещение грунта, которым рекультивировано шламовое поле, на площадку с южной стороны шламонакопителя. Работы по рекультивации договором не предусмотрены, следовательно, сторонами не согласован предмет договора в части подрядных работ;

стороны не пришли к соглашению по существенным условиям договора (предмет и срок начала производства работ), в связи с чем договор в части пункта о рекультивации является незаключенным.

Также по мнению ответчика:

обязанность по разработке проекта рекультивации возложена законодателем на истца, и при включении данного пункта в договор поставки стороны фактически имели в виду не проект рекультивации в целом, а восстановление снятого слоя грунта;

истец также выгребал отходы с шламового поля, увеличивая объем ямы. Работы по рекультивации невозможны в связи с тем, что истец увеличил емкость ямы шламового поля для собственных целей, и сама емкость шламового поля не заполнена;

договор поставки является притворной сделкой, прикрывающей собой договор возмездного оказания услуг по утилизации отходов.

Позиция судов

Суд первой инстанции требования удовлетворил полностью.

Суд пришел к выводу, что договор по своей правовой природе является договором поставки.

В 2005 г. шламовое поле выведено из эксплуатации, рекультивировано в соответствии с проектом. Толщина слоя рекультивации на разных участках составляет от 400 до 700 мм.

Ответчиком разработана технология использования смеси отходов, размещенных на шламовом поле. Проектными решениями предусматривается изъятие боя электродного из рассматриваемого шламового поля с целью дальнейшей реализации его потенциальному потребителю – предприятиям цементной промышленности.

С учетом особых свойств поставляемого товара (отходы производства III класса опасности, захороненные на рекультивированном шламовом поле), а также специфики его хранения и добычи, условия договора о рекультивации в случае прекращения действия договора суд полагает существенными условиями.

Условие о рекультивации вскрытой части шламового поля являлось условием поставки/выемки товара, относящегося к категории отходов производства III класса опасности, а не самостоятельным условием (заданием) на выполнение подрядных работ. В связи с этим суд отклонил доводы ответчика о смешанном характере договора, поскольку необходимость проведения работ по рекультивации разрекультивированного ответчиком для собственных нужд (в целях добычи товара) шламового поля не может быть признана судом как условие для квалификации договора как содержащего условие о подряде. В данном случае, с учетом особых свойств товара и условий его добычи, включение в договоры соответствующих условий обусловлено интересами истца (поставщика), выразившего согласие на выемку опасных отходов из выведенного из эксплуатации и восстановленного шламонакопителя.

Суд также отметил, что:

стороны и ранее заключали и исполняли аналогичные договоры (более 10 лет), при этом ответчик знал о том, что выемка товара из шламонакопителя истца подразумевает вскрытие рекультивированного слоя на выведенном из эксплуатации шламовом поле и о необходимости последующей его рекультивации после прекращения действия договора;

ответчик не доказал наличие у него лицензии на обращение с отходами I-IV классов опасности, а также наличие материально-правового интереса истца именно в утилизации отходов.

Суды апелляционной и кассационной инстанции оставили без изменения решение суда, отметив:

рекультивация земельного участка возможна только на основании утвержденного проекта рекультивации земель. Составление и утверждение плана рекультивации земель является составной частью обязательства по осуществлению рекультивации.

Верховный Суд РФ оставил акты судов нижестоящих инстанций без изменения.

Комментарий

Отметим, что в настоящем деле покупатель требовал не только произвести рекультивацию, но и подготовить проект рекультивации земель, что не было прямо предусмотрено условиями договора.

Понятие «проект рекультивации земель» фигурирует в Правилах рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 (прим. с 1 сентября 2025 г. действуют новые правила рекультивации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.05.2025 № 781). Согласно п. 2 которых проект означает документ, на основании которого проводится рекультивация земель.

То есть истец фактически требовал от ответчика осуществить разработку и утверждение проекта рекультивации земель в соответствии с Правилами рекультивации и консервации земель.

В соответствии с п. 3 Правил рекультивации и консервации земель (действующих в спорный период) разработка проекта рекультивации земель и рекультивация земель обеспечиваются лицами, деятельность которых привела к деградации земель, в том числе правообладателями земельных участков, лицами, использующими земельные участки на условиях сервитута, публичного сервитута, а также лицами, использующими земли или земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

Ответчик в рассматриваемом кейсе не являлся правообладателем земельного участка, а лишь производил на нем работы по выемке отходов для дальнейшей реализации.

