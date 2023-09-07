Путевой лист⁠⁠. Какие бывают, какие изменения внести

Перед тем как начать маршрут, водители коммерческого транспорта обязаны получать путевой лист. Это необходимо как для управления пассажирским, так и грузовым и легковым авто, а также спецтехникой.

Зачем это необходимо

Информация из путевого листа нужна для контроля расхода горюче-смазочных материалов. Путевки также служат основанием для начисления зарплаты водителям и позволяют лучше контролировать соблюдение режима труда и отдыха.

Кроме того, путевые листы запрашивают сотрудники ГИБДД в случае остановок транспорта. Благодаря бланкам инспектор может увидеть все необходимые данные о совершаемом пути, грузе, транспортом средстве и водителе.

Путевые листы служат для выполнения еще одной важной задачи — информировании о прохождении предрейсовых осмотров транспорта и водителя. Отсутствие особых отметок о здоровом состоянии сотрудника и технической исправности ТС в бланке грозит выплатой штрафа.

Какими бывают

С марта 2023 года путевки разрешено вести как на бумажном бланке, так и в виде электронного документа:

Бумажный формат. Обязан включать всю необходимую информацию: срок действия, сведения о водителе и ТС, время и результат прохождения предрейсовых осмотров, вид перевозки и другие реквизиты. Электронный. Заводится в формате документа, утвержденном Минтрансом. Включает информацию, аналогичную бумажному варианту.

В настоящее время путевки не нуждаются в получении индивидуального номера и наименовании документа. Кроме того, руководители могут не заниматься ведением Журнала учета путевых листов. В бланки можно вносить любую дополнительную информацию, затрагивающие особенности перевозки (например, сведения об опасном грузе).

Изменения, которые надо учесть

С 1 сентября 2023 года изменился состав сведений, необходимых для включения в путевой лист, а также порядок оформления путевого листа.

Что поменялось: