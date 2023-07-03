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Зарплата

Зарплата курьера продолжает расти во всех регионах России. Сотрудники «последней мили». Кто они?

Заработная плата сотрудников «последней мили» продолжает расти. В среднем по России, курьеры стали получать на 3000 рублей больше по сравнению с последними месяцами 2022 года.
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Зарплата курьера продолжает расти во всех регионах России. Сотрудники «последней мили». Кто они?

Заработная плата сотрудников «последней мили» продолжает расти. В среднем по России, курьеры стали получать на 3000 рублей больше по сравнению с последними месяцами 2022 года.

Спрос на курьеров продолжает расти

В 2022 году российский рынок курьерской доставки вырос на 24,5%, его объем достиг 1,7 трлн руб. 47% онлайн-продаж пришлось на продажи маркетплейсов, а доставка из супермаркетов за год выросла на 66%. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2023 году число работников сферы доставки превысило 1 млн человек. Каждый шестой россиянин имел опыт работы курьером.

Такое количество специалистов отрасли вызывает, с одной стороны, необходимость создавать более привлекательные условия труда, с другой — зарплата сотрудников меняет себестоимость конечной цены для потребителей. В конце 2022 года появились сообщения об организации профсоюзом курьеров забастовки в связи с неполной оплатой труда. Работодатели и сотрудники называли разные цифры, вызывая споры экспертов. Так сколько на самом деле платят сотрудникам службы доставки? Компания Salary Index провела исследование и предлагает ознакомиться с данными по России и регионам.

Сколько зарабатывают курьеры

В первом квартале 2023 года заработок курьера в среднем по России составил 54 436 рублей в месяц. По сравнению с 4 кварталом 2022 года доходы курьеров выросли на 3071 рубль в месяц в среднем по стране.

Средняя ставка курьера, работающего в режиме часовой оплаты по Москве 255 руб. в час, в регионах в среднем 180 руб. в час. Для сотрудников доставки, кто получает деньги за каждый заказ — в среднем 300 руб. за один заказ в Москве и 195 руб. в регионах. Для курьеров на авто работодатели компенсируют топливо в среднем от 60 до 80 руб. за 1 доставку или от 1100 до 1200 руб. за смену (от 10л/100км).

Портрет курьера

Работодатели приглашают мужчин и женщин старше 18 лет, с образованием не ниже среднего. От соискателя ожидают хорошие коммуникативные навыки, грамотную русскую речь, умение ориентироваться на местности и работать в режиме многозадачности, как в команде, так и самостоятельно, наличие смартфона для приема заказов и медицинской книжки. Наличие прав категории B и C повышают заработки специалистов.

Сколько зарабатывают курьеры в регионах России?

Больше всего получают курьеры столицы — 60 474 руб. в месяц, меньше всего курьеры, работающие на юге России — 50 603 руб.

Наибольший рост заработной платы курьеров в месяц в рублевом эквиваленте наблюдался в Сибирском федеральном округе (прирост в почти 4500 рублей в месяц). Самый маленький прирост доходов у курьеров Южного и Кавказского ФО — всего 961 руб.

А вот в процентах ситуация выглядит более стабильной по 8% процентов прибавила заработная плата специалистов службы доставки в Сибирском, Северо-Западном регионе, на Урале и Приволжье. Меньше всего — всего 2% — добавили в столичном регионе и в южной части России.

salaryindex

salaryindex

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Иван Шестак
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