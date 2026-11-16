Как в России и в мире борются с саранчой

Цикличность нашествий и международное признание угрозы
Нашествия саранчи в России носят циклический характер и наиболее остро затрагивают южные регионы. К зонам постоянного риска относятся регионы Поволжья, Южной Сибири и Северного Кавказа, в особенности Республики Калмыкия и Дагестан, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края. Перелетная саранча является трансграничным стадным вредителем. Вредоносные виды – мароккская и азиатская перелётная саранча – уничтожают тысячи гектаров зерновых и кормовых культур, что ставит ее наряду с засухой, пожарами и прочими стихийными бедствиями - основными рисками в сельском хозяйстве.
Борьба с голодом признана ООН одной из целей устойчивого развития (ЦУР 2). Международное сообщество квалифицирует борьбу с трансграничными стадными вредителями как задачу, относящуюся к сфере общественных благ и непосредственно влияющую на глобальную продовольственную безопасность. Эти вызовы требуют адекватного правового регулирования, в связи с чем необходимо рассмотреть международные рекомендации и их имплементацию в России.
Международная стратегия ООН 1988 года и современные механизмы ФАО
Ключевым документом, отражающим подходы международного сообщества, является Международная стратегия борьбы против нашествия саранчовых и кузнечиковых, в особенности в Африке, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/203 от 20 декабря 1988 года[1] в ответ на разрушительное нашествие в Африке конца 1980-х годов.
Генеральная Ассамблея выразила тревогу в связи с масштабным нашествием, угрожавшим продовольственной безопасности, сельскому хозяйству и экономике африканских государств. В резолюции высоко оценены усилия и скоординированные действия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которой было поручено разработать и возглавить реализацию Международной стратегии. Документ призвал мировое сообщество, особенно развитые страны и учреждения системы ООН, оказать всестороннюю финансовую и техническую поддержку пострадавшим странам.
Фактически ООН признала, что отдельные государства не справляются с угрозой самостоятельно, а решение проблемы требует скоординированных действий на международном уровне. Принятие стратегии стимулировало переход от локальных мер к превентивному подходу.
Превентивный подход основан на эффективном мониторинге мест саранчового обитания во время важных периодов её годичного цикла в целях раннего обнаружения подъёма численности и изменения поведения; тем самым обеспечивается адекватное раннее оповещение и действенное реагирование, поскольку проведение противосаранчовых обработок наиболее эффективно на ранней стадии развития саранчи, когда молодые личинки более чувствительны к препаратам[2].
Превентивный контроль требует создания единых национальных противосаранчовых центров, обладающих исключительными полномочиями на проведение истребительных мероприятий на землях всех категорий без частноправовых ограничений.
Российское правовое регулирование: статус саранчи и ответственность землепользователей
В России саранчовые приравнены к рядовым вредителям. Обязанность по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений производна от общих обязанностей землепользователей по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов (ст. 42 Земельного кодекса РФ). Непринятие мер влечёт административную ответственность по ст. 10.1 КоАП РФ: штраф на граждан от 300 до 500 руб., на должностных лиц – от 500 до 1000 руб., на юридических лиц – от 5000 до 10 000 руб.
Несмотря на заинтересованность сельхозорганизаций в сохранении урожая, эффективность борьбы с саранчовыми остаётся недостаточной. По данным ФГБУ «Россельхозцентр», по состоянию на 10.06.2025 саранчовые были выявлены на площади 578,28 тыс. га. Обработки к этой даты были проведены лишь на площади 77,36 тыс. га[3].
Организационные и правовые барьеры на пути эффективной борьбы
Первичные очаги саранчовых могут формироваться в плавнях, на землях запаса, в государственном лесном и водном фонде, а также на иных землях, находящихся в муниципальной или неразграниченной государственной собственности. Проведение обработок на таких участках требует либо длительных согласований с Росприроднадзором в силу ограничений Лесного и Водного кодексов РФ, либо ложится на плечи муниципалитетов, бюджеты которых в большинстве дефицитны.
В результате обработка фермером собственного участка может не дать желаемого результата из-за прилёта саранчи с соседних государственных или муниципальных земель. Кроме того, очаги могут находиться в приграничных районах сопредельных государств, что требует координации на межгосударственном уровне.
Важно отметить, что ФГБУ «Россельхозцентр» выполняет только мониторинговые и рекомендательные функции, не обладая полномочиями на принудительную обработку чужих земель без разрешения собственника.
Доказывание происхождения очага и возмещение убытков: правовая фикция?
Взыскать убытки с государства или иных лиц, на земельных участках которых сформировался очаг саранчи, практически невозможно. Доказывание происхождения саранчи с конкретного участка представляет собой чрезвычайно сложную, а зачастую неразрешимую задачу. Это связано с рядом факторов:
Миграционный характер. Саранча – перелётное насекомое, способное преодолевать до 150 км в день. Стаи свободно пересекают государственные границы, не говоря уже о границах между соседними участками. Установить, что конкретная особь возникла именно на участке ответчика, практически невозможно.
Отсутствие прямых доказательств. Для подтверждения факта возникновения очага на конкретном участке необходимы систематические наблюдения и документальная фиксация процесса размножения именно там. Однако владельцы чаще обнаруживают саранчу уже на стадии массового распространения.
Отсутствие специальных стандартов доказывания. В законодательстве большинства стран нет норм, регулирующих доказывание происхождения вредителей с соседних участков. Общие правила гражданского судопроизводства требуют допустимых, относимых и достоверных доказательств, которые в делах о саранче, как правило, недоступны.
Ограниченность данных мониторинга. Даже если государственные органы ведут мониторинг, эти данные носят обобщённый (региональный или муниципальный) характер и не детализируются до уровня конкретных участков.
Сложность причинной связи. Даже при доказанности факта возникновения очага на участке соседа необходимо показать, что ущерб урожаю истца причинён именно этой популяцией, а не другой, с учётом одновременного существования множества очагов. Это требование практически невыполнимо.
В связи с этим единственной реальной стратегией для сельхозпредприятия остаётся страхование урожая. Однако, поскольку массовая гибель урожая угрожает продовольственной безопасности всей страны, представляется необходимым заимствование правовых моделей иностранных государств.
Зарубежные модели централизованного контроля: Казахстан и Китай
Республика Казахстан реализует модель централизованного контроля. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 марта 2020 года № 100[4] утверждены Правила проведения фитосанитарных мероприятий. Согласно этим правилам, организация мероприятий против стадных саранчовых (азиатская, мароккская, итальянский прус) осуществляется ведомством уполномоченного органа за счёт средств республиканского бюджета в рамках соответствующей бюджетной программы. Мероприятия против нестадных саранчовых финансируются из областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения и столицы.
В Китайской Народной Республике в ст. 29 Закона «О сельском хозяйстве» (принят 2 июля 1993 г., с последующими изменениями)[5] прямо установлена обязанность правительств различных уровней принимают меры по повышению способности бороться со стихийными бедствиями в сельском хозяйстве, эффективно предотвращать и бороться со стихийными бедствиями и оказывать помощь пострадавшим, помогать пострадавшим возобновить производство и осуществлять взаимную помощь и взаимную поддержку. Министерством сельского хозяйства КНР ежегодно утверждается и публикуется Технический план по профилактике и контролю саранчи. В основе плана лежит генеральная стратегия устойчивого контроля и управления популяциями саранчи. Научные исследования подтверждают эффективность китайской стратегии[6].
Сравнительный анализ демонстрирует прямую корреляцию между степенью централизации противосаранчовых мероприятий и уровнем защиты продовольственной безопасности. Опыт Казахстана и КНР доказывает, что лишь придание саранчовым статуса национальной угрозы, сопоставимой с чрезвычайной ситуацией федерального уровня, позволяет обеспечить эффективную борьбу.
Предложения по реформированию российского законодательства
Для Российской Федерации требуется законодательное закрепление следующих позиций:
Выделение стадных саранчовых в отдельную правовую категорию с императивным требованием ликвидации очагов на всех категориях земель за счёт средств федерального бюджета.
Создание единого Федерального противосаранчового центра с правом беспрепятственного входа на любой участок при объявлении соответствующего режима (по аналогии с китайской моделью).
Освобождение сельскохозяйственных товаропроизводителей от ответственности за ущерб, причинённый миграцией с необработанных земель публичной собственности, а также введение механизма компенсации потерь из федерального бюджета.
Заключение
До внедрения указанных изменений российская правовая конструкция, возлагающая бремя защиты от трансграничного вредителя на частного фермера, будет систематически генерировать потери валового сбора зерновых, подрывая национальную продовольственную безопасность. Международный опыт однозначно свидетельствует: эффективная борьба с саранчой возможна лишь при централизованном, хорошо финансируемом и юридически обеспеченном подходе на всех уровнях – от федерального до местного, а также при налаженном межгосударственном взаимодействии.
[1] https://docs.un.org/ru/A/RES/43/203
[2] Куришбаев А.К, Ажбенов В.К. Превентивный подход в решении проблемы нашествия саранчи в Казахстане и приграничных территориях // Вестник науки Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина. – 2013. - №1 (76). – С. 42-52
[3] Россельхозцентр. URL: https://rosselhoscenter.ru/upload/users-docs/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%9615.pdf
[4] https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020213
[5] Agriculture Law of the People's Republic of China // WIPO. URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/7968
[6] Li, Hongmei et al. Lessons Learned and Challenges of Biopesticide Usage for Locust Management—The Case of China // Sustainability 2023, 15(7), 6193; https://doi.org/10.3390/su15076193