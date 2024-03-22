Искусственный интеллект в управлении проектами. Обзор интерактивных помощников

Теория использования искусственного интеллекта имеет довольно продолжительную историю: еще в 1943 году была предложена математическая модель нейрона, а перейти на использование потенциала ИИ в управлении проектами впервые предложили в 1987 году.

Уже тогда люди прекрасно осознавали, что внедрение эффективных логических моделей способно обеспечить помощь в различных сферах деятельности, включая менеджмент.

Преимущества и слабости ИИ для управления проектами

Для бизнеса машина представляет собой оптимального работника, не требующего перерывов на отдых и управляющего процессами в режиме 24/7. При этом не требуется платить зарплату, делать выплаты за переработку, оплачивать больничные и так далее. Кроме того, машина не обладает личными интересами, она не способна действовать в интересах конкурентов, а ее отдача на рабочем месте составляет 100 % и ни одним процентом меньше.

Тем не менее есть тонкости. Для работы искусственного интеллекта требуется жесткий регламент действий или внедрение технологий машинного обучения. В обоих случаях никто не застрахован от того, что программы будут написаны с ошибками, поэтому функционирование устройств на основе ИИ всегда осуществляется под наблюдением живого человека.

Внедрение любых систем вне зависимости от их размаха и отраслевой принадлежности сталкивается с существованием различных сложностей как организационного характера, так и технических. Есть вопросы к порядку внедрения и лицам, ответственным за данный процесс: требуется ли корректировать уже существующие процессы, как изменится организационно-штатная структура предприятия, на кого возложить ответственность по IT-сопровождению продукта, удастся ли провести его интеграцию с другими решениями, уже используемыми внутри компании?

Учесть необходимо и индивидуальность внедрения: для каждой компании даже идентичный продукт предусматривает необходимость адаптации и доработки с целью получения максимального эффекта.

В результате пока искусственный интеллект не достиг того уровня, при котором будет способен полностью подменить человека, но уже обладает потенциалом для оказания существенной помощи в работе.

На сегодня уже успешно функционируют системы управления, построенные на основе потенциала ИИ.

Голосовой помощник Битрикс24

Данный продукт является оригинальным сплавом технологий поисковых систем и решений для бизнеса. Еще в 2018 году в системе Битрикс24 была реализована возможность взаимодействия с собственной CRM, используя для этого голосовой помощник от Google или отечественную «Алису» компании «Яндекс».

Он позволяет:

формировать задачи с указанием сроков реализации и назначением ответственных за исполнение;

создавать в календарях различные заметки, например устанавливать сроки совещаний, деловых встреч;

обеспечивать обмен сообщениями с конкретными людьми. Групповая рассылка пока не реализована.

В остальном CRM-система работает штатно, но внедрение голосового управления позволяет добиться большей степени удобства для персонала.

Lili.ai

Этот сервис был создан французскими разработчиками. Его предназначение — выявление рисков проекта и информирование о них команды.

Созданный на основе ИИ проект предусматривает возможность обработки огромных массивов информации с консолидацией предметных знаний с целью ускорения работы быстрого поиска. После обнаружения риска для него возможно установить усиленный мониторинг, при котором любые изменения будут моментально фиксироваться электроникой.

Для упрощения поиска разработчики внедрили группы для схожих предметных терминов.

Основным недостатком системы является наличие только английской версии, поэтому в России ее применение сопряжено с существенными сложностями.

ChatGPT

Этот бот на основе искусственного интеллекта сегодня пиарят больше всех. Его сильной стороной является адаптация на большое количество языков мира. С точки зрения общения этот бот максимально приближен из всех существующих к живому человеку.

Вот только практическая функциональность сервиса позволяет использовать его только в качестве консультанта. Он позволяет:

переводить с высокой точностью тексты на разные языки;

оперативно создавать планы мероприятий с возможностью расширения шагов;

запрашивать справочную информацию по различным вопросам;

выдавать краткое содержание текстов;

проводить SEO-оптимизацию текстов, изменять заголовки;

создавать программные коды под конкретные задачи для разных IT-языков;

генерировать отчетность и аналитические материалы.

Пока ChatGPT способен выполнять роль справочника или онлайн-консультанта, но в будущем его потенциал может быть существенно расширен за счет решений для управления проектами. Пока же у россиян проблемы с доступом к сервису, работать с ним можно только через VPN.

Из преимуществ стоит отметить обучаемость системы, в результате чего она подстраивается под конкретного человека.

Azure Bot Service

Этот сервис предназначен для корпоративного использования и позволяет создавать собственных ботов. Его сильной стороной является отличная функциональность и широкие возможности для работы с голосовыми сообщениями, можно прописать определенную логику действий, обеспечить подключение различных веб-сервисов, как собственных, так и сторонних разработчиков.