Ключевым моментом для возможности применения Правил рекультивации и консервации земель в рассматриваемой ситуации является факт деградации земель, который выражен в нарушении 400-700 миллиметрового рекультивационного слоя, которым в 2005 г. было рекультивировано шламовое поле. В отсутствие такого слоя возложение обязанности разработать проект рекультивации именно в соответствии с Правилами рекультивации и консервации земель было бы неправомерно, поскольку в таком случае отсутствовала бы деградация земель, в отсутствие которой для применения Правил рекультивации и консервации земель нет оснований.

Также важным аспектом является назначение и цель рекультивации земель.

В п. 2 Правил рекультивации и консервации земель приведено определение понятия «рекультивация земель» – это мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.

Как следует из приведенного определения, целью рекультивации является приведение земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В связи с этим рекультивация земель, занятых шламовым полем, до состояния, пригодного, например, для сельскохозяйственной деятельности, не требуется, поскольку такие земли явно не относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

Иная судебная практика

Это подтверждается судебной практикой. Так, как следует из решения Арбитражного суда Краснодарского края от 09.10.2023 по делу № А32-59471/2022, суд отклонил иск Администрации городского поселения к Обществу об обязании провести рекультивацию земельного участка.

Между Администрацией (арендодатель) и Обществом (арендатор) заключен договор аренды земельного участка.

Администрация объяснила необходимость рекультивации тем, что Обществом выполнены земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобиль, в связи с чем нарушены качественные характеристики участка и допущены изменения поперечного профиля: произведен уклон рельефа.

Суд указал, что грунт с участка не вывозился, а был перемещен с одной части на другую.

Кроме того, Администрация не обосновала необходимость рекультивации земельного участка, который относится к землям промышленности, и то, каким образом действия по восстановлению состояния участка помогут использовать его по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием.

Кроме того, договором аренды не предусмотрено, что возврату земельного участка арендодателю предшествует проведение рекультивации.

Следует обратить внимание на вывод судов о том, что рекультивация земельного участка возможна только на основании утвержденного проекта рекультивации земель.

Данный вывод интересен тем, что в частно-правовых отношениях обязанность одной из сторон провести «рекультивацию» не всегда означает именно рекультивацию земель в соответствии с требованиями Правил рекультивации и консервации земель. Действительно, как заметил ответчик, в договорах под рекультивацией могут пониматься различные работы, состав которых не всегда соответствует Правилам рекультивации и консервации земель. Удачно для исполнителя, если состав работ конкретно обозначен в договоре (например, включает выравнивание почвы без дальнейших этапов). В таком случае достаточно будет выполнить предусмотренные договором работы, которые и будут считаться рекультивацией.

Так, согласно Постановлению 8 ААС от 24.03.2022 по делу № А46-12645/2021 заказчик обратился к подрядчику о взыскании неустойки за невыполнение обязательств по рекультивации по договору подряда. Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и указал, что именно Заказчик должен был разработать проект рекультивации, поскольку условиями договора предусмотрены конкретные рекультивационные работы, которые были выполнены, а разработка проекта рекультивации в состав данных работ по условиям договора не входила. Кассация также согласилась с этими выводами.

В отличии от приведенного примера, в разобранном кейсе ВС РФ суды пришли к выводу, что рекультивация в любом случае предусматривает разработку проекта рекультивации лицом, на которого возложена обязанность по рекультивации, опираясь на Правила рекультивации и консервации земель.

Что такое рекультивация

Рекультивация земель предусмотрена не только Правилами рекультивации земель, но также нормативными документами. В нормативных документах есть следующие определения:

– комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества (ГОСТ 17.5.1.01-83);

– реставрация и приведение в порядок поверхности дорог и земельных участков, замена заборов, очистка канав и водотоков и другие подобные операции вслед за ремонтом или строительными работами (ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020).

Данные определения отличаются от определения понятия «рекультивация земель», установленного Правилами рекультивации и консервации земель: в частности, не ставят целью приведение земельного участка в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Выводы

С учетом позиции судов по рассмотренному кейсу остается открытым вопрос о том, как с учетом новой практики будут разрешаться споры по возложению обязанности разработать проект рекультивации в случае, если условиями договора предусмотрены конкретные работы по рекультивации, но не оговорены условия о том, какая из сторон обязана разработать проект рекультивации.