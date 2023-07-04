Кот в мешке (конкурсной массе)

Что происходит с домашними животными, если хозяина признали банкротом. Встает ли государство на защиту прав животных в таком случае. Анализ практик показывает, что в целом – да.

С молотка не пойдет

Я, как счастливый владелец кота (двух) считаю, что они бесценны. Хорошо, что таких ценителей моих котов немного (возможно, ноль), и рыночная стоимость котов стремится также нолю.

Однако, в конкурсную массу они, скорее всего, не подлежат включению не только по причине отсутствия значимой ценности, но и по соображениям морали.

Согласно ч. 3 ст. 213.25 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Домашние животные, определенные в соответствии с законом 498-ФЗ, используемые для целей, не связанных с предпринимательской, не включаются в конкурсную массу.

Закон под такими домашними животными понимает животных (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца — физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.

Указанное означает, что домашние питомцы в общей массе не попадут в конкурсную массу (кто бы еще их купил). Однако, для этого необходимо, чтобы такие животные не использовались в предпринимательской деятельности.

Разведение

Поскольку из конкурсной массы исключаются только животные, используемые для целей, не являющихся предпринимательскими, наличие породистого и некастрированного животного может быть расценено, как факт того, что такое животное используется для разведения.

Управляющие, как правило, исключают животных из конкурной массы. Причины этого, безусловно, ясны.

Интересно, что факт исключения из конкурсной массы животного, нередко оспаривают кредиторы, полагая, что породистое животное имеет потребительскую ценность и может быть реализовано.

Не оценивая моральные аспекты подобного поведения кредиторов, хочется сослаться на конкретное дело.

Должник обратился в арбитражный суд с заявлением об исключении из конкурсной массы следующих собак: Солар Смайл Фэйри Тейл, Солар Смайл Ночь Любви, Солар Смайл Шайнс Зе Клаудс. В обоснование заявленных требований указал, что у должника имеются следующие животные: Солар Смайл Фэйри Тейл; Солар Смайл Ночь Любви; Солар Смайл Шайнс Зе Кзаудс. Вышеуказанные собаки стерелизованы, они не учувствуют в разведении, а соответственно и в предпринимательской деятельности. На основании статьи 446 ГПК считает, что данное имущество подлежит исключению из конкурсной массы.

Кредитор возражал, указывая на наличие родословной и породистность.

Однако, наличие родословной не имеет значения при невозможности заниматься разведением животных. Родословная ведется для контроля чистоты породы, а именно помета.

В рассматриваемом случае у исключаемых животных по физиологическим вопросам или в силу возраста не будет помета, соответственно не имеет ценности и «богатая» родословная животных.

В отношении довода кредитор о том, что только в отношении двух животных предоставлены медицинские документы, а в отношении одной собаки они отсутствует, поясняет, что собака Солар Смайл Ночь любви выбыла из разведения ввиду своего возраста (дата рождения собаки — 19.06.2013 г.). Согласно п.3.24 Положения Российской кинологической федерации о племенной работе (утв. Решением Президиума РКФ 11.12.2019г.) в племенном разведении не могут использоваться суки, достигшие возраста 8 лет и более на момент вязки. Таким образом, собака Солар Смайл Ночь любви выбыла из разведения и не участвует в предпринимательской деятельности с 19.06.2021г.

Финансовый управляющий исключил из конкурсной массы собаку по кличке Солар Смайл Ночь Любви, 19.06.2013 г.р. по причине достижения возраста, при котором запрещено использовать собаку в разведении.

Собаки по кличке Солар Смайл Фэйри Тейл, Солар Смайл Шайнс Зе Клаудс исключены из конкурсной массы в связи с предоставленными медицинскими документами, в которых указано, что данные собаки стерилизованы и не могут быть использованы в разведении.

Кредитор предоставил возражение на собаку по кличке Солар Смайл Ночь Любви, считая, что данная собака представляет ценность по причине своего происхождения и может быть реализована в процедуре банкротства должника.