Платформа позволяет в централизованном режиме управлять разным количеством ботов, например при проведении тестирования или адаптации под конкретные тематики.

Разработчиком продукта выступает корпорация Microsoft, поэтому российским пользователям продукт пока недоступен.

Сами боты при создании не имеют никакой логики — разработчикам потребуется полностью учить их заново. В целом этот продукт в большей степени предназначен для опытных IT-специалистов, занимающихся созданием ботов по принципам конструктора.

Dinabot

Отечественный продукт, созданный специалистами «Сколково». Это онлайн-платформа, на базе которой предусмотрен набор бизнес-сервисов и разнообразных приложений. Самым продвинутым является виртуальный ассистент Дина, способный взаимодействовать в голосовом режиме с командами, собирать информацию, актуализировать ее и проводить систематизацию.

Преимуществом сервиса является адаптивность под разные внешние сервисы для организации информационного обмена и актуализации поступающих объемов данных.

Dinabot предусматривает наличие нескольких шаблонов, среди которых:

чат-бот для работы служб доставки;

контролер выполнения сотрудниками поручений;

бот фиксации рабочего времени, отмечающий время прибытия/убытия сотрудников;

боты для организации утренних встреч и скрам-митингов.

XtractEdge

Иностранный сервис, предусматривающий включение компонентов искусственного интеллекта для обработки и структурирования документальных сведений.

Это информационная система, обладающая возможностями объединения данных, получаемых из различных источников, и их объединения с должной степенью связности.

Сервис рассчитан на англоязычную аудиторию, поэтому русифицированный интерфейс не предусматривается.

В рамках проекта существует еще два специализированных продукта, также предусматривающих применение искусственного интеллекта: они позволяют анализировать страховые договоры и корпоративные контракты.

Psonar

Это специализированный ассистент для системы управления проектами Psoda, созданного новозеландскими разработчиками. Он предусматривает предоставление типового контента для решения тех или иных задач или существующих рисков из числа наиболее подходящих под анализируемый элемент.

В процессе подбора данные подставляются в автоматическом режиме. В ассистенте можно отслеживать историю предыдущих действий. В результате с ростом количества итераций оформление задач будет становиться все более точным за счет увеличения объема данных для анализа.

Одной из особенностей продукта выступает реализация компьютерного зрения. Оно обеспечивает синхронизацию записей, находящихся на физических досках канбан и цифровых досках Psoda.

С учетом создания сервиса в западных странах не предусматривается русскоязычной версии, а также возможности оплачивать пользование продукта с территории России из-за действия санкций против нашей страны.

PPM Insights

Это отдельный модуль для интеграции с планировщиком, позволяющий на основе анализа информации выявлять возможные проблемы. При этом любая выявленная проблема получает полноценную статистику и рекомендации по устранению. Результатом такой работы становится повышение качества управления даже при наличии менеджеров среднего уровня.

Преимуществом является возможность сохранения существующих систем управления, а новый модуль лишь дополняет ее. Здесь также не предусматривается наличия русифицированной версии, а планировщик работает с ограниченным количеством решений: Microsoft Project Online, Planner, Azure DevOps и ряд других. Все они в настоящее время не работают на территории России в силу существования санкционных ограничений.

Выводы

Сегодня тренд искусственного интеллекта многим позволяет зарабатывать. Если же провести анализ возможностей существующих сервисов на основе ИИ, то их разработчики откровенно приукрашивают свои разработки. В большинстве случаев при рекламировании они делают упор на конкретную функцию: например, применение технологий компьютерного зрения — вещь интересная, но не оказывающая никакого влияния на управленческую деятельность.

Аналогичным образом и другие разработчики активно рассказывают о наличии интерактивных помощников и аналитических продуктах, но все это не позволяет говорить о существовании на рынке планировщиков, способных обеспечить качественный рост управления проектами, причем даже в ближайшей перспективе подобных продуктов не появится.

Практика показывает, что все современные сервисы на основе нейросетей по классификации относятся к категории агрегаторов данных. При этом только разработчики имеют представление об алгоритмах и данных, которых были использованы в процессе обучения цифрового помощника. Как результат, даже одна программная ошибка способна стать причиной серьезных проблем. Причем выявить ошибку можно далеко не всегда: информация нейросетей всегда смотрится крайне убедительно, поэтому от человека требуется максимум внимательности.

Можно сказать, что сегодня любой продукт на основе искусственного интеллекта — хороший интерактивный помощник, но не более того. Его можно применять только к небольшим задачам, не играющим для бизнеса стратегической роли.