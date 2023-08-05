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Катерина Коробкова
Обзор судебной практики

Когда могут забрать единственное жилье. Новые правила игры

Долгое время единственное жилье должника (в отсутствие залога) было неприкосновенно. Сейчас правила игры изменились. Однако, каких-то четких, универсальных критериев, по которым можно определить отберут ли жилье точно — нет.
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Когда могут забрать единственное жилье. Новые правила игры
фото freepik.com

Общие условия для отказа в исполнительском иммунитете

Общие критерии по возможности прекращения исполнительного иммунитета отражены в  в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 26.04.2021 № 15-П (далее  постановление от 26.04.2021 № 15-П), которые заключаются в следующем:

  • сами по себе правила об исполнительском иммунитете не исключают возможность ухудшения жилищных условий должника и членов его семьи;

  • ухудшение жилищных условий не может вынуждать должника помимо его воли к изменению поселения, то есть предоставление замещающего жилья должно происходить, как правило, в пределах того же населенного пункта;

  • отказ в применении исполнительского иммунитета не должен оставить должника и членов его семьи без жилища, пригодного для проживания, площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма;

  • отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный экономический смысл как способ удовлетворения требований кредиторов, а не быть карательной санкцией за неисполненные долги или средством устрашения должника.

Таким образом, исполнительский иммунитет в отношении жилых помещений предназначен для гарантии гражданину-должнику и членам его семьи уровня обеспеченности жильем, необходимого для нормального существования, не допуская нарушения самого существа конституционного права на жилище и умаления человеческого достоинства, однако он не носит абсолютный характер.

Исполнительский иммунитет не предназначен для сохранения за гражданином-должником принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения в любом случае. В применении исполнительского иммунитета суд может отказать, если доказано, что ситуация с единственно пригодным для постоянного проживания помещением либо создана должником со злоупотреблением правом, либо сложилась объективно, но размеры жилья существенно (кратно) превосходят нормы предоставления жилых помещений на условиях социального найма в регионе его проживания.

Таким образом, из Постановления № 15-П можно выделить два самых основных момента на которые стоит обратить внимание при ответе на вопрос о возможности снятия исполнительного иммунитета:

  1. Злоупотребление со стороны Должника, в результате которого сложилась ситуация с единственным жильем.

  2. Объективная ситуация, когда единственное жилье существо превосходит по размерам нормы предоставления жилых помещений.

Однако, не смотря на то, что указанные критерии первичны при анализе, тем не менее, они не безусловно приведут к снятию исполнительного иммунитета.

Следующим обязательным критерием, подлежащим анализу является установление соотношения рыночной стоимости жилого помещения с величиной долга, погашение которого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на жилое помещение.

Необходимость установления данных обстоятельств связано с тем, что отказ от исполнительского иммунитета должен иметь реальный смысл именно как способ и условие удовлетворения требований кредиторов, а не карательная санкция (наказание) за неисполненные долги и не средство устрашения должника угрозой отобрания у него и членов его семьи единственного жилища.

То есть, не смотря на то, что Должник может совершить злоупотребление и/или его единственное жилье объективно «роскошно», это еще не означает, что такое жилье в обязательном порядке надо реализовать, тем самым «наказав» Должника.

Должник, как правило, является членом семьи, каждый член которой также обладает жилищными правами. Рассмотрение вопроса об отказе в исполнительском иммунитете в отрыве от прав таких лиц не допускается.

Соответственно, решающее значение имеют также перспективы и гарантии обеспечения гражданину-должнику и членам его семьи возможности реализации права на жилище без посягательств на достоинство этих лиц, что вместе с тем не означает отказ от законного принуждения к исполнению обязательств.

Распространение безусловного имущественного (исполнительского) иммунитета на жилые помещения, размеры которых могут значительно превышать средние показатели, а стоимость может быть достаточной для удовлетворения имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище гражданина-должника и членов его семьи, означало бы не столько стремление защитить конституционное право гражданина-должника и членов его семьи на жилище, сколько соблюдение исключительно имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя, а следовательно, нарушение баланса интересов должника и кредитора (взыскателя) как участников исполнительного производства (Постановление АС УО от 06.07.2023 года А76-5807/2019).

Катерина Коробкова

Катерина Коробкова

Юрист в KKPRAVO

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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