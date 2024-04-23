Если цена в договоре купли-продажи занижена, какие риски ожидать

Кто покупал когда-либо недвижимое имущество, часто сталкивались с предложением продавца или покупателя о завышении /занижении цены в договоре.

Кто покупал когда-либо недвижимое имущество, часто сталкивались с предложением продавца или покупателя о завышении /занижении цены в договоре.

Приведу пример, один продает другому квартиру. При осмотре квартиры ударили по рукам и договорились о цене, например, 20 млн руб. Цена рыночная. Когда дело дошло до оформления бумаг продавец предложил занизить в договоре цену, указав 10 млн руб., для экономии на налогах. Сам он покупал за 10 млн и налоги платить не хочет, поэтому предлагает такой схемотоз покупателю. Вся сумма 20 млн. идет наличкой прямиком в карман продавца.

Какие риски возникают у покупателя в подобной ситуации

Если продавец или в его интересах другие лица: супруг, близкие родственники, но чаще всего кредиторы и арбитражный управляющий, попытаются оспорить сделку и им это удастся сделать из-за нерыночности цены и кабальности условий, то стороны вернутся в первоначальное положение, то есть продавец получит обратно квартиру, а покупатель может претендовать только на сумму, указанную в договоре, то есть только на 10 млн из 20 млн. Если продавец планирует банкротство в обозримом будущем и распродает свое имущество, то такой риск скорей всего реализуется для покупателя.

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