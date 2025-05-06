Что мешает построить карьеру и наладить жизнь? Когнитивные искажения

Как нам мешают когнитивные искажения?

Основная проблема когнитивных искажений не столько в их наличии и даже не в ущербе, который они способны нанести, а в том, что их тяжело идентифицировать, и потому почти невозможно исключить из своей деятельности.

Мозг адаптируется, как умеет. Почти все когнитивные искажения – это результат тысячелетий эволюции. Просто где-то они эффективны и работают, а где-то только мешают.

Примеры того, как когнитивные искажения могут мешать: