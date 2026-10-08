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Денис Чижиков
Интернет и технологии
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Клерк.Рейтинг: как устроен новый рейтинг компаний и почему он работает на вас

Клерк.Рейтинг: как устроен новый рейтинг компаний и почему он работает на вас

Клерк.Рейтинг — новый способ показать, какие компании действительно активны, полезны и открыты для своих клиентов. Это одно число до 100 баллов, которое складывается из десяти понятных факторов: от отзывов и ответов на них до публикаций в блоге и участия в мероприятиях Клерка.

28 просмотров15 открытий

На чём построен рейтинг

В основе Клерк.Рейтинга три идеи: актуальность, честность и баланс.

Актуальность. Почти каждый фактор считается за свой период: комментарии — за месяц, статьи — за 90 дней, просмотры, отзывы и упоминания в новостях — за полгода, ответы на отзывы — за год. Рейтинг обновляется ежедневно, поэтому в нём видна живая активность компании, а не архив прошлых заслуг.

Честность. Механика защищает рейтинг от накруток. Все отзывы одного пользователя считаются как один усреднённый голос. В комментариях учитываются только уникальные авторы. В зачёт идут лишь статьи, которые реально читают и обсуждают.

Баланс. У каждого фактора есть потолок. Огромная аудитория или сотня статей не дают бесконечного преимущества: после определённого порога рост перестаёт влиять на баллы. Просмотры оцениваются по логарифмической шкале относительно лидера: даже компания с трафиком в разы меньше сохраняет заметную часть баллов.

Прозрачность места. Компании сортируются по убыванию баллов. При равенстве выше стоит компания с верификацией Клерка, а если и здесь ничья — та, что зарегистрировалась на Клерке раньше.

Из чего складывается рейтинг

Рейтинг — это сумма десяти независимых компонентов, в сумме до 100 баллов. Самые весомые — просмотры страниц и отзывы пользователей, по 20 баллов каждый.

Компонент

Максимум, баллов

Период

Что учитывается

Просмотры страниц компании

20

6 месяцев

Открытия статей блога, профиля компании со всеми разделами и вакансий; баллы по логарифмической шкале относительно лидера по просмотрам

Отзывы пользователей

20

6 месяцев

Средняя оценка; максимум растёт с числом отзывов: 1 отзыв — до 5 баллов, 15 и более — до 20

Активный тариф

15

пока тариф подключён

Наличие активного платного тарифа

Статьи в блоге

10

90 дней

Число статей, набравших больше 100 открытий; 10 статей — максимум

Конференции Клерка

10

10 последних мероприятий

1 балл за каждое участие, включая запланированные мероприятия

Ответы на отзывы

5

1 год

Доля отзывов, в ветке которых компания оставила ответ

Комментарии к статьям

5

30 дней

Комментарии уникальных пользователей: от 2 — 1 балл, от 10 — 5 баллов

Подписчики

5

всё время

1 балл за каждые 2 000 подписчиков, максимум с 10 000

Данные о контрагенте

5

текущее состояние

Связь с сервисом проверки контрагентов

Медийность

5

6 месяцев

1 балл за каждую статью с тегом компании в новостях Клерка, максимум 5

Веса и пороги каждого компонента настраиваются, поэтому Клерк может развивать модель вместе с рынком. Например, в будущем баллы за данные о контрагенте будут зависеть от оценки благонадёжности компании в сервисе проверки.

Что рейтинг даёт компаниям

Главное преимущество для бизнеса — рейтинг вознаграждает конкретные действия, и результат виден быстро.

  • Быстрый старт для новичков. Регулярные статьи, ответы на отзывы и участие в мероприятиях дают баллы уже в ближайшие недели. Чтобы конкурировать с давними игроками, не нужно ждать годами.

  • Мгновенный рост при подключении тарифа. Активный тариф сразу добавляет 15 баллов — это самый быстрый способ укрепить позиции.

  • Позиции в своей нише. Список можно отфильтровать по категории. Тогда компания видит своё место среди прямых конкурентов, а не только в общем зачёте.

