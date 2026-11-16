Как в России и в мире борются с саранчой

Международная стратегия ООН 1988 года и современные механизмы ФАО

Ключевым документом, отражающим подходы международного сообщества, является Международная стратегия борьбы против нашествия саранчовых и кузнечиковых, в особенности в Африке, принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/203 от 20 декабря 1988 года[1] в ответ на разрушительное нашествие в Африке конца 1980-х годов.

Генеральная Ассамблея выразила тревогу в связи с масштабным нашествием, угрожавшим продовольственной безопасности, сельскому хозяйству и экономике африканских государств. В резолюции высоко оценены усилия и скоординированные действия Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которой было поручено разработать и возглавить реализацию Международной стратегии. Документ призвал мировое сообщество, особенно развитые страны и учреждения системы ООН, оказать всестороннюю финансовую и техническую поддержку пострадавшим странам.

Фактически ООН признала, что отдельные государства не справляются с угрозой самостоятельно, а решение проблемы требует скоординированных действий на международном уровне. Принятие стратегии стимулировало переход от локальных мер к превентивному подходу.

Превентивный подход основан на эффективном мониторинге мест саранчового обитания во время важных периодов её годичного цикла в целях раннего обнаружения подъёма численности и изменения поведения; тем самым обеспечивается адекватное раннее оповещение и действенное реагирование, поскольку проведение противосаранчовых обработок наиболее эффективно на ранней стадии развития саранчи, когда молодые личинки более чувствительны к препаратам[2].

Превентивный контроль требует создания единых национальных противосаранчовых центров, обладающих исключительными полномочиями на проведение истребительных мероприятий на землях всех категорий без частноправовых ограничений.