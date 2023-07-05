Сальдирование. Зачёт. Найдите отличия

Почему зачёт в банкротстве нельзя, а сальдирование — можно? Почему важно устанавливать конечное сальдо?

САЛЬДИРОВАНИЕ. ОТЛИЧИЕ ОТ ЗАЧЕТА

Правовой институт сальдирования появился достаточно давно. На уровне ВС РФ было принято много судебных актов, которые позволяют разобраться в том, что же такое сальдирование и каково его принципиальное отличие от зачета. Суть правоприменительного значения в отграничении указанных категорий имеет принципиальное значение при рассмотрении дел о банкротстве, поскольку зачет в рамках дела о банкротстве может быть оспорен, а сальдирование — нет.

Критерии, которые позволяют отнести операцию к категории «сальдирования», а не к зачету:

Операция проводится в рамках одного правоотношения (одного договора). Обязательства сторон в рамках такого правоотношения являются встречными. В силу встречного характера указанных основных обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328, а также статьи 393 ГК, согласно которым при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства должник обязан возместить причиненные кредитору убытки, следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом. Отсутствие такого квалифицирующего признака для оспаривания, как как получение заказчиком какого-либо предпочтения. Почему такое предпочтение отсутствует? Причитающуюся подрядчику итоговую денежную сумму уменьшает сам подрядчик своим ненадлежащим исполнением основного обязательства, а не заказчик, констатировавший факт сальдирования. Аналогичный вывод вытекает из смысла разъяснений, данных в абзаце четвертом пункта 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве». Отсутствие в действиях стороны, осуществившей сальдирование, действий по злоупотреблению правом. Отсутствие оспоренного со стороны второй стороны (должника) суммы расчета по устранению недостатков, предъявленной неустойки (любого из встречных требований). Отсутствие направленности действий стороны-инициатора сальдирования на причинение вреда кредиторам.

САЛЬДИРОВАНИЕ И ПОДРЯД

Наиболее распространённым примером сальдирования является применение данного института в подрядных правоотношениях.

Подобное сальдирование вытекает из существа подрядных отношений и происходит в силу встречного характера основных обязательств заказчика и подрядчика.

Действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений, вытекающего из существа подрядных отношений и происходящего в силу встречного характера основных обязательств заказчика и подрядчика, не являются сделкой, которая может быть оспорена по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве, так как в случае сальдирования отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения — причитающаяся подрядчику итоговая денежная сумма уменьшается ненадлежащим исполнением им самим основного обязательства.

Обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК).

Объем взаимных прав и обязанностей сторон договора подряда, а следовательно, объем взаимных предоставлений зависит от условий этого договора.

Так, договором подряда может быть предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов либо оплата после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок (пункт 1 статьи 711 ГК); материалы и оборудование для выполнения подрядных работ могут предоставляться подрядчиком (статьи 704, 709 ГК) либо заказчиком (статья 713, 719, 728 ГК), в результате чего изменяется порядок учета их стоимости в цене работ; при уменьшении фактических расходов подрядчика по сравнению с предусмотренными договором он может получить оплату без учета экономии расходов (пункт 1 статьи 710 ГК), стороны могут распределить полученную подрядчиком экономию между собой (пункт 2 статьи 710 ГК) и т.п

Из встречного характера таких обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328 ГК следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом (в том числе с соблюдением установленных сроков). В то же время заказчик, который вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, обязан уплатить подрядчику, в частности, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора (статья 717 ГК ).

Следовательно, просрочка подрядчика в выполнении работ не позволяет признать его лицом, которому действительно причитаются денежные средства в размере всей договорной цены.

Поскольку согласованные в договоре подряда предоставления компании (заказчика) и общества (подрядчика) презюмируются как равные (эквивалентные), просрочка подрядчика в выполнении работ порождает необходимость перерасчета платежа заказчика путем его уменьшения на сумму убытков, возникших вследствие просрочки.

Подобное сальдирование происходит в силу встречного характера основных обязательств заказчика и подрядчика.

Неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены, если выявлены не устраненные за его счет недостатки переданного заказчику объекта. Такое недоброкачественное выполнение работ порождает необходимость перерасчета итогового платежа заказчика путем уменьшения цены договора на сумму убытков заказчика, возникших вследствие несоблюдения требований к качеству работ. Поскольку заказчик уменьшил договорную цену на величину своих затрат на устранение недостатков выполненных работ, а подрядчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не опроверг возражения заказчика об отсутствии с его стороны задолженности по договору (не опроверг доводы заказчика о превышении его разумных расходов на устранение недостатков над недоплатой, образовавшейся применительно к первоначальной цене договора подряда), оснований для удовлетворения иска не имелось

Такие операции по установлению сальдо не подлежат оспариванию по ст. 61.3 Закона о банкротстве.

Не подлежат квалификации в качестве зачета также проведение сальдирование неустойки. Само по себе применение при сальдировании неустойки в качестве упрощенного механизма компенсации потерь кредитора, вызванных ненадлежащим исполнением должником основного обязательства, не является основанием для квалификации действий по сальдированию в качестве недействительной сделки с предпочтением.

В ситуации, когда сумма договорной неустойки, подлежащей учету при сальдировании, явно несоразмерна последствиям допущенного нарушения основного обязательства, права и законные интересы несостоятельного подрядчика и его кредиторов подлежат защите посредством применения статьи 333 ГК.

Сторонами согласована ответственность подрядчика за нарушение конечного срока выполнения всех работ по договору в виде неустойки, исчисляемой исходя из цены всего договора подряда, а не цены просроченных работ.

Согласно сложившейся судебной арбитражной практике действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений в рамках одного подрядного правоотношения, не являются операцией, которая может быть оспорена по правилам статьи 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о несостоятельности подрядчика, так как в случае сальдирования отсутствует такой квалифицирующий признак, как получение заказчиком какого-либо предпочтения — причитающуюся подрядчику итоговую денежную сумму уменьшает он сам, соглашаясь на отступление от диспозитивного правила о выполнении работ иждивением подрядчика, потребляя в ходе исполнения своих обязательств ресурсы заказчика, используя его содействие (пункт 1 статьи 704, статья 718 ГК), а не заказчик, констатировавший факт сальдирования (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946, от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075, от 02.09.2019 № 304-ЭС19-11744 и др.

ПРИМЕНИМ ЛИ ИНСТИТУТ САЛЬДИРОВАНИЯ К ИНЫМ ПРАВООТНОШЕНИЯМ

Как указано выше общим критерием для квалификации действия как действия, направленного на установление сальдо взаимных требований является наличие в правоотношении встречного характера обязательств.

Таким критериям соответствует множество правоотношений, например, поставка.

В соответствии со статьями 506, 513, 516 и 518 ГК обязательственное правоотношение по договору поставки состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора (далее — основные обязательства): обязательства поставщика передать покупателю товар надлежащего качества в согласованном количестве и в оговоренный сторонами срок и обязательства покупателя уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК).

В частности, неисправный поставщик не вправе требовать выплаты полной договорной цены в случае недопоставки. Отклонение поставщика от условий договора порождает необходимость перерасчета итогового платежа покупателя путем уменьшения цены договора на сумму убытков последнего, возникших вследствие недопоставки. Подобное сальдирование вытекает из существа отношений по поставке и происходит в силу встречного характера основных обязательств поставщика и покупателя.

Данный институт применяется также в правоотношениям лизинга, договоры оказания услуг (в том числе в сфере предоставления коммунальных услуг).