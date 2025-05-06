ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
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Саморазвитие

Что мешает построить карьеру и наладить жизнь? Когнитивные искажения

Почему вы можете топтаться на месте, даже если много работаете? Виноваты могут быть когнитивные искажения — баги мышления, мешающие строить карьеру, развивать проекты и делать здравые выводы. Разбираемся, как они работают и что с этим делать.

Когнитивные искажения – это систематические или устойчивые искажения в поведении, мышлении или восприятии окружающего мира. Они возникают из-за субъективных факторов: убеждений, суеверий, стереотипов, неправильного анализа информации, а также из-за причин, обусловленных воздействием эмоций, социума или моральных принципов.

Во многом когнитивные искажения являются побочным эффектом архитектуры нашего мозга, своего рода недочёт на программно-аппаратном уровне.

Для классификации используется условное разделение на 4 основные категории:

  • Проблемы, связанные с переизбытком информации (данных слишком много, их невозможно все охватить, проанализировать и учесть при принятии решения);

  • Проблемы, связанные с пониманием и искажением смысла;

  • Проблемы, связанные со скоростью принятия решения (когда нет времени на качественный анализ и понимание);

  • Проблемы, связанные со свойствами запоминания и забывания.

Как нам мешают когнитивные искажения?

Основная проблема когнитивных искажений не столько в их наличии и даже не в ущербе, который они способны нанести, а в том, что их тяжело идентифицировать, и потому почти невозможно исключить из своей деятельности.

Мозг адаптируется, как умеет. Почти все когнитивные искажения – это результат тысячелетий эволюции. Просто где-то они эффективны и работают, а где-то только мешают.

Примеры того, как когнитивные искажения могут мешать:

  • Ошибки планирования. В подавляющем большинстве случаев исходные планы по запуску проектов существенно выбиваются из сроков и бюджета.

  • Закон инструмента, он же «золотой молоток». Когда компания, проект или отдельно взятый специалист привыкают работать какими-то конкретными инструментами, то все остальные отметаются как неподходящие.

  • Запланированная прокрастинация или «синдром студента». Зачастую задачи откладываются до последнего момента, к ним приступают лишь перед дедлайном. Опасно ли это? Да, негативный эффект точно присутствует.

  • Переоценивание или недооценивание своих навыков (эффект Даннинга-Крюгера). Специалистам с большим жизненным опытом свойственно занижать свои достижения и навыки, в то время как неопытные специалисты преувеличивают или переоценивают свои возможности.

Можно ли исправить когнитивные искажения? Как?

Когнитивные искажения становятся опасными только тогда, когда они систематически приводят к негативным результатам. Если такого эффекта нет, человек может десятилетиями использовать одни и те же модели и даже не подозревать о наличии проблем.

Более того, все люди прибегают к привычным моделям поведения, мозг вырабатывает их для экономии времени и ресурсов. Значит, корректировке и исправлению должны подвергаться только те искажения и модели поведения, которые доставляют дискомфорт конкретному человеку.

  • Для начала работы по корректировке необходимо, чтобы либо сам носитель осознал свои проблемы, либо это помогли ему сделать окружающие.

  • Непосредственно «лечением» должен заниматься специалист – психолог, психотерапевт или психиатр. Самолечение может быть опасно и привести к непредсказуемым результатам.

  • Если проблема мелкая и есть осознание её первопричин, можно использовать методологию модификации когнитивной предвзятости. Почти всегда это принятие новой, более здоровой и полезной модели.

  • Сам процесс корректировки сводится к проведению специальных тренингов для проработки проблемы и закрепления новой модели.

Если вам необходим общий рабочий принцип, он будет звучать примерно так: чаще отключайте свой автопилот, особенно при реализации наиболее ответственных задач; используйте критическое мышление и рациональный подход, опирайтесь на факты, а не на суждения.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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