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Катерина Коробкова
Субсидиарная ответственность

Плюсы и минусы корпоративного договора. Что учесть при заключении корпоративного договора?

Корпоративный договор — отличный инструмент урегулирования отношений с бизнес- партнёром. Однако, такой договор может таить в себе неожиданные минусы.
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Плюсы и минусы корпоративного договора. Что учесть при заключении корпоративного договора?

Корпоративные документы, в том числе корпоративные договоры и квазикорпоративные договоры — одно из доказательств быть признанным КДЛ.

Желание конечных бенефициаров устраниться от публичности — явление понятное, и доказывание обстоятельств, кто же действительно контролирует деятельность должника — предмет обособленных споров по делам о привлечении к субсидиарной ответственности.

Процессу доказывания по делам о привлечении к субсидиарной ответственности сопутствуют объективные сложности, возникающие зачастую как в результате отсутствия у заявителей, в силу объективных причин, прямых письменных доказательств, подтверждающих их доводы, так и в связи с нежеланием членов органов управления, иных контролирующих лиц раскрывать документы, отражающие их статус, реальное положение дел и действительный оборот, что влечет необходимость принимать во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированную на основе анализа поведения упомянутых субъектов (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.02.2018 № 302-ЭС14-1472 (4,5,7)).

Несмотря на это необходимо учитывать, что субсидиарная ответственность является экстраординарным механизмом защиты нарушенных прав кредиторов, то есть исключением из принципа ограниченной ответственности участников и правила о защите делового решения менеджеров, поэтому по названной категории дел не может быть применен стандарт доказывания, применяемый в рядовых гражданско-правовых спорах. В частности, не любое подтвержденное косвенными доказательствами сомнение в отсутствии контроля должно толковаться против ответчика, такие сомнения должны быть достаточно серьезными, то есть ясно и убедительно с помощью согласующихся между собой косвенных доказательств подтверждать факт возможности давать прямо либо опосредованно обязательные для исполнения должником указания. 

Выявление конечных КДЛ посредством раскрытия схем организации бизнеса, наличия тех или иных документов, которые опосредует такое участие — в рамках нынешних реалий становятся все актуальнее.

Поскольку в КД могут участвовать и третьи лица, а равно раскрываться фактические цепочки движения активов и/или принятия решений: с одной стороны — закрепление такого порядка вещей защищает все стороны в корпоративных отношениях, с другой - путь к признанию КДЛ.

Требования аффилированных лиц не учитываются при размере субсидиарной ответственности.

В силу прямого указания закона, согласно которому в размер субсидиарной ответственности не включаются требования, принадлежащие ответчику либо заинтересованным по отношению к нему лицам.

Поскольку аффилированность может быть не только юридической, но и фактической, в том числе подтверждаемой корпоративными или подобными ему договорами, данное обстоятельство также стоит учитывать.

В конкретном деле (Определение ВС РФ от 28 сентября 2020 года № 310-ЭС20-7837) в рассматриваемом случае истцы и их аффилированные лица сами являлись причастными к управлению должником, то есть они не имеют статуса независимых кредиторов, что лишает их возможности заявлять требование о привлечении к субсидиарной ответственности. Предъявление подобного иска по существу может быть расценено как попытка таких лиц компенсировать последствия своих неудачных действий по вхождению в капитал должника и инвестированию в его бизнес.

В то же время механизм привлечения к субсидиарной ответственности не может быть использован для разрешения корпоративных споров.

Катерина Коробкова

Катерина Коробкова

Юрист в KKPRAVO

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    Субсидиарная ответственность

    Плюсы и минусы корпоративного договора. Что учесть при заключении корпоративного договора?

    Корпоративный договор — отличный инструмент урегулирования отношений с бизнес- партнёром. Однако, такой договор может таить в себе неожиданные минусы.

    Плюсы и минусы корпоративного договора. Что учесть при заключении корпоративного договора?
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