Единственное жилье: критерии и особенности. На что обратить внимание

Поскольку исполнительский иммунитет, по общему правилу, распространяется на единственное пригодное для проживания жилое помещение, в целях защиты (для должника) или обоснование обратного (для управляющего) важно определить входящие в предмет доказывания составляющие элементы единственного жилья.

Что является жилым помещением

Содержание понятия «жилое помещение» определяется гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации. В частности, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.04.2008 № 7-П, действующая в настоящее время система государственного учета жилищного фонда основана на критерии фактической пригодности жилого строения для постоянного проживания.

В соответствии с частью 2 статьи 15 ЖК.

жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

При этом, в случае перевода нежилого помещения в жилое, невнесение изменений в ЕГРН о характеристиках объекта недвижимости в части его назначения, не является достаточным основанием для вывода о том, что помещение по-прежнему является нежилым и не может обладать исполнительским иммунитетом предусмотренным статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Пригодность жилого помещения для проживания

Часть 1 статьи 16 ЖК к жилым помещениям относит: жилой дом, часть жилого дома; квартиру, часть квартиры; комнату.

Имущественный (исполнительский) иммунитет означает запрет обращать взыскание на любой вид жилого помещения, определенный Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующее жилое помещение является для должника и членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением и не является предметом ипотеки.

Таким образом, правила статьи 446 Гражданского процессуального кодекса на объекты, не отнесенные нормами Жилищного кодекса Российской Федерации к жилым помещениям, не распространяются.

Между тем, в исключительных случаях, в целях защиты конституционного права должника и членов его семьи на жилище, обеспечения условий нормального существования гражданина и гарантий его социально-экономических прав, суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, может рассмотреть вопрос о возможности исключения из конкурсной массы апартаментов, объекта незавершенного строительства в случае, когда указанные объекты исходя из своих технических характеристик (наличия инженерных коммуникаций, электричества, отопления и пр.) отвечают признакам пригодности для постоянного проживания.

Пригодность проживания определяется судами в каждом конкретном случае.

Например, в конкретном деле Должник обратился в арбитражный суд с заявлением об исключении из конкурсной массы земельного участка с расположенным на нем жилым домом, пригодным для проживания.

Пригодность помещения для постоянного проживания означает его соответствие системе требований, которые обеспечивают возможность проживания.

В подтверждение факта существования строения, об исключении которого просит должник, в материалы дела представлены фотоматериалы и технический план объекта незавершенного строительства, согласно которому исследуемое строение является объектом незавершенного строительства со степенью готовности 84%.

Кадастровым инженером сделан вывод о том, что набор помещений в большей части соответствует СП 55.133300.2016 «Дома жилые одноквартирные», при этом рекомендовано устройство теплого туалета и прокладка инженерных коммуникаций с подключением к существующим инженерным сетям (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, газоснабжения).

Из материалов дела также следует, что статус спорного строения в настоящий момент не определен.

Вместе с тем, приведенные доказательства свидетельствуют о возможности использования спорного строения в качестве места жительства должника и членов его семьи, а возражения управляющего об отсутствии коммуникаций (водоснабжения, канализации) не исключают возможность проживания в таком строении и являются устранимыми, при этом из материалов дела о банкротстве не следует наличие у должника иного имущества, которое могло быть использовано последним в качестве постоянного места жительства.

Оценка жилья, как единственного при наличии зарубежного жилья

В Законе Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» место жительства определено как жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.

Содержание понятия жилого помещения определяется гражданским и жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 15 ЖК жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

Между тем в силу статьи 1 ЖК, устанавливающей основные начала жилищного законодательства, осуществление жилищных прав применимо именно в отношении жилых помещений, расположенных на территории Российской Федерации.

Таким образом, компетенция Российской Федерации не распространяется на порядок признания помещения жилым в иностранном государстве; государственный орган Российской Федерации не имеет полномочий на признание того или иного помещения жилым за пределами России.

В рамках конкретного дела суд, исходил из того, что объект недвижимости находится за пределами Российской Федерации, оценить его на соответствие критериям жилого помещения не представляется возможным; доказательств проживания в нем должника и членов его семьи, а также возможности их постоянного проживания в Республике Черногория не представлено.

Факт нахождения единственного пригодного жилья в ином регионе (в котором должник фактически не проживает) не свидетельствует о том, что на это единственное пригодное для постоянного проживания должника жилье не может быть распространен исполнительский иммунитет.

По смыслу абзаца второго части 1 статьи 446 ГПК наличие у гражданина фактической возможности проживать по иному адресу не означает допустимость безусловного неприменения к находящемуся в его собственности единственному жилью исполнительского иммунитета (определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2020 № 309-ЭС20-10004).

По конкретному делу определено, что квартира в городе Мегионе является для должника Дубининой В.А. единственным пригодным для постоянного проживания жильем, доказательств наличия у нее иных жилых помещений, способных удовлетворить потребность в жилище, материалы дела не содержат и иное не доказано, при этом применение процедуры предоставления должнику замещающего жилья в городе Москве невозможно и это существенным образом нарушит права кредиторов и цель удовлетворения их требований в процедуре банкротства не будет достигнута, суд округа пришел к выводу о том, что квартира в городе Мегионе является для должника единственным пригодным для проживания жилым помещением, в связи с чем она подлежит исключению из конкурсной массы должника.

Наличие регистрации в ином жилом помещении, которое предоставляет право проживания в таком помещении.

Наличие регистрации в ином жилом помещении (которое не принадлежит должнику на праве собственности) не является безусловном основанием для отказа в применении исполнительского иммунитета.

Так, по конкретному делу, суд указал, что поскольку принадлежащая его матери квартира жилой площадью 15,1 кв. м, несмотря на регистрацию в ней должника по месту жительства, очевидно не может считаться достаточной для реализации конституционного права на жилье должника, его матери, членов семьи должника.

Доводы кассационной жалобы о том, что должник не лишен возможности проживать в квартире родителей, где он был ранее зарегистрирован, подлежат отклонению, поскольку положения статьи 446 Гражданского процессуального кодекса предполагают защиту не права регистрации по месту проживания (в рамках публичных правоотношений), а права собственности должника на помещение, в котором он может проживать. Сам факт регистрации не препятствует собственнику помещения (в том числе при его смене ввиду продажи помещения) выселить должника в будущем, именно поэтому исполнительский иммунитет защищает право собственности должника.

Положения статьи 446 ГПК предполагают защиту не права регистрации по месту проживания (в рамках публичных правоотношений), а права собственности должника на помещение, в котором он может проживать.

Сам факт регистрации не препятствует собственнику помещения (в том числе при его смене ввиду продажи помещения) выселить должника в будущем, именно поэтому исполнительский иммунитет защищает право собственности должника.

Такая правовая позиция отражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2021 № 305-ЭС20-19849.

В этой связи действия должника по регистрации в доме, принадлежащем должнику на праве собственности и являющимся единственным жильем, не могут быть квалифицированы как злоупотреблением правом.

Таким образом, само по себе наличие у гражданина фактической возможности проживать по тому или иному адресу, в отсутствие права собственности на соответствующее помещение не означает допустимость безусловного неприменения к находящемуся в его собственности единственному жилью исполнительского иммунитета (определения Верховного Суда Российской Федерации от 29.10.2020 № 309-ЭС20-10004, от 28.01.2021 № 309-ЭС20-15448).