Помогли клиенту отбиться от заявления налоговой о банкротстве

На днях суд встал на нашу сторону в споре с налоговой, где она пыталась обанкротить организацию клиента. Сумма требований больше десятка миллионов рублей.

👩🏻‍⚖️На днях суд встал на нашу сторону в споре с налоговой, где она пыталась обанкротить организацию клиента. Сумма требований больше десятка миллионов рублей. Суд отказал налоговой в признании должника банкротом, при этом в пользу кредитора выплат не было. Доказывали в суде, что задолженность в принципе отсутствует.

📑Дело А40-66938/2024.

👉🏼 Не исключено, что налоговая не согласится с таким решением и будет обжаловать или подаст новое заявление о банкротстве. При подаче нового заявления суду придется учитывать уже ранее вынесенный судебный акт.

Налоговая достаточно сильный оппонент, но в нашем случае почему-то проявила пассивную позицию и не принимала участия в нескольких последних заседаний в суде, вероятно, в том числе и по этой причине суд отказал кредитору.