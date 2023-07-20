Автоматическое закрытие акта. Небольшой лайфхак для договора оказания услуг

Если ваш бизнес занимается оказанием услуг, то в ваш стандартный договор обязательно нужно включить один очень важный пункт.

Если Ваш бизнес занимается оказанием услуг, то в Ваш стандартный договор обязательно нужно включить пункт примерно следующего содержания:

«В случае неподписания акта оказанных услуг Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней и не предоставления в тот же срок письменного обоснованного отказа от приемки оказанных услуг, услуги считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком с надлежащим качеством и в объеме, указанном Исполнителем в акте».

Тогда не придется «бегать» за заказчиком, который уклоняется от подписания акта выполненных работ или оказанных услуг.

Очевидно, что у Вас на руках должно быть письменное подтверждение того, что сам акт он получил (например, по почте).

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