  • История и динамика. Рейтинг и вклад каждого компонента сохраняются каждый день. Это позволяет показывать движение вверх или вниз, строить графики по компонентам в личном кабинете и понимать, какие усилия дали результат.

  • Понятные рычаги роста. Каждый компонент связан с конкретным действием: написать статью, ответить клиенту, позвать клиентов оставить отзыв, выступить на конференции. Компания сама решает, во что вложиться.

  • Ценность работы с репутацией. Ответы на отзывы приносят отдельные баллы. Даже критический отзыв становится возможностью показать открытость и заработать очки.

Что рейтинг даёт пользователям

Для бухгалтеров, предпринимателей и всех, кто ищет подрядчика на Клерке, рейтинг экономит время на выбор.

  • Наверху — живые компании. Высокое место означает, что компания сейчас пишет, отвечает и общается с аудиторией, а не просто когда-то зарегистрировалась.

  • Мнение реальных клиентов. Отзывы — один из двух самых весомых факторов, и один человек не может повлиять на рейтинг сильнее других.

  • Видно, кто слышит клиентов. Компании, которые отвечают на отзывы, получают за это баллы — значит, они выше в списке.

  • Дополнительная проверка надёжности. Часть баллов связана с сервисом проверки контрагентов и заполненными контактами.

  • Удобный выбор в своей сфере. Фильтр по категории сразу показывает лидеров нужного направления.

Как подняться в рейтинге

Самый короткий путь — системная активность по нескольким компонентам сразу. Вот что можно сделать уже сейчас.

  1. Подключите тариф. Это сразу +15 баллов, пока тариф активен.

  2. Публикуйте статьи регулярно. Ориентир — около 10 материалов за 90 дней, которые читают и обсуждают. Пишите на темы, важные вашей аудитории: такие тексты набирают открытия и комментарии.

  3. Приглашайте клиентов оставить отзыв. С 15 отзывами потолок компонента вырастает с 5 до 20 баллов, а итог зависит от средней оценки.

  4. Отвечайте на каждый отзыв. Доля отвеченных отзывов за год напрямую превращается в баллы.

  5. Развивайте страницы компании. Учитываются открытия профиля и всех его разделов, статей блога и вакансий — чем больше трафика на них, тем выше компонент просмотров.

  6. Участвуйте в конференциях Клерка. Каждое участие — 1 балл. Учитываются 10 последних мероприятий, включая запланированные, поэтому максимум даёт участие во всех десяти.

  7. Заполните контакты и свяжите профиль с проверкой контрагентов. Это быстрые 5 баллов.

  8. Работайте с медиа. Каждая статья с тегом компании в новостях Клерка за последние полгода — 1 балл, до 5 баллов. Засчитываются и статьи вашего блога, если у них стоит тег компании.

  9. Растите аудиторию подписчиков. Каждые 2 000 подписчиков — ещё балл, до 5 баллов.

Итог

Клерк.Рейтинг показывает, насколько компания интересна аудитории и насколько открыто она работает с клиентами. Он обновляется каждый день, защищён от накруток и даёт равные шансы новичкам и опытным игрокам.

Для пользователей это быстрый способ найти активного и надёжного подрядчика в своей сфере. Для компаний — понятная система, где каждое полезное действие на Клерке приносит измеримый результат.

Посмотреть, на каком месте ваша компания, можно на странице рейтинга.

Что дальше

Новый рейтинг уже работает: с 22 сентября 2026 года он ежедневно рассчитывается для всех компаний на Клерке, в том числе для тех, кто пока не участвует в рейтинге. Если такая компания решит присоединиться, она сразу увидит отчёт за весь период учёта, а не начнёт с нуля.

В ближайших планах — два обновления:

  • Новая страница рейтинга. Сделаем её более информативной и понятной и приведём в соответствие с новыми правилами подсчёта.

  • Подробный дашборд в бизнес-аккаунте. Компании смогут смотреть детальную статистику по своему рейтингу: как меняются позиции и сколько баллов приносит каждый компонент.

Ждите новых обновлений!

Информации об авторе

Денис Чижиков

Денис Чижиков

Клерк.Ру

3 подписчика7 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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