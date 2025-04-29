«Экономика и Жизнь»: Кассовый разрыв – почему возникает и как его избежать?

Кассовый разрыв — это внутренняя проблема ведения бизнеса, рабочая ситуация, с которой может столкнуться даже прибыльный бизнес. Компания имеет возможность перекрыть кассовый разрыв овердрафтом, занять деньги, попросить отсрочку или привлечь внешних финансовых экспертов для своевременного решения вопроса. Эти вопросы рассмотрены в данной статье.
Кейс из практики
Разберем компанию, которая занимается производством дизайнерской мебели. Основной доход поступает от крупных заказов, которые требовали предоплаты в размере 70% от стоимости заказа. Остальная сумма выплачивалась после доставки и монтажа мебели. Данные по организации следующие:
■ в штате компании работают 10 человек, годовой оборот 120 млн руб.;
■ бухгалтерский учет компания вела в программе 1С, но данный продукт использовался только для составления налоговой и бухгалтерской отчетности;
■ оперативный (ежедневный) учет компания не вела;
■ система авансовых платежей создавала иллюзию хорошего финансового положения компании, однако все полученные денежные средства фактически еще не были заработаны;
■ прибыль фактически не считалась, не было никакого планирования доходов и расходов;
■ собственник бизнеса выплачивал себе дивиденды на регулярной основе;
■ из-за отсутствия контроля в компании начало процветать воровство.
Компания активно развивалась, брала в работу новые заказы, но столкнулась с кассовым разрывом в сумме 6 млн руб. из-за неправильного управления денежными потоками. Кассовый разрыв в бизнесе (далее — КР) — это ситуация, при которой на счетах компании временно не хватает денежных средств для финансирования текущих обязательств
Причины возникновения кассового разрыва
Кассовый разрыв возникает из-за несовпадения сроков поступления денежных средств в бюджет компании и их расходования. Кассовый разрыв является индикатором ряда проблем, которые есть в управлении бизнесом, и нередко причиной для экстренного поиска денег (займы, кредиты, продажа с дисконтом активов и т.д.). В том случае, когда компания не следит за денежными потоками и не планирует платежи, есть большая вероятность оказаться в затруднительной финансовой ситуации.
Если компании перекрыть на какой-то временной период поступление денежных средств, бизнес вместо развития начнет стагнировать. Другими словами, деньги — это снабжение бизнеса кислородом.
Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо иметь финансового консультанта, который на ежедневной основе будет контролировать финансовые потоки компании и делать прогноз на будущее.
При этом важно не путать кассовый разрыв с дефицитом денежных средств из-за убыточности бизнеса. Кассовый разрыв предполагает временную нехватку денег, когда в будущем компания ожидает подтвержденный доход, с помощью которого получится покрыть расходы.
Проверить, есть ли в компании кассовый разрыв, можно по формуле: ДС + П – Р = ОДС, где ДС — остаток денег на начало дня;
П — планируемые поступления в течение дня;
Р — планируемые расходы в течение дня;
ОДС — остаток денег на конец дня;
Проверка осуществляется на начало платежного банковского дня.
Последствия кассового разрыва:
■ потеря сотрудников из-за задержки заработной платы;
■ штрафы и пени по кредиторским обязательствам;
■ подрыв деловой репутации;
■ расторжение договоров с подрядчиками и поставщиками.
Бизнес, работающий по частичной предоплате и не имеющий грамотного финансового планирования, легко может получить кассовый разрыв и даже работать в убыток. Что способствует возникновению кассового разрыва:
В компании нет должного управления денежными потоками, не ведется бюджет движения денежных средств и платежный календарь.
Работа с покупателями по постоплате. Большинство крупных фирм и государственных компаний работают по постоплате. Если компания произвела и отгрузила товар в этом месяце, а оплату получит только через два-три месяца, то на этот период сумма поставки заморожена в дебиторской задолженности. Нужно вложить большие средства, чтобы удерживать бизнес на плаву до получения платежа, или найти дополнительные источники дохода.
Отрицательная модель ведения бизнеса. Это ситуация, когда бизнес перестал приносить прибыль. Когда у компании отмечалось планомерное развитие, бизнес рос, но жесткая конкуренция на рынке заставила снизить цены и давать больше скидок, при этом маркетинговый бюджет на привлечение новых клиентов увеличился. По итогам расчетного периода сложилась ситуация, когда доходов не хватает на покрытие операционных расходов.
Сезонность бизнеса. Если продукция компании зависит от определенного сезона, доход приходит неравномерно. Чтобы покрыть постоянные расходы (заработная плата, аренда) в несезон, необходимо планировать бюджет.
Большие товарные запасы. Как результат большая часть денег остается замороженной в товаре.
У бизнеса нет «подушки безопасности». Могут возникнуть непредвиденные расходы, например, поломка оборудования на заводе, и если нет у компании денежного резерва, то ремонт оборудования будет оплачен, например, с денег, предназначенных на покупку сырья.
