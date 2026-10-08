Клерк.Рейтинг: как устроен новый рейтинг компаний и почему он работает на вас

На чём построен рейтинг
В основе Клерк.Рейтинга три идеи: актуальность, честность и баланс.
Актуальность. Почти каждый фактор считается за свой период: комментарии — за месяц, статьи — за 90 дней, просмотры, отзывы и упоминания в новостях — за полгода, ответы на отзывы — за год. Рейтинг обновляется ежедневно, поэтому в нём видна живая активность компании, а не архив прошлых заслуг.
Честность. Механика защищает рейтинг от накруток. Все отзывы одного пользователя считаются как один усреднённый голос. В комментариях учитываются только уникальные авторы. В зачёт идут лишь статьи, которые реально читают и обсуждают.
Баланс. У каждого фактора есть потолок. Огромная аудитория или сотня статей не дают бесконечного преимущества: после определённого порога рост перестаёт влиять на баллы. Просмотры оцениваются по логарифмической шкале относительно лидера: даже компания с трафиком в разы меньше сохраняет заметную часть баллов.
Прозрачность места. Компании сортируются по убыванию баллов. При равенстве выше стоит компания с верификацией Клерка, а если и здесь ничья — та, что зарегистрировалась на Клерке раньше.
Из чего складывается рейтинг
Рейтинг — это сумма десяти независимых компонентов, в сумме до 100 баллов. Самые весомые — просмотры страниц и отзывы пользователей, по 20 баллов каждый.
Компонент
Максимум, баллов
Период
Что учитывается
Просмотры страниц компании
20
6 месяцев
Открытия статей блога, профиля компании со всеми разделами и вакансий; баллы по логарифмической шкале относительно лидера по просмотрам
Отзывы пользователей
20
6 месяцев
Средняя оценка; максимум растёт с числом отзывов: 1 отзыв — до 5 баллов, 15 и более — до 20
Активный тариф
15
пока тариф подключён
Наличие активного платного тарифа
Статьи в блоге
10
90 дней
Число статей, набравших больше 100 открытий; 10 статей — максимум
Конференции Клерка
10
10 последних мероприятий
1 балл за каждое участие, включая запланированные мероприятия
Ответы на отзывы
5
1 год
Доля отзывов, в ветке которых компания оставила ответ
Комментарии к статьям
5
30 дней
Комментарии уникальных пользователей: от 2 — 1 балл, от 10 — 5 баллов
Подписчики
5
всё время
1 балл за каждые 2 000 подписчиков, максимум с 10 000
Данные о контрагенте
5
текущее состояние
Связь с сервисом проверки контрагентов
Медийность
5
6 месяцев
1 балл за каждую статью с тегом компании в новостях Клерка, максимум 5
Веса и пороги каждого компонента настраиваются, поэтому Клерк может развивать модель вместе с рынком. Например, в будущем баллы за данные о контрагенте будут зависеть от оценки благонадёжности компании в сервисе проверки.
Что рейтинг даёт компаниям
Главное преимущество для бизнеса — рейтинг вознаграждает конкретные действия, и результат виден быстро.
Быстрый старт для новичков. Регулярные статьи, ответы на отзывы и участие в мероприятиях дают баллы уже в ближайшие недели. Чтобы конкурировать с давними игроками, не нужно ждать годами.
Мгновенный рост при подключении тарифа. Активный тариф сразу добавляет 15 баллов — это самый быстрый способ укрепить позиции.
Позиции в своей нише. Список можно отфильтровать по категории. Тогда компания видит своё место среди прямых конкурентов, а не только в общем зачёте.
История и динамика. Рейтинг и вклад каждого компонента сохраняются каждый день. Это позволяет показывать движение вверх или вниз, строить графики по компонентам в личном кабинете и понимать, какие усилия дали результат.
Понятные рычаги роста. Каждый компонент связан с конкретным действием: написать статью, ответить клиенту, позвать клиентов оставить отзыв, выступить на конференции. Компания сама решает, во что вложиться.
Ценность работы с репутацией. Ответы на отзывы приносят отдельные баллы. Даже критический отзыв становится возможностью показать открытость и заработать очки.
Что рейтинг даёт пользователям
Для бухгалтеров, предпринимателей и всех, кто ищет подрядчика на Клерке, рейтинг экономит время на выбор.
Наверху — живые компании. Высокое место означает, что компания сейчас пишет, отвечает и общается с аудиторией, а не просто когда-то зарегистрировалась.
Мнение реальных клиентов. Отзывы — один из двух самых весомых факторов, и один человек не может повлиять на рейтинг сильнее других.
Видно, кто слышит клиентов. Компании, которые отвечают на отзывы, получают за это баллы — значит, они выше в списке.
Дополнительная проверка надёжности. Часть баллов связана с сервисом проверки контрагентов и заполненными контактами.
Удобный выбор в своей сфере. Фильтр по категории сразу показывает лидеров нужного направления.
Как подняться в рейтинге
Самый короткий путь — системная активность по нескольким компонентам сразу. Вот что можно сделать уже сейчас.
Подключите тариф. Это сразу +15 баллов, пока тариф активен.
Публикуйте статьи регулярно. Ориентир — около 10 материалов за 90 дней, которые читают и обсуждают. Пишите на темы, важные вашей аудитории: такие тексты набирают открытия и комментарии.
Приглашайте клиентов оставить отзыв. С 15 отзывами потолок компонента вырастает с 5 до 20 баллов, а итог зависит от средней оценки.
Отвечайте на каждый отзыв. Доля отвеченных отзывов за год напрямую превращается в баллы.
Развивайте страницы компании. Учитываются открытия профиля и всех его разделов, статей блога и вакансий — чем больше трафика на них, тем выше компонент просмотров.
Участвуйте в конференциях Клерка. Каждое участие — 1 балл. Учитываются 10 последних мероприятий, включая запланированные, поэтому максимум даёт участие во всех десяти.
Заполните контакты и свяжите профиль с проверкой контрагентов. Это быстрые 5 баллов.
Работайте с медиа. Каждая статья с тегом компании в новостях Клерка за последние полгода — 1 балл, до 5 баллов. Засчитываются и статьи вашего блога, если у них стоит тег компании.
Растите аудиторию подписчиков. Каждые 2 000 подписчиков — ещё балл, до 5 баллов.
Итог
Клерк.Рейтинг показывает, насколько компания интересна аудитории и насколько открыто она работает с клиентами. Он обновляется каждый день, защищён от накруток и даёт равные шансы новичкам и опытным игрокам.
Для пользователей это быстрый способ найти активного и надёжного подрядчика в своей сфере. Для компаний — понятная система, где каждое полезное действие на Клерке приносит измеримый результат.
Посмотреть, на каком месте ваша компания, можно на странице рейтинга.
Что дальше
Новый рейтинг уже работает: с 22 сентября 2026 года он ежедневно рассчитывается для всех компаний на Клерке, в том числе для тех, кто пока не участвует в рейтинге. Если такая компания решит присоединиться, она сразу увидит отчёт за весь период учёта, а не начнёт с нуля.
В ближайших планах — два обновления:
Новая страница рейтинга. Сделаем её более информативной и понятной и приведём в соответствие с новыми правилами подсчёта.
Подробный дашборд в бизнес-аккаунте. Компании смогут смотреть детальную статистику по своему рейтингу: как меняются позиции и сколько баллов приносит каждый компонент.
Ждите новых обновлений!