Оспаривание договора продажи доли в уставном капитале ООО. Реальный кейс 👇🏻

📌Через несколько месяцев будет 3 года, как я занимаюсь защитой сделки от оспаривания со стороны конкурсного управляющего. Такая длительная стратегия устраивает клиента. Причем дело все еще в первой инстанции и скорей всего перевалит за трехлетний рубеж.

📌Через несколько месяцев будет 3 года, как я занимаюсь защитой сделки от оспаривания со стороны конкурсного управляющего. Такая длительная стратегия устраивает клиента. Причем дело все еще в первой инстанции и скорей всего перевалит за трехлетний рубеж.

Сегодня было очередное заседание. По делу назначена уже повторная судебная экспертиза оценки рыночной стоимости доли в уставном капитале на момент совершения оспариваемой сделки.

Помимо двух судебных экспертиз в деле еще есть три отчета об оценки этой же доли и несколько отрицательных рецензий оценщиков на каждый из отчетов об оценки.

👉🏼 К чему я это все рассказываю?! А к тому, что если вы на коленке совершаете сделку с ценным для вас активом, то потом придется долго расхлебывать не только вам, но и вашим юристам. У нас стоит задача выиграть дело, а если не получиться выиграть, то затянуть как можно дольше.

☝🏻Причина затягивания дела в следующем чем дольше рассматривается дело, тем больше экономической выгоды извлекает клиент.

👉🏼У нас сейчас стоит вопрос о том рыночная ли была цена купли-продажи доли ООО или нет. Суды и эксперты подходят по разному к оценки рыночной стоимости.

Одним достаточно оценки по данным бухгалтерского баланса. В законе описан механизм оценки действительной стоимости доли. По сути это раздел итоговая сумма из баланса — капиталы и резервы.

Другой подход более правильный, тот которым в нашем деле идем мы — переоценка всех активов на балансе организации на дату совершения оспариваемой сделки. То есть переоценить нужно все основные средства (движимое и недвижимое имущество, автотранспортные средства), дебиторскую задолженность, финансовые вложения в т.ч. доли в уставных капиталах, принадлежащих этой организации. Очень сложная, длительная и дорогая процедура.

❗️Следите за тем, как будут дальше развиваться события.