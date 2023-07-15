О чем этот блог

Когда у бизнеса неожиданно возникают серьезные юридические проблемы, это стоит кучу денег и нервов.
Однако большинство подобных катаклизмов можно предотвратить — мой почти 30-летний опыт корпоративных конфликтов и защиты бизнес активов это подтверждает.
В этом блоге — идеи «маленьких действий» в духе кайдзен для профилактики крупных юридических проблем в бизнесе.
Т.е. «пища для ума» плюс юридические лайфхаки для владельцев, руководителей, финансистов и юристов бизнеса.
По маленькому кусочку за раз:
о чем подумать,
что обсудить с коллегами или руководителем,
что обсудить со своим юристом и/или какую задачу ему поставить,
что сделать самому,
что поручить своим подчиненным.
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