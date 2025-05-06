Что мешает построить карьеру и наладить жизнь? Когнитивные искажения

Когнитивные искажения – это систематические или устойчивые искажения в поведении, мышлении или восприятии окружающего мира. Они возникают из-за субъективных факторов: убеждений, суеверий, стереотипов, неправильного анализа информации, а также из-за причин, обусловленных воздействием эмоций, социума или моральных принципов.
Во многом когнитивные искажения являются побочным эффектом архитектуры нашего мозга, своего рода недочёт на программно-аппаратном уровне.
Для классификации используется условное разделение на 4 основные категории:
Проблемы, связанные с переизбытком информации (данных слишком много, их невозможно все охватить, проанализировать и учесть при принятии решения);
Проблемы, связанные с пониманием и искажением смысла;
Проблемы, связанные со скоростью принятия решения (когда нет времени на качественный анализ и понимание);
Проблемы, связанные со свойствами запоминания и забывания.
Как нам мешают когнитивные искажения?
Основная проблема когнитивных искажений не столько в их наличии и даже не в ущербе, который они способны нанести, а в том, что их тяжело идентифицировать, и потому почти невозможно исключить из своей деятельности.
Мозг адаптируется, как умеет. Почти все когнитивные искажения – это результат тысячелетий эволюции. Просто где-то они эффективны и работают, а где-то только мешают.
Примеры того, как когнитивные искажения могут мешать:
Ошибки планирования. В подавляющем большинстве случаев исходные планы по запуску проектов существенно выбиваются из сроков и бюджета.
Закон инструмента, он же «золотой молоток». Когда компания, проект или отдельно взятый специалист привыкают работать какими-то конкретными инструментами, то все остальные отметаются как неподходящие.
Запланированная прокрастинация или «синдром студента». Зачастую задачи откладываются до последнего момента, к ним приступают лишь перед дедлайном. Опасно ли это? Да, негативный эффект точно присутствует.
Переоценивание или недооценивание своих навыков (эффект Даннинга-Крюгера). Специалистам с большим жизненным опытом свойственно занижать свои достижения и навыки, в то время как неопытные специалисты преувеличивают или переоценивают свои возможности.
Можно ли исправить когнитивные искажения? Как?
Когнитивные искажения становятся опасными только тогда, когда они систематически приводят к негативным результатам. Если такого эффекта нет, человек может десятилетиями использовать одни и те же модели и даже не подозревать о наличии проблем.
Более того, все люди прибегают к привычным моделям поведения, мозг вырабатывает их для экономии времени и ресурсов. Значит, корректировке и исправлению должны подвергаться только те искажения и модели поведения, которые доставляют дискомфорт конкретному человеку.
Для начала работы по корректировке необходимо, чтобы либо сам носитель осознал свои проблемы, либо это помогли ему сделать окружающие.
Непосредственно «лечением» должен заниматься специалист – психолог, психотерапевт или психиатр. Самолечение может быть опасно и привести к непредсказуемым результатам.
Если проблема мелкая и есть осознание её первопричин, можно использовать методологию модификации когнитивной предвзятости. Почти всегда это принятие новой, более здоровой и полезной модели.
Сам процесс корректировки сводится к проведению специальных тренингов для проработки проблемы и закрепления новой модели.
Если вам необходим общий рабочий принцип, он будет звучать примерно так: чаще отключайте свой автопилот, особенно при реализации наиболее ответственных задач; используйте критическое мышление и рациональный подход, опирайтесь на факты, а не на суждения.
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