Деловые узы. Брак бизнес-партнера: что нужно предусмотреть

Об опасностях, что таит в себе брак бизнес-партнера. Раздел бизнеса часто приводит к конфликтам и репутационным потерям. Но есть несколько способов, благодаря которым можно уменьшить риски.

Брак бизнес-партнера

Любое объединение сил в бизнесе дает синергетический эффект для развития. У любого партнерства есть и обратная сторона медали — согласование отношений с партнером. Корпоративные споры — не редкость.

Однако, теперь нужно думать и о супругах своего партнера. Предугадывать их поведение, мысли и желания. Все это, безусловно, отвлекает от собственно бизнес-процессов и идет в противовес совета Томаса Сталлкампа: «Секрет в том, чтобы разбираться в проблеме, а не друг в друге».

Однако, не учитывая эту часть жизни своего партнера (имеется в виду его семейное положение) предприниматель рискует столкнуться со множеством рисков.

Каких же?

Бизнес пополам

Если у супругов в общей собственности имеются акции, доли, то независимо от того, на имя кого из супругов они оформлены, по общему правилу — это общее имущество супругов и при разводе указанное имущество подлежит разделу между супругами. Речь идет о ситуации, когда у супругов отсутствует брачный договор.

Дивиденды

Вам надо принять решение о распределении прибыли, а ваш партнер, с решающим количеством голосов голосует против, почему? Да потому что у него бракоразводный процесс с женой, а долю в компании приобрел в браке, значит его доля общая с женой, значит и дивиденды общие.

В итоге: ваши планы не осуществляться и денег сейчас вы не увидите.

Продажа бизнеса

Кто может сорвать самую идеальную сделку? Конечно жена или бывшая жена!

Пример: продавали ресторан, ООО 50/50, вели переговоры почти год, в итоге получили отличное предложение по цене, но:

компанию создавали в браке,

поэтому нужно согласие супругов (нотариальные)

один партнер предоставил брачный договор, в котором предусмотрено, что доля в ООО принадлежит ему и согласие супруги не требуется,

второй дал заверения, что жена согласие даст, но она передумала,

в итоге сделка сорвалась, у партнеров конфликт, ресторан закрылся.

Корпоративный договор и Заверения

Предприниматели все чаще заключают корпоративные договоры, при этом обязательства, которые они берут на себя предполагают согласие второго супруга.

Далее стороны исходят из своих договоренностей, соглашаются на штрафы и фиксируют это в соглашении, а потом, при смене семейных обстоятельств несут убытки в связи с невозможностью исполнения обязательств и заверений в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса.

Банкротство супруга партнера

Казалось бы, данный риск не касается напрямую деятельности, в которой такой супруг не участвует. Однако это нет так. Если у супругов нет брачного договора, доли в обществе являются совместной собственностью, а следовательно, будут включены в конкурсную массу банкротящегося супруга.

Далее, риски становятся еще более устрашающими: это и репутационные риски продажи на торгах доли, смена бизнес-партнера (если устав не блокирует вхождение третьего лица), либо выплата действительной стоимости доли, а это — отвлечение денежных средств из бизнес-процессов.

В настоящее время сформирован новый механизм реализации имущества, находящегося в долевой собственности. В частности, если второй партнер в обществе имеет преимущественное право приобретения доли, партнер может иметь право приобрести долю по цене, определенной в рамках дела о банкротстве. При этом, теперь такая цена формируется по начальной цене торгов, а не в процессе торгов (как было ранее).

То есть, второй участник имеет право приобрести долю по начальной стоимости. И только после его отказа — доля будет выставлена на торги.

Что это означает и как это могут использовать партнер в диалоге с банкротящимся супругом — понятный механизм для отнятия бизнеса.

Данный механизм определен в отношении преимущественного права при приобретении земельных участков и недвижимости, но представляется, что он будет распространён на любое имущество, находящегося в долевой собственности, на которое распространяется преимущественное право.

При этом, последствие в виде выплаты действительной стоимости доли, в случае если уставом ограничен вход третьих лиц в обществе, не только само по себе несет неприятные финансовые риски, но и может послужить основанием для досрочного истребования кредитора, при наличии такого кредитования.

Оспаривание сделок общества супругом/бывшим супругом партнера

Поскольку защита нарушенных семейных прав ставится в приоритет, в суде допускается оспаривание сделок общества, в котором другому супругу (бывшему супругу) принадлежит доля, в случае если такие сделки умалили такие семейные права второго супруга.

При этом, такой механизм используется не только при банкротстве одного из супругов, но и вне банкротства.

То есть, в случае, если общество, в котором доля принадлежит супругу, совершает сделку, в результате которой стоимость имущества уменьшается, супруга (бывшая супруга) может такую сделку оспорить, если докажет, что имело место сознательное уменьшение стоимости доли в случае, если имеет место конфликт интересов бывших супругов при разделе имущества

Для бизнес-партнера это означает ситуацию нестабильности сделок, при этом совершенных и вне пределов трех лет общего срока исковой давности.

