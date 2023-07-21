Повысили не только ключевую ставку, но еще и налогов подкинули

Итак, ключевую ставку подняли, и буквально через пару дней всех поразила очередная новость — вклады и накопительные счета будут облагаться налогом. Конечно, многие тут же возмутились, и я начала копаться в новостях, чтобы возможно себя больше успокоить. Так как держу два вклада в разных банках.

Какие счета не облагаются налогом и что вообще со всем этим делать.

Недавно большому числу людей начали приходить от Федеральной налоговой службы оповещения (их еще назвали “письма счастья”) о том, что вклады будут облагаться налогом. Как объяснили, от этого застрахованы те, у которых вклады не превышают 150.000 рублей. При этом учитываются доходы от всех вкладов, а не каждый по отдельности. То есть если у вас в совокупности доход достиг 150 тысяч и выше, придется все-таки раскошелиться.

При этом ставка налога достигает 13%, а те, у кого доходы от вкладов превышают 5 миллионов рублей, должны выплатить уже 15%. К чему это приведет, пока неясно, но большинство моих знакомых уже заявили, что собираются переводить вклады просто на банковские счета и карты и ограничить на время накопление.

А учитывая, что ходят слухи о повышении ключевой ставки еще и в октябре, может быть, еще более-менее образуется ситуация для тех, кто пытается накопительными счетами достигнуть уровня инфляции. Спасает пока только этот показатель в 19;, если повысится ключевая ставка, будет пересмотрен нюанс с налогом.

Сейчас ожидают отчислений налога за вклады за весь 2023 год, а вот те, кто открыли вклады уже в этом году, должны будут оплатить налоги до 1 декабря 2025 года. Опять же, по данным банкам, в среднем россияне держат 300-400.000 рублей, поэтому сам налог должны будут уплатить те, кто держит куда большие суммы.