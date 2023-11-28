Если ДТП произошло на парковке, что и как оформлять⁠⁠. Это дорожно-транспортное происшествие или причинение ущерба?

Пользуясь услугами парковки, платная она или бесплатная, вы надеетесь, что с вашим транспортным средством все будет в порядке. Но бывают ситуации, вы пришли, а ваша машина поцарапана или повреждена другим способом. Какой алгоритм действий, как найти виновного, можно ли уехать, что вообще делать. Обсудим это сейчас.

Прежде всего стоит разобраться что это дорожно-транспортное происшествие или причинение ущерба. Это две абсолютно разные статьи и в одном случае вызывается на место происшествий ГИБДД, а в другом полиция.

В случае, когда один или два автомобиля движутся это ДТП . Например, если вы остановили свое авто, но проезжавший мимо, или паркующийся рядом автомобилист или мотоциклист задел вашу машину и при этом остались царапины на краске, появилась вмятина, или повредили ваше зеркало, в этом случае это ПДД, и вызывается ГИБДД.

В случае, когда оба авто уже стоят на месте или вред вашей машине, причинил пешеход — это причинение ущерба имуществу. Например, рядом с вашей машиной парковалась другая, водитель при выходе из своей машины дверью поцарапал случайно ваш автомобиль, то это причинение ущерба, и вызывается полиция. Очень часто в таких ситуациях нет сомнений кто прав, кто виноват, и участники инцидента договариваются сами без посторонней помощи. Однако если водителем виновным в нанесении ущерба оказались вы, и вы решили ситуацию мирным путем, оплатив ущерб на месте, стоит взять расписку с потерпевшего, что у него нет к вам никаких требований. Так как если вы этого не сделаете человек может повторно обратиться в суд за компенсацией причиненного вреда.

Как же поступить в этих разных ситуации:

Позвонить по номеру 102 и рассказать о происшествии описав ситуацию:

Когда это ДТП позвонить в ГИБДД, сотрудники приедут и оформят протокол.

Когда это повреждение имущества, приезжают полицейские или участковый и все оформляют.

В обстоятельствах при которых случается ДТП очень важным является то, уехал виновник его с места или нет, признает ли он свою виновность, готов ли к оформлению ДТП.

В случаях, когда водители способны адекватно вести диалог возможно оформление Европротокола:

Если у каждого из водителей есть полис ОСАГО.

В случае если нет потерпевших людей.

В произошедшем участвуют только 2 машины.

У водителей, которые стали участниками ДТП мнение о происшествии одинаковое, или они расходятся, но сумма ремонта пострадавшей машины, не превышает 100 тысяч рублей.

Существует стандартный бланк Европротокола, который заполняется с обеих сторон в двух экземплярах придерживаясь определенных правил:

данные в двух экземплярах должны быть идентичными;

заполняется он только обычной ручкой, недопустимо заполнение карандашом, маркером или другими пишущими предметами;

в примечании указывается марка и модель устройства которым производилась съемка и делались снимки;

в бланк вносятся только правдивые данные, иначе он считается не действительным.

Также к Европротоколу прилагаются снимки и желательна видеосъемка с учетом всех повреждений и нюансов.

Составление Европротокола значительно упрощает весь процесс оформления, и сэкономит ваше время, ГИБДД в этой ситуации вам не понадобится.

Случаются ситуации, когда вашу машину не нарочно толкнул другой автомобиль и повреждения не значительные или их вовсе нет. Водители могут достигнуть договоренности о возмещении ущерба или о неимении у них требований друг к другу. В этом случае вызывать ГИБДД не нужно, а можно смело отправляться по домам.

Положение с происшествием на парковке сильно усложняется если виноватый в нем водитель покинул место происшествия. В этой ситуации вызываются сотрудники ГИБДД, что бы можно было вернуть деньги за ремонт транспортного средства.

Пока вы ожидаете прибытие инспектора устанавливайте знак аварии, включайте аварийный режим, желательно произвести видеосъемку места, где случилась авария и автомобиля так, чтобы хорошо были видны номерные знаки. Нельзя переставлять автомобиль или стремиться что-либо переместить до прибытия ГИБДД. Исключительно в ситуации если ваш транспорт блокирует проезд прочих автомобилей стоит проконсультировавшись у инспектора ГИБДД по телефону, сделав все необходимые видео и фотографии убрать машину с проезжей части.

Можно попытаться достать видеозапись с камер наблюдения, обычно она есть на платной стоянке, но стоит знать, что администрация имеет права отказать вам в предоставлении видеоматериалов без специальных документов. Стоит попросить записи с видеорегистраторов у рядом стоящих автомобилей. Возможно есть свидетели, которые могут помочь в поисках нарушителя, стоит взять у них телефоны и контактные данные.

Если водителя, причинившего ущерб вашей машине, не нашли можно потребовать возместить ущерб владельца парковки, за некачественное оказание услуг. Есть такое Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 г.

От представителей парковки вам следует получить два документа: приемо-сдаточный акт, и акт о повреждениях — он оформляется сразу, как только вы обнаружили что ваш автомобиль поврежден. В его оформлении представитель парковки не имеет права вам отказать.

Однако часто бывает, что администрация это право игнорирует, аргументируя это тем, что ущерб был получен автомобилем ранее. В последующем имея описание повреждений необходимо обратиться к специалисту для оценивания ущерба. Его заключение стоит вручить или в руки представителю администрации, либо письмом с уведомлением.

Знание этих элементарных вещей поможет сэкономить ваши силы и время.