Финансовый управляющий с данной позицией не согласен, произвел поиск объявлений по продаже собак породы Шпиц для поисков аналогов и определения цены реализации, установил, что в основной массе заинтересованные лица на сайтах по продаже имущества (Авито, Юла, газета «Из рук в руки») продают щенков собак, однако собаки в возрасте 6 или более лет или стерилизованные собаки отдаются их владельцами без взимания платы «в Добрые руки» или за символическую плату, в связи с чем финансовый управляющий считает, что данная собака не является ликвидным имуществом, т.к. обязательные для продажи публикации на сайте ЕФРСБ (одна запись о публикации продажи и одна запись о результатах продажи) превысят стоимость, по которой финансовый управляющий сможет оценить данную собаку.

Суд, в порядке разрешения разногласий между должником, финансовым управляющим Громовой Софьей Андреевной и конкурсным кредитором решил исключить из конкурсной массы должника используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности следующих животных (собаки):

Солар Смайл Фэйри Тейл;

Солар Смайл Ночь Любви;

Солар Смайл Шайнс Зе Клаудс.

В материале специально сохранены клички животных, чтобы подчеркнуть особенный статус животного, которое не смотря на приравненный статус к имуществу, безусловно, в области правового регулирования обладает уникальным статусом, который нашел отражение как в специальном законодательстве, так и правоприменительной практике.

Доходы

Интересное дело рассмотрели суды (при том, не с первого раза), где при вынесении судебного акта, инстанции указали на наличие и учет прав животных при вынесении решения.

Суть спора была следующей: должник является собственником ряда собак, при этом до момента заключения брака. Должник произвел отчуждение собак и в рамках дела о банкротстве оспаривалась сделка и такие собаки истребовались обратно со ссылкой на то, что собаки использовались в елях извлечения дохода.

Суд (при новом рассмотрении) суд отказал в удовлетворении требований, при этом указав:

животное это имущество . В силу пункта 1 статьи 137 ГК к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное Применительно к положениям статьи 130 ГК животные являются движимыми вещами.

По аналогии с положениями статьи 136 ГК приплод от животного принадлежит собственнику животного , если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений.

совокупность представленных в дело доказательств подтверждает факт участия должника и получения им дохода от разведения собак породы Кинг Чарльз Спаниель , несмотря на их изначальную регистрацию за супругой должника.

со стороны Должника имеет место сокрытие доходов в этой части для целей избежания обращения взыскания на них.

Отказывая в предъявленных требованиях, исходит из того, что в материалах дела отсутствуют бесспорные доказательства нахождения собак по перечню во владении должника или его супруги, то есть о потенциальной возможности исполнения судебного акта без нарушения прав и законных интересов иных субъектов в случае удовлетворения притязаний заявителя

Суд указал, что собаки, в отношении которых предъявлены требования, представляют собой уже взрослых особей. Их изъятие у нынешних собственников и последующая реализация иным лицам причинит психологическую травму и душевные страдания животным (в том числе, с возможным летальным исходом), что, в принципе, не позволит достичь целей процедуры банкротства реализации имущества должника — пополнение конкурсной массы.

Одновременно такое изъятие животных до момента их реализации требует определённых затрат, в отношении которых, вопреки суждению апеллянта, не доказано, что их размер не превысит прибыль от реализации имущества, в том числе и учётом выше приведённого вывода апелляционной инстанции.

Безусловно, если животное остается на содержание лица, проходящего процедуру банкротства, то встает вопрос с содержанием таких питомцев. Нередко затраты на содержание животного сопоставимы с с расходами на человека (очень скромного в запросах).

Интересно, что в ГПК в перечне имущества, в отношении которого не может быть обращено взыскание при рассмотрении вопроса о животных из разряда кроликов прямо указано, что на корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания, обращение взыскания невозможно, а относительно домашних животных вопросы их содержания не урегулированы прямо.

