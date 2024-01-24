Эффективнейшее производственное планирование отечественными инструментами

Об этом мечтают все предприятия без исключения: чтобы каждый работник на 100 % выполнял свои функции, благодаря чему активы и пассивы компаний расходовались бы на пике продуктивности. На деле же происходит обратное: из-за недостаточности контроля и плохого планирования ресурсы растрачиваются либо впустую, либо не полностью.

Плачевный результат отсутствия ресурсного планирования либо его несовершенства всем известен:

разорительные для бизнеса переработки;

ненужные складские остатки;

просроченные заказы и несданные проекты.

Но выход есть. И его предложили российские разработчики специальных сервисов планирования и обслуживания управления коммерческой деятельности.

«А что, так можно было?»: последствия грамотного планирования

Качественный и грамотно интегрированный инструмент дает в руки управленцу чуть ли не главный аспект поступательного развития производства — всегда актуальные показатели, в том числе статистические данные, касающиеся движения материальных и нематериальных средств. У владельцев компаний и их топ-менеджеров появляется объективная информация по реальному движению сырья и продукции, их наличию, по расходованию и наличию запасов, расходованию остатков, необходимости корректировки резервов и отгрузок, формирования резервов и т. д.

Когда у заинтересованных лиц всегда перед глазами объективные числа по неликвидным, невостребованным или перерасходуемым ресурсам, компания полностью владеет ситуацией. Что это дает предприятию? В конечном счете — постоянное возрастание прибыльности.

Как убедительно показывает практика, грамотное перераспределение ресурсов и их четкое отслеживание дают бизнесу массу преференций:

исключение «внутренних» махинаций сотрудников (сокрытие брака, утаивание случаев халатности, намеренное искажение отчетности и т. п.);

корректность запросов на пополнение запасов сырья и его рациональное расходование;

рентабельность каждого проекта (в общем и по отдельным показателям);

равномерное распределение нагрузки по штатным единицам (все сотрудники полностью отрабатывают трудочасы, зарплата и стимулирующие выплаты начисляются справедливо);

ресурсов достаточно, чтобы обеспечивать эволюцию строго по намеченному плану.

Менеджеры, работающие «по старинке», будут утверждать, что ни один из вышеперечисленных пунктов в действительности не достижим, не говоря уж об их совокупности. Но это не так! Уже придуманы и используются новейшие технологии, позволяющие оптимизировать производственные процессы на таком уровне, который ранее считался фантастикой, оторванной от жизни.

«Самое важное»: какие ресурсы подлежат планированию

Ответ очевиден: все, что используются на предприятии! К таковым относятся 3 основных группы материальных и нематериальных активов и пассивов:

программное обеспечение (в том числе, приобретенный авторский контент, лицензии и подписки);

материальная база (средства производства, помещения, расходники на оборудование, транспорт, вычислительная техника и т. п.);

люди (квалифицированные кадры и рабочие, затраты на повышение профессионального уровня и проверку его соответствия, стимулирующие эффективность труда мероприятия).

Если все это «хозяйство» взять под полный контроль, резко улучшатся производственные показатели. Под полным контролем следует понимать не только составление списка из 100 % ресурсов, принадлежащих компании, но и детализацию информации (т. е. указание объемов, характеристик), а также ее систематический анализ.

«Не чем попало»: основные требования к инструментам

Их еще называют «планировщиками». Под эту дефиницию попадает все ПО, позволяющее быстро, просто и продуктивно оперировать данными, то есть выполнять с информацией массу действий:

вводить в базу;

безопасно хранить;

искать;

систематизировать;

анализировать.

Конечно, в данном контексте мы рассматриваем конкретные планировщики — программные инструменты контроля производственных ресурсов.

Они обязаны быть профильными, т. е. обеспечивать комфорт и качество взаимодействия с данными обо всех ресурсах компании.

Главные требования к профильному ПО

Итак, рассмотрим подробнее значимые параметры, на которые следует ориентироваться при приобретении планировщика. Вот короткий, но емкий список из 5 пунктов:

удобство использования;

наличие базового набора функций и соответствие их поставленным задачам;

возможность дополнительных интеграций;

гибкость настроек;

оправданная стоимость владения.

