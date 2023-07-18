Заявления об обстоятельствах. Или как снизить риск покупки «кота в мешке»

Для крупных сделок (например, покупка бизнесов, недвижимости, б/у оборудования и т.п.) в договор имеет смысл включать так называемые «заверения об обстоятельствах».

То есть заверения продавца о том, что предоставленная им информация о предмете сделки является достоверной.

В случае, если продавец предоставил недостоверные данные, и это обнаружилось уже ПОСЛЕ заключения сделки, то при наличии данного пункта покупатель сможет сравнительно легко расторгнуть сделку (см. ст. 431.2 ГК).

Плюс еще и взыскать предусмотренную договором неустойку.

Разумеется, в договоре необходимо прописать довольно подробно, какие именно обстоятельства имеют значение для заключения данного договора, его исполнения или прекращения.

И какие именно заверения в отношении данных обстоятельств дает продавец.