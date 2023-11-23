Логотип TransAvto-7
TransAvto-7
ОСАГО

Почему для новичков ОСАГО дороже⁠⁠. Какие показатели влияют на расчет стоимости страхового полиса

Цена автостраховки для новичков выше, чем для опытного автовладельца. Это связано с риском страхователя: считается, что риск аварийной ситуации выше, если машину водит новоиспеченный водитель.
14

ОСАГО — это полис страхования, для водителей, который покрывает стоимость ремонта транспортного средства до 400000 рублей и до 500000 рублей если причинен вред здоровью человека. Он является обязательным в нашей стране для всех водителей, и за управление автомобилем без него карается штрафом в 800 рублей за полное его отсутствие, или в 500 рублей если вы его по какой-либо причине не можете предъявить. В 2023 году обещали установить фиксацию отсутствия полиса по камерам, но пока этого нет.

ОСАГО для новичков, почему у новичков дороже Водитель, Страховка, Автомобилисты

Стоимость на ОСАГО с 13 сентября 2022 года выросла на 18-20%, для определенных граждан. Есть лица, для которых он остался прежним, а есть те, для кого стоимость снизилась на 1-2%. Вопрос в том, для кого и почему он вырос, а вырос он для граждан периодически попадающим в дорожные транспортные происшествия, и страховая платит за ремонт деньги, и для категорий, граждан, которые условно чаще всего в них попадают, это новички.

Для новичков ОСАГО стало просто заоблачной, а если вы еще и молоды, то страховка в среднем может составлять от 20 до 40 тысяч рублей за год. Категория молоды и новичок две разные вещи. Молодым при покупке ОСАГО вас считают до 22 лет, а вот новичком вы будете в независимости от возраста первые три года вождения автомобиля.

В последние два года, ОСАГО практически всегда стало возмещать компенсацию деньгами, а не оплачивать направление на ремонт. Это происходит из-за заоблачных цен на оригинальные комплектующие и детали импортных машин, и дефицита их на Российском рынке.

Давайте разбираться какие моменты берутся при расчете стоимости страхового полиса:

  • Базовый тариф, а вернее коридор по нему, для легковых автомобилей, составляет от 1646 рублей до 7535 рублей.

  • Есть определенные бонусы за безаварийное вождение, и это, пожалуй, самая большая скидка которой могут пользоваться водители, он зависит от категории, которую присваивает страховая от 1 до 13 категории, так же от количества аварийных ситуаций, возникших по вине водителя и за которые заплатила страховая компания за год. Этот коэффициент варьируется от 0.46 до 3.92. Все новички автоматически входят в категорию 3, и их тариф рассчитывается с коэффициентом 1. И, следовательно, новички скидкой пользоваться не могут.

  • Еще одним моментом от которого зависит стоимость ОСАГО это регион в котором вы находитесь. То есть если вы проживаете в регионе, где повышенная загруженность дорог, следовательно, и стоимость страховки будет выше. Этот коэффициент варьируется от 0.68 до 1.88 на легковые автомобили.

  • Мощность двигателя, чем выше мощность двигателя, тем выше стоимость страховки. До 50 л. с. — тариф составит 0.6, а выше 150 л. с. уже 1.6.

  • Количество человек, записанных в страховке, если оно неограниченно, то тариф составит 2.32, если один человек, то тариф равен 1.

Удешевить страховку можно оформив ее не на весь год, а только на определенный период, если вы знаете что не будете какое-то время пользоваться транспортным средством. Так же можно присмотреться к разным страховым компаниям, в различных компаниях и стоимость может варьироваться, правда незначительно.

Из этого можно сделать вывод что, если вы новичок и еще входите в категорию молод ваша страховка будет гораздо выше чем у опытных водителей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Обзор судебной практики

    Компаниям придется платить пени в период моратория — решение Верховного суда

    Неустойку и пени нельзя начислять только по долгам, которые возникли до введения моратория. По всем поздним задолженностям придется заплатить в обычном порядке.

    10
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Социальный вычет

    Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах

    Не все работодатели готовы оплачивать обучение, а для успешной работы бухгалтеру нужно регулярно учиться. Иногда это приходится делать за свой счет. В таком случае часть расходов можно вернуть за счет вычета по НДФЛ. Рассказываем, как получить такой вычет.

    Как получить налоговый вычет за обучение на бухгалтерских курсах
    21

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

    За ввоз иномарок из стран ЕЭАС надо будет платить НДС

    Сейчас агенты, комиссионеры или поверенные не уплачивают НДС при импорте из стран ЕАЭС, это делает собственник товара. А если он – физлицо, то НДС вообще никто не платит. Но скоро все изменят.

    24
    Экономические преступления

    Совфед: удержанный НДФЛ не будет входить в размер хищения

    В случае хищения дохода, который облагается НДФЛ, размер уплаченного налога не будут включать в сумму ущерба.

    19

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Зарплата

    Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать

    Вне зависимости от финансового положения компания-работодатель обязана своевременно выплачивать заработную плату. Ее задержка может обойтись дорого. Ак Барс Банк помогает бизнесу исполнять обязанности работодателя и не нарушать сроки расчетов с персоналом. 