Запрет на инвестиции

Сложности может взывать и намерение бизнес-партнеров увеличить уставный капитал за счет вклада третьего лица. Такие случаи могут быть, когда сторонами нужны новые инвестиции.

В данном случае, супруг (бывший супруг) участника может оспорить такую сделку по увеличению уставного капитала со ссылкой на то, что такое действие является по существу распоряжением общим имуществом супругов, влекущим уменьшение действительной стоимости доли супруга в обществе.

Не смотря на то, что такие иски не всегда успешны (но в тоже время, есть и положительные примеры), сам факт инициации таких исков отпугнет инвесторов и может существенно ограничить возможности роста бизнеса.

Неприкосновенность результатов интеллектуальной деятельности. Всегда ли они неприкосновенны

Право авторство и исключительные права на РИД неприкосновенны в силу прямого указания нераспостранения режима совместной собственности на такие объекты. Тут все отлично, если вы поэт или музыкант, но есть и другие ситуации.

Кто не знает — теперь владельцем прав на товарный знак может быть не только юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, но и физическое лицо.

Если в своем бизнес-партнерстве вы пришли к соглашению об использовании вашего товарного знака, а потом он станет не вашим, проблемы неизбежны.

Кому будет принадлежать товарный знак, который был зарегистрирован в период брака на имя одного из супругов зависит от ряда обстоятельств:

кто автор (создал один или в сотрудничестве с супругом),

как использовался,

супруг сам получал Свидетельство на товарный знак,

или стал правообладателем по договору (купил).

То есть возникнет ли режим совместной собственности супругов на товарный знак зависит от следующего: в случае, если товарный знак создан творческим трудом одного из супругов (пусть даже в период брака) и такой супруг является первичным правообладателем — в таком случае, товарный знак не попадает в совместную собственность;

в случае приобретения исключительных прав на товарных знак за счет общего имущества супругов — тогда, есть основания для включения товарного знака в общую собственность супругов.

Аккаунты в социальных сетях

Например, для реализации бизнес проекта три партнера создают ООО, каждый вносит свой вклад:

Иван — деньги.

Сергей — организует все и он же Генеральный директор.

Аркадий — аккауант в соцсетях, который имеет 10 миллионов подписчиков, что максимально важно для продаж.

Аркадий в браке, брачного контракта нет и ранее с супругой занимался продвижением, в результате чего и получили 10 млн. подписчиков.

Гражданский кодекс РФ не определяет аккаунт в соцсетях как вид имущества (цифрового или виртуального). В то же время перечень объектов гражданских прав открытый…

И тут конфликтный развод и сложный раздел имущества, где надо выяснять и доказывать кто автор, или это соавторство, что делить и что делать?

Дело в том, что если один из супругов является автором литературного или аудиовизуального произведения, то возникшее право, как авторское, так и имущественное, принадлежит только автору, то есть исключительные права автора не будут подлежать разделу.

А вот второй супруг (не автор) может претендовать на половину доходов, которые были получены от использования таких результатов интеллектуальной деятельности, потому что по общему правилу доходы, полученные от использования результата интеллектуальной деятельности, признаются совместной собственностью супругов, если только брачным договором между ними не предусмотрено иное.

Если доходы от интеллектуальной собственности являются для супругов общими, то и имущество, приобретенное на эти доходы, также будет являться общим и соответственно, если супруг купил на эти доходы дом, он будет общим совместно нажитым имуществом супругов.

Российским законодательством не урегулированы многие вопросы, а жизнь стремительно развивается, поэтому чтобы исключить правовую неопределенность для защиты своих интересов, интересов бизнеса и партнеров надо заключать брачные контракты и определять какое имущество кому из супругов принадлежит.

Что делать предпринимателям?

Конечно, семейные дела — дело каждого бизнес-партнера. Однако, в данном случае цель — максимально обезопасить бизнес, а значит ваши деньги и интересы уже вашей семьи.

Это возможно за счет комплексного решения вопросов в сфере корпоративного права: разработки индивидуального устава, корпоративного договора, а также установление обязательного требования, чтобы у бизнес-партнера был брачный договор. Безусловно, наличие договора не панацея, поскольку бизнес-партнер может внести в него изменения, или вступить в другой брак, но есть инструменты, которые дают в итоге нужный результат

Здесь подключаться иные механизмы защиты интересов бизнеса: корпоративные документы и гражданско-правовой инструментарий, например, институт заверения об обстоятельствах и институт возмещения потерь.

Защита бизнеса не только в области корпоративного права, но и сквозь призму семейного — актуальный вызов современности.

Если у Вас есть бизнес-партнер, надо:

Обсуждать с партнерами вопросы общего имущества супругов и договариваться.

При планировании сделок заранее обсуждать «семейный блок».

Вступая в брак, заключать брачные контракты.

До расторжения брака договариваться и заключать соглашения о разделе имущества.

Это очень важно, потому что не делать этого — очень дорого. Это точно.

Юлия Демидова, директор юридической службы ФОРСАЙТ.

Катерина Коробкова, KKPRAVO.