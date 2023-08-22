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Банки

Какие изменения в учётные системы внесёт программа долгосрочных сбережений в 2024 году?

Если у компаний предполагается заключение договоров долгосрочных сбережений, то для учета операций с ними нужно в информационных системах добавить отдельные счета.
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На сайте Банка России опубликованы три проекта Положений, касающихся работы НПФ в 2024 году:

Нормакты приурочены к вступлению в силу с 1 января 299-ФЗ, который касается договоров долгосрочных сбережений НПФ. 

Если у компаний предполагается заключение договоров долгосрочных сбережений, то для учета операций с ними нужно в информационных системах добавить отдельные счета, и отражать операции уже по новым счетам. Также стоит запланировать изменения в обмене данными с системами персонифицированного учета, чтобы из них загружались новые виды операций. Кроме того, ЦБ сменил названия ряда счетов, эти это также нужно отразить в системах. Дополнительно и рынку, и вендорам нужно дождаться изменений в нормативных актах к сборке отчетности и учесть их в системах.

Андрей Ермошин, директор по созданию продуктов Синтегс

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Какие изменения в учётные системы внесёт программа долгосрочных сбережений в 2024 году?

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