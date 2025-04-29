«Экономика и Жизнь»: Кассовый разрыв – почему возникает и как его избежать?

Причины возникновения кассового разрыва

Кассовый разрыв возникает из-за несовпадения сроков поступления денежных средств в бюджет компании и их расходования. Кассовый разрыв является индикатором ряда проблем, которые есть в управлении бизнесом, и нередко причиной для экстренного поиска денег (займы, кредиты, продажа с дисконтом активов и т.д.). В том случае, когда компания не следит за денежными потоками и не планирует платежи, есть большая вероятность оказаться в затруднительной финансовой ситуации.

Если компании перекрыть на какой-то временной период поступление денежных средств, бизнес вместо развития начнет стагнировать. Другими словами, деньги — это снабжение бизнеса кислородом.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо иметь финансового консультанта, который на ежедневной основе будет контролировать финансовые потоки компании и делать прогноз на будущее.

При этом важно не путать кассовый разрыв с дефицитом денежных средств из-за убыточности бизнеса. Кассовый разрыв предполагает временную нехватку денег, когда в будущем компания ожидает подтвержденный доход, с помощью которого получится покрыть расходы.

Проверить, есть ли в компании кассовый разрыв, можно по формуле: ДС + П – Р = ОДС, где ДС — остаток денег на начало дня;

П — планируемые поступления в течение дня;

Р — планируемые расходы в течение дня;

ОДС — остаток денег на конец дня;

Проверка осуществляется на начало платежного банковского дня.