Кратко обозначим эту «пятерку» общих для всех хороших планировщиков параметров!

Удобство в работе

Конечно, такой показатель — вещь субъективная, подверженная влиянию нескольких факторов, в том числе — личных предпочтений и навыков пользователя. Но все же удобство можно оценить по наличию интуитивно понятного интерфейса (в идеале — со структурой и навигацией, идентичной популярным офисным пакетам), ничтожно малому времени отклика на запросы, доступности документации и уровню порога входа.

Базовый набор функций и их соответствие выбранной тематике

Проверьте, есть ли у ПО хотя бы те возможности, которые нужны для минимального ресурсного планирования любого предприятия? Если опций достаточно без дополнительных интеграций — отлично!

Дополнительные интеграции

Это расширяющий потенциал продукта апгрейд, позволяющий гармонично взаимодействовать с тем софтом, который уже имеется. Под определение дополнительных интеграций попадает все, что касается бесшовного включения новых корпоративных сервисов в уже сложившуюся инфраструктуру.

Гибкость настроек

Даже если пользователь будет работать с ПО, не подстраивая его под себя — все равно когда-то захочется персонифицировать софт в целях придания ему максимальной эффективности. Проверьте, насколько лабильны его настройки, можно ли их адаптировать под исполнителя и особенности бизнес-процессов.

Во сколько обойдется владение

Подсчитайте решительно все предстоящие затраты:

на приобретение разрешительных документов (сертификаты, лицензии);

на создание адекватных технических условий (обновления, серверы, внедрение настроек, обучение персонала, сервисное обслуживание).

Качественное корпоративное ПО всегда дорого приобретать и недешево содержать, так что оцените силы еще на стадии выбора!

Специфические критерии решений для планирования

Кроме общих требований, рассмотрим напоследок специальные: они повысят показатели работы не одной штатной единицы, а целого коллектива. Самодостаточные планировщики обладают еще двумя (идут плюсом к базовым!) встроенными возможностями:

для формирования списков детализированных (т. е. с указанием числовых и качественных характеристик) ресурсов по разным направлениям деятельности;

для самостоятельной и в сопоставлении с другими показателями деятельности аналитики эффективности использования ресурсов.

Замечательно, если будет еще и отдельный модуль/раздел, управляющий и контролирующий человеческие ресурсы. Это самая сложная функциональность, подсчитывающая заработную плату и мотивирующие выплаты, распределяющая трудовую нагрузку, учитывающая сферы ответственности и прочие нюансы, связанные с работниками предприятия.

Вступление было долгим, но необходимым. Наконец-то мы подошли непосредственно к заявленной теме! Рассмотрим же теперь подходящие инструменты отечественного производства.

«Топовая пятерка»: лучшие предложения российских разработчиков ресурсного планирования

Ну что, пора уделить внимание 5 выдающимся — по результатам изучения нескольких десятков русских планировщиков — инструментам с грифом «сделано в РФ». Вот эта пятерка отличников:

Projecto;

Мегаплан;

Битрикс-24;

YouGile;

Yandex Tracker.

Знакомые «лица»? Они действительно популярны у нас в стране.

«Делаем оптимистичные выводы»: короткое подведение итогов всего сказанного

Очевидно, первое, что напрашивается само собой, — инструменты ресурсного планирования необходимы современному бизнесу. Без таск-трекеров и прочих разработок невозможно получить реальную информацию по средствам производства, тем более качественно обработать и проанализировать данные, структурировать и визуализировать их, превратив в понятные для всех сведения.

Второе — какой бы суперпродукт для планирования ни использовался, он не отменит ни человеческий фактор, ни работу ответственных специалистов! Все автоматизированные системы управления — лишь прогрессивное подспорье руководителям, стремящимся до предела уменьшить убытки и получить максимально возможную прибыль. А вот для этого как раз и созданы усовершенствованные сервисы менеджмента.