О чем этот блог

В блоге поделюсь юридическими лайфхаками и идеями действий для профилактики корпоративных конфликтов и защиты бизнеса.

Когда у бизнеса неожиданно возникают серьезные юридические проблемы, это стоит кучу денег и нервов.

Однако большинство подобных катаклизмов можно предотвратить — мой почти 30-летний опыт корпоративных конфликтов и защиты бизнес активов это подтверждает.

В этом блоге — идеи «маленьких действий» в духе кайдзен для профилактики крупных юридических проблем в бизнесе.

Т.е. «пища для ума» плюс юридические лайфхаки для владельцев, руководителей, финансистов и юристов бизнеса.

По маленькому кусочку за раз:

о чем подумать,

что обсудить с коллегами или руководителем,

что обсудить со своим юристом и/или какую задачу ему поставить,

что сделать самому,

что поручить своим подчиненным.

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