Падение выручки. Поставщик повышает цены на сырье, себестоимость на продукцию растет, компания вынуждена увеличить стоимость продажи для клиентов, что, в свою очередь, может привести к снижению объемов продаж.
Собственник выводит на себя больше денег, чем бизнес может позволить. Часто собственники выводят из бизнеса слишком большие суммы. Постоянный отток приводит к нехватке оборотных средств, затрудняет выплату кредитов и выполнение обязательств по налогу, выплату заработной платы, погашение задолженности перед поставщиками.
Как избежать кассовых разрывов?
Необходимо распределить все платежи по категориям. Отказ от низкоприоритетных платежей, чтобы не понести дополнительные убытки в виде штрафов за просрочку. Низкоприоритетные (второстепенные платежи) в рамках закона можно перенести. Важно вести систему контроля заявок на платежи и формировать платежный календарь. Платежный календарь ведется в предварительном и фактическом формате, календари сверяются между собой регулярно.
Контроль дебиторской задолженности. Стоит начать с обзвона должников компании. Если планируется новая сделка, можно заключить договор с авансовой выплатой в счет поставки товара/оплаты услуг. Вся дебиторская задолженность должна быть поделена на три основные группы: просроченная, сомнительная, безнадежная. Такая классификация и анализ позволяют определить ненадежных покупателей, изменить срок и размер товарного кредита. При необходимости нужно применять меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
Контроль за оборотом товаров. Расчет ведется по каждой товарной позиции.
Оборачиваемость = Сумма запасов на складе: Себестоимость проданного товара
Запрос об отсрочке. Стоит предупредить поставщиков о возможных задержках по оплате. Если есть возможность, рекомендуется запросить отсрочку платежа или разбить его на части, временно сократить размер обязательных выплат до устранения кассового разрыва.
Увеличение объемов продаж. Когда денежных средств не хватает, желательно заняться не только сокращением расходов, но и ростом прибыли. Проведение акций привлечет внимание новых покупателей или увеличит доверие постоянных клиентов. В период проведения акций необходимо сосредоточить внимание на товарах/продукции, у которой на исходе срок годности. Быстрая реализация этой продукции позволит избежать списания по просрочке и последующих расходов.
Рассчитать маржинальность каждого товара/услуги. Для этого нужно из розничной цены вычесть себестоимость, если результат отрицательный, тщательно анализируем себестоимость, пытаемся найти поставщиков по более низкой цене или поменять рецептуру на продукцию.
Рассмотрите дополнительные источники дохода. Например, сдать часть офиса в субаренду или начать оказывать дополнительные услуги, например — доставка и сборка. Также компания может начать привлекать инвесторов — для этого необходимо организовать презентацию или открыть продажу акций.
Кредиты. Когда нет возможности закрыть кассовый разрыв собственными средствами, но при этом нужно делать срочные платежи по налогам, заработной плате, компания может взять кредит. При выборе кредита важно обратить внимание на максимально низкую процентную ставку, возможность беспроцентного периода кредитования. Альтернатива — это факторинг или овердрафт.
Вести денежные расходы компании в валюте той страны, где зарегистрирована организация. Если компания находится в России, все расчеты с поставщиками и подрядчиками только в рублях. Если поставщик не готов отказаться от расчетов в валюте, важно зафиксировать курс в договоре.
Рассмотреть возможность заключения лизинговых договоров. Ведь лизинг, по сути, является долгосрочной арендой имущества с возможностью его выкупа по истечении срока договора за относительно небольшую сумму. Имущество, которое компания может приобрести по лизинговому договору — это новые или подержанные легковые и грузовые автомобили, спецтехника, оборудование и даже коммерческая недвижимость. Лизинг больше всего выгоден компаниям, которые платят налог на прибыль иНДС. Лизинговые платежи учитываются как расходы и уменьшают налог на прибыль за счет ускоренной амортизации, НДС при этом компания может принять к вычету. Если по договору лизинга имущество остается на балансе лизингодателя, лизингополучатель не платит налог на имущество и транспортный налог.
Необходимо формировать «подушку безопасности». Компании нужно иметь резервный фонд, который следует пополнять регулярно, отчисляя процент от чистой прибыли. Если бизнес растет, размер резервного фонда увеличивается. Брать деньги из резервного фонда можно только в случае крайней необходимости.
Рекомендации при закрытии кассового разрыва: чего следует избегать
Во-первых, для закрытия кассового разрыва не нужно экстренно продавать часть оборудования и техники, потому что есть риск продать ниже рыночной цены, при этом ослабить производство по объему и качеству выпускаемой продукции. Например, избавившись от временно незагруженного оборудования, компания может не справиться с потоком заказов в сезон.
Во-вторых, не следует повышать цены. Такими действиями компания может отпугнуть лояльных покупателей и остаться вообще без продаж.
В-третьих, не снижать цены, чтобы увеличить продажи. Разработанная в спешке ценовая политика может разрушить бизнес-модель.
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