Новое дело по убыткам директора

Вчера ко мне обратился клиент с просьбой защитить его от убытков на сумму 40 000 000 руб., которые ему предъявили в деле о банкротстве ООО «СоюзДорСтрой». Дело примечательно тем, что на клиента хотят повесить недостачу имущества (транспортных средств), которые испарились в период его бытности директором компании.



В исковом заявлении конкурсный управляющий указывает, что ранее он располагал сведениями о том, что техника была передана по договору аренды другому лицу, с которого и пытались взыскать арендные платежи и принудительно через суд истребовать автотранспорт. Судом оба иска были удовлетворены, но исполнить судебные акты не получилось, т.к. арендатор тоже стал банкротом и тогда конкурсный управляющий арендатора пошел в суд с заявлением о признании сделки: договора аренды транспортных средств — недействительной (мнимой), так как по его мнению у арендатора отсутствовал персонал для эксплуатации имущества, не было возможности ремонтировать и вообще основным видом деятельности был другой вид, приплел и много иных причин не соответствующих действительности.



Суд признал договор аренды мнимой сделкой. После признания сделки мнимой решения судов о взыскании задолженности по арендной плате и принудительному истребованию транспортных средств суд пересмотрел по вновь открывшимся обстоятельствам и в обоих исках отказал.



Сейчас нарисовался конкурсный управляющий — собственник техники, который обосновывает свой иск об убытках фактом ничтожности сделки и недостачей этого имущества. Проще говоря технику сп…ли, и виноват в этом бывший директор, так как хищение произошло при нем.



Думаю, что позицию будем выстраивать на сроках исковой давности. В судебных актах фигурирует информация, что конкурсный управляющий — собственник техники, как только пришел на предприятие сразу выявил недостачу и обратился в правоохранительные органы по факту хищения имущества. Как раз обращался именно по этой частично отсутствующей техники. Соответственно раз это было более 3-х лет назад, то он еще тогда был осведомлен об убытках в связи с недостачей и должен был обратиться в этим иском гораздо раньше. Считаю, что срок исковой давности истек, и суд должен отказать в иске полностью.



Как считаете сможем отбиться от иска?