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Лариса_Терентьева
Ведение бизнеса

О чем этот блог

В блоге поделюсь юридическими лайфхаками и идеями действий для профилактики корпоративных конфликтов и защиты бизнеса.
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Когда у бизнеса неожиданно возникают серьезные юридические проблемы, это стоит кучу денег и нервов.

Однако большинство подобных катаклизмов можно предотвратить — мой почти 30-летний опыт корпоративных конфликтов и защиты бизнес активов это подтверждает.

В этом блоге — идеи «маленьких действий» в духе кайдзен для профилактики крупных юридических проблем в бизнесе.

Т.е. «пища для ума» плюс юридические лайфхаки для владельцев, руководителей, финансистов и юристов бизнеса.

По маленькому кусочку за раз:

  • о чем подумать,

  • что обсудить с коллегами или руководителем,

  • что обсудить со своим юристом и/или какую задачу ему поставить,

  • что сделать самому,

  • что поручить своим подчиненным.

Подписывайтесь!

Лариса_Терентьева

Лариса_Терентьева

Корпоративный юрист в Индивидуальный предприниматель

0 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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