    Задержка выплаты зарплаты в 2023–2024: Сколько стоит и как избежать
    56
    Самозанятые

    17% предпринимателей проверяли из-за сотрудничества с самозанятыми

    Несмотря на проверки, доначисления и переквалификацию отношений в трудовые, половина малого и среднего бизнеса пользуется услугами самозанятых и будет продолжать это делать.

    66

    Календарь вебинаров

    27
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Бухгалтеры

    🎉День бухгалтера прошел, а подарки остались! «Клерк» дарит скидки на курсы до 85% и на подписку Премиум 70%

    Успейте забрать полезные подарки от «Клерка» по выгодным ценам! Мы дарим вам скидки на подборку из лучших образовательных курсов и на популярную подписку Клерк.Премиум.

    26
    Маркетплейсы

    Сеть завалена опасениями: товары на маркетплейсах могут подорожать!

    Как только власти примут законопроект об онлайн-торговле, площадкам придется вкладывать больше денег, чтобы выполнить все условия. Это повлияет на итоговую стоимость товаров для покупателей.

    79

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Логотип Финансовый юрист
    Финансовый юрист
    Право

    Перерасчет ЖКХ. Как оформить перерасчет за вывоз мусора?

    Теперь при временном отсутствии дома жители могут попросить перерасчет за мусор, если предоставят подтверждающие свое отсутствие документы.

    43
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: Где взять деньги для масштабирования своего бизнеса? 1 декабря в 11:00 мск!

    Получите практические советы: что нужно знать перед взятием кредита и как улучшить кредитную историю.

    21
    Логотип Лариса Магафурова
    Лариса Магафурова
    Налоговые изменения 2024

    Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить

    Следующий год несет ряд важных изменений, которые повлияют на работу бухгалтера. Вот на какие основные моменты рекомендую обратить внимание.

    Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить
    186
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Кто каким сервисом пользуется для работы с самозанятыми?

    Коллеги, добрый день. Кто каким сервисом пользуется для упрощения работы с самозанятыми? Автоматические чеки, проверка статуса, реестры выплат.

    13

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Новости ФНС

    Бухгалтеры поздравили налоговиков с праздником и попросили убрать ЕНС

    Вчера был профессиональный праздник не только у бухгалтеров, но и у налоговиков. В честь праздника ФНС опубликовала в ТГ-канале видеоролик о своих ключевых достижениях. Кто-то из налогоплательщиков поздравил инспекторов, а кто-то поехидничал.

    223
    Логотип Бухгалтерия ада слушает
    Бухгалтерия ада слушает
    Аутсорсинг

    Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание

    Мы подготовили образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифа обслуживания. Внимание в письме используется живой и экспрессивный язык, который может содержать элементы обсценной лексики, замаскированные специальными символами для смягчения впечатления. Но все же будьте аккуратны.

    Образец письма аутсорсинговой компании о повышении тарифов на обслуживание
    3
    223

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Декретный отпуск

    😡 Скандал вокруг больничных ИП: выплаты беременным отменять не будут

    Ранее Минтруд разработал новые правила по больничным для ИП, по которым оплаты декретных не будет. Но поднялась волна возмущения и от дальнейшей разработки этого проекта отказались.

    1
    156
    Налог на наследование

    Наследство не по средствам. В Англии собираются отменить налог на наследство

    Глава Минфина Великобритании предложил уменьшить ставку, либо вовсе отказаться от налога на наследство. Это может усилить позиции консерваторов среди богатейших граждан.

    50

    Мини-курсы

    260
    Короткие видео на самые актуальные темы
    Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
    Ведение бизнеса

    Как оказывать бухгалтерские услуги

    Захожу однажды в кабинет, и вижу, как мой бухгалтер смотрит в распечатанную банковскую выписку и руками заносит из нее данные в 1С. Вы думаете, что это произошло лет десять назад? Нет, это случилось пару недель назад.

    Как оказывать бухгалтерские услуги
    116
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    УСН

    Минэкономразвития расширяет границы применения УСН в 2024 году. Утверждены новые коэффициенты-дефляторы

    Минэкономразвития России утверждены коэффициенты-дефляторы на 2024 год. Эти коэффициенты учитывают изменения потребительских цен на товары и услуги за предыдущие годы и устанавливаются для индексации отдельных элементов налогообложения.

    Минэкономразвития расширяет границы применения УСН в 2024 году. Утверждены новые коэффициенты-дефляторы
    29

    Разборы законов

    1 050
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Прослеживаемость товаров

    Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит

    С 1 октября согласно Налоговому кодексу в счетах-фактурах по прослеживаемым товарам нужно указывать новый реквизит – «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости». Однако, как это часто бывает, поправки в формах и форматах не поспевают за изменениями. Проекты проходят рассмотрение. Что делать налогоплательщикам в этой ситуации – расскажем в статье

    Счет-фактура по прослеживаемым товарам. Новый реквизит
    42
    Логотип TransAvto-7
    TransAvto-7
    ОСАГО

    Почему для новичков ОСАГО дороже⁠⁠. Какие показатели влияют на расчет стоимости страхового полиса

    Цена автостраховки для новичков выше, чем для опытного автовладельца. Это связано с риском страхователя: считается, что риск аварийной ситуации выше, если машину водит новоиспеченный водитель.

    14

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора