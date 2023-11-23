Почему для новичков ОСАГО дороже⁠⁠. Какие показатели влияют на расчет стоимости страхового полиса

Цена автостраховки для новичков выше, чем для опытного автовладельца. Это связано с риском страхователя: считается, что риск аварийной ситуации выше, если машину водит новоиспеченный водитель.

ОСАГО — это полис страхования, для водителей, который покрывает стоимость ремонта транспортного средства до 400000 рублей и до 500000 рублей если причинен вред здоровью человека. Он является обязательным в нашей стране для всех водителей, и за управление автомобилем без него карается штрафом в 800 рублей за полное его отсутствие, или в 500 рублей если вы его по какой-либо причине не можете предъявить. В 2023 году обещали установить фиксацию отсутствия полиса по камерам, но пока этого нет.

Стоимость на ОСАГО с 13 сентября 2022 года выросла на 18-20%, для определенных граждан. Есть лица, для которых он остался прежним, а есть те, для кого стоимость снизилась на 1-2%. Вопрос в том, для кого и почему он вырос, а вырос он для граждан периодически попадающим в дорожные транспортные происшествия, и страховая платит за ремонт деньги, и для категорий, граждан, которые условно чаще всего в них попадают, это новички.

Для новичков ОСАГО стало просто заоблачной, а если вы еще и молоды, то страховка в среднем может составлять от 20 до 40 тысяч рублей за год. Категория молоды и новичок две разные вещи. Молодым при покупке ОСАГО вас считают до 22 лет, а вот новичком вы будете в независимости от возраста первые три года вождения автомобиля.

В последние два года, ОСАГО практически всегда стало возмещать компенсацию деньгами, а не оплачивать направление на ремонт. Это происходит из-за заоблачных цен на оригинальные комплектующие и детали импортных машин, и дефицита их на Российском рынке.

Давайте разбираться какие моменты берутся при расчете стоимости страхового полиса:

Базовый тариф , а вернее коридор по нему, для легковых автомобилей, составляет от 1646 рублей до 7535 рублей.

Есть определенные бонусы за безаварийное вождение , и это, пожалуй, самая большая скидка которой могут пользоваться водители, он зависит от категории, которую присваивает страховая от 1 до 13 категории, так же от количества аварийных ситуаций, возникших по вине водителя и за которые заплатила страховая компания за год. Этот коэффициент варьируется от 0.46 до 3.92. Все новички автоматически входят в категорию 3, и их тариф рассчитывается с коэффициентом 1. И, следовательно, новички скидкой пользоваться не могут.

Еще одним моментом от которого зависит стоимость ОСАГО это регион в котором вы находитесь . То есть если вы проживаете в регионе, где повышенная загруженность дорог, следовательно, и стоимость страховки будет выше. Этот коэффициент варьируется от 0.68 до 1.88 на легковые автомобили.

Мощность двигателя , чем выше мощность двигателя, тем выше стоимость страховки. До 50 л. с. — тариф составит 0.6, а выше 150 л. с. уже 1.6.

Количество человек, записанных в страховке, если оно неограниченно, то тариф составит 2.32, если один человек, то тариф равен 1.

Удешевить страховку можно оформив ее не на весь год, а только на определенный период, если вы знаете что не будете какое-то время пользоваться транспортным средством. Так же можно присмотреться к разным страховым компаниям, в различных компаниях и стоимость может варьироваться, правда незначительно.

Из этого можно сделать вывод что, если вы новичок и еще входите в категорию молод ваша страховка будет гораздо выше чем у опытных водителей.