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Лариса_Терентьева
Ведение бизнеса

Заявления об обстоятельствах. Или как снизить риск покупки «кота в мешке»

Для крупных сделок (например, покупка бизнесов, недвижимости, б/у оборудования и т.п.) в договор имеет смысл включать так называемые «заверения об обстоятельствах».
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То есть заверения продавца о том, что предоставленная им информация о предмете сделки является достоверной.

В случае, если продавец предоставил недостоверные данные, и это обнаружилось уже ПОСЛЕ заключения сделки, то при наличии данного пункта покупатель сможет сравнительно легко расторгнуть сделку (см. ст. 431.2 ГК).

Плюс еще и взыскать предусмотренную договором неустойку.

Разумеется, в договоре необходимо прописать довольно подробно, какие именно обстоятельства имеют значение для заключения данного договора, его исполнения или прекращения.

И какие именно заверения в отношении данных обстоятельств дает продавец.

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Лариса_Терентьева

Лариса_Терентьева

Корпоративный юрист в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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