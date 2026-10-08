Клерк.Рейтинг: как устроен новый рейтинг компаний и почему он работает на вас

На чём построен рейтинг

В основе Клерк.Рейтинга три идеи: актуальность, честность и баланс.

Актуальность. Почти каждый фактор считается за свой период: комментарии — за месяц, статьи — за 90 дней, просмотры, отзывы и упоминания в новостях — за полгода, ответы на отзывы — за год. Рейтинг обновляется ежедневно, поэтому в нём видна живая активность компании, а не архив прошлых заслуг.

Честность. Механика защищает рейтинг от накруток. Все отзывы одного пользователя считаются как один усреднённый голос. В комментариях учитываются только уникальные авторы. В зачёт идут лишь статьи, которые реально читают и обсуждают.

Баланс. У каждого фактора есть потолок. Огромная аудитория или сотня статей не дают бесконечного преимущества: после определённого порога рост перестаёт влиять на баллы. Просмотры оцениваются по логарифмической шкале относительно лидера: даже компания с трафиком в разы меньше сохраняет заметную часть баллов.

Прозрачность места. Компании сортируются по убыванию баллов. При равенстве выше стоит компания с верификацией Клерка, а если и здесь ничья — та, что зарегистрировалась на Клерке раньше.