Анализ судебной практики показывает, что суды крайне гуманный в этом вопросе. При этом, при обосновании невозможности взыскания на корма и средства содержания животных они ссылаются на нормативную базу.

Ст. 9 закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 г. «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к общим требованиям к содержанию животных их владельцами относится, в частности, обеспечение надлежащего ухода за животным. Одним из основных направлений указанного требования является недопущение жестокого обращения с животными. В силу п. 5 ст. 3 указанного закона под жестоким обращением с животными понимается такое обращение, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями и др.). В связи с вышесказанным одной из обязанностей по содержанию кота является для Должника обеспечение ему питания.

В соответствии со ст. 446 ГПК взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их содержания.

На основании вышесказанного денежные средства на содержание домашних животных в размере фактических затрат, согласно чекам о приобретении корма, подлежат исключению из конкурсной массы.

При этом, размеры средств, подлежащих исключению из конкурсной массы суды могут определить как в размере фактических расходов (определение АС арбитражного суда Ленинградской области и г Санкт-Петербурга от 26.02.2024 года по делу А56-96972/2023/ход.1) либо фиксированной платы (которая очень бюджетна).

В рамках конкретного дела (определение Арбитражного суда Ростовской области от 16.03.2022 года А53-25201/2021), суд исключил из конкурсной массы 1500 руб. ежемесячно на содержание четырех коешк и двух собак, мотивировав это требованием самого заявителя, который указал что в месяц тратил указанную сумму из приобретения корма и профилактических прививок.

Анализ практики показывает, что при заявлении требований об исключении расходов на содержание животного нужно быть смелее, при этом предоставляя расчет своих расходов на содержание животного.

Должник заявил требование об исключении их конкурсной массы расходы в размере 10 000 руб. на содержание собаки, указав на необходимость вакцинации, приобретение корма и витаминов. Суд его требование удовлетворил (определение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.12.2022 А56-56738/2022).

Должник 1 раз в 2 месяца заказывает доставку товаров для домашнего животного в магазине «Petshop». В соответствии с накладной к заказу 71126692 от 15.01.2023 сумма заказа составляла 7 294 (семь тысяч двести девяносто четыре) рублей. В соответствии с накладной к заказу 73049041 от 10.03.2023 сумма заказа составляла 9 730 (девять тысяч семьсот тридцать) рублей. В соответствии с накладной к заказу 75595701 от 15.05.2023 сумма заказа составляла 8 568 (восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей.

Таким образом, средняя стоимость заказа составляет 8 530 (восемь тысяч пятьсот тридцать) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек. Соответственно, ежемесячно должник тратит на домашнее животное около 5 000 (пять тысяч) рублей, что не превышает десяти тысяч рублей, что в свою очередь существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов.

Следовательно, Карташкова Т.А. ходатайствует об исключении денежных средств в размере 5 000 рублей из конкурсной массы ежемесячно на содержание питомца (определение АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.12.2023 года А56-44189/2023).

Есть примеры и отрицательной практики с достаточно спорной мотивировкой.

В удовлетворении остальной части ходатайства об исключении из конкурсной массы денежных средств надлежит отказать, поскольку расходование денежных средств на содержание домашних животных не предусмотрено законом в качестве основания для исключения средств из конкурсной массы.

В силу части первой статьи 137 ГК к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

Таким образом, по отношению к животным как объектам гражданского права применяются общие правила, касающиеся возникновения, изменения и прекращения права собственности и иных вещных прав, за исключением особенностей, установленных законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и гражданским законодательством.

Применительно к положениям статьи 130 ГК животные являются движимыми вещами.

Доказательств включения собаки породы Йоркширский терьер в конкурсную массу в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, требование должника об исключении из конкурсной массы денежных средств на содержание отсутствующего в конкурсной массе имущества не обоснованно (определение АС Санкт-Петребурга и Ленинградской области 22.02.2024 № А56-95702/2023).