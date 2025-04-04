Как правильно «развестись» с главным бухгалтером: правила передачи дел

Упускают важность ИТ-составляющей

Именно главный бухгалтер имеет доступ ко всей системе информационных технологий, которые применяются в бухгалтерии компании. Например, в фирме могут работать система электронного архива и/или документооборота, приложение по учету командировочных расходов, личный кабинет сотрудника по учету рабочего времени, программное обеспечение для товарного/складского учета или интернет-магазина, онлайн-касса и т.п.

Помимо этого, главный бухгалтер в силу должности обладает доступом к электронным сервисам для сдачи отчетности, личному кабинету юридического лица в налоговой инспекции, таможне и в прочих государственных органах.

Информация из всех этих систем, как правило, попадает в основную бухгалтерскую программу, учитывается при финансовом планировании и составлении отчетности. В связи с этим в процессе приема-передачи дел бухгалтер должен описать работу этих систем, предоставить по ним методические обучающие материалы, инструкции, логины и пароли.

Руководителю необходимо дать задание своей ИТ-службе своевременно отключить доступ уходящего специалиста к перечисленным выше системам во избежание утечки конфиденциальной информации.