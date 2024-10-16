Нарушения, за которые установлены «оборотные» штрафы

1. Незаконные валютные операции:
зачисление средств от нерезидента в иностранной валюте на банковский счет в стране без автообмена и не в ЕАЭС — ч 5.2 ст 12 ФЗ-173, за исключением случаев, когда зачисление средств возможно на счета в любых странах
валютные операции между россиянами - запрещены за исключением указанных в ст 9 ФЗ-173
совершение валютной операции в наличной форме - п 3 ст 14 ФЗ-173
⚠️ штраф - 20-40% от суммы незаконно зачисленных средств, а также от суммы впоследствии израсходованных незаконно зачисленных средств - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ
2️. Несоблюдение специальных норм - Указов Президента РФ - по расходованию средств в пользу нерезидентов:
приобретение/продажа недвижимости или ценных бумаг у «недружественных» нерезидентов с зарубежного счета, в отношении которого НЕ представлено уведомление в налоговый орган
оплата УК свыше 15 млн руб
предоставление займов нерезидентам в иностранной валюте
возврат займа в пользу нерезидента НЕ через счет С
Несоблюдение специальных норм - Указов Президента РФ - по зачислению средств на зарубежные счета:
зачисление средств в иностранной валюте, связанных с дивидендами, полученными от рос организаций
превышение лимита в $1млн по переводу с рос счета на зарубежный счет
⚠️ штраф - 20-40% от суммы операции - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ (применение ответственности является спорным ввиду того, что спец нормы не являются частью валютного законодательства РФ)
3️. Непостановка на учет в уполномоченном банке договора займа (валютного контракта ВЭД для ИП)
⚠️ штраф - 20-40% от суммы операции - ч 1 ст 15.25 КоАП РФ (п 5 Обзора судебной практики по отдельным вопросам применения статьи 15.25 КоАП РФ)
4️. Несоблюдение требования о репатриации средств по договору займа - п 1 ст 19 ФЗ-173
⚠️ штраф - 5-30% от суммы незаконно зачисленных средств - ч 4 ст 15.25 КоАП РФ
5️. Непредставление отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (движения по электронным кошелькам)
Представление ОДС по электронным кошелькам по устаревшей форме приравнивается к непредставлению документа
⚠️ штраф - 20-40% от суммы зачисленных средств за отчетный период - ч 1.1 ст 15.25 КоАП РФ
6️. «Непробитие» кассового чека при продаже индивидуальным предпринимателем (ИП) недвижимости (или любого иного имущества) физическому лицу
Напоминаю, что физические лица, зарегистрированные в качестве ИП при продаже физическим лицам недвижимости (в том числе жилой квартиры) или любого иного имущества (напр, автомобиля), использовавшегося в предпринимательских целях обязаны направить такому физическому лицу кассовый чек
⚠️ штраф - 25-50% от суммы расчета без применения ККТ - ч 2 ст 14.5 КоАП РФ
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Комментарии2
Илья, поясните пожалуйста, только ИП (?): "«Непробитие» кассового чека при продаже индивидуальным предпринимателем (ИП) недвижимости (или любого иного имущества) физическому лицу".
Татьяна, да, кассовый чек должны направлять только ИП и организации