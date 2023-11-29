Списание ГСМ: нормы законодательства

Новые нормативы по расходу ГСМ
Существует так называемая «норма расхода», выше которой списывать все виды ГСМ нельзя. Она описана в Методических рекомендациях Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р и регулирует границы допустимого расхода для каждой марки или модели автомобильного транспорта.
В 2018 году нормы уже были изменены для автобусов и фургонов, изготовленных на территории России или стран СНГ. Также были отрегулированы зимние надбавки к расходу топлива для каждого региона РФ. Детальнее описано в Распоряжении Минтранса РФ от 06.04.2018 № НА-51-р.
Обязательно ли строго следовать нормам?
Согласно Распоряжению и Методическим рекомендациям, нормы имеют рекомендательный характер и их нарушение не влечет за собой штрафа или иной ответственности перед законом. Это общие требования, которые желательно соблюдать для грамотного списания ГСМ. Каждый регион вправе разрабатывать свои Методические рекомендации и корректировать данные в соответствии со спецификой климата и других показателей данной области.
Если норм расхода ГСМ для вашего автомобиля еще нет или они находятся на согласовании, вы можете пользоваться документацией от изготовителя вашего транспортного средства.
Главный документ — путевой лист
Самым главным в учете и списании ГСМ является путевой лист автомобиля, оформленный согласно специальным требованиям Минтранса. В таком путевом листе должны быть реквизиты:
название и номер;
срок действия;
информация о владельце транспорта;
данные о ТС;
данные о водителе.
Если работа вашей компании по перевозке имеет свои нюансы и специфику, то их можно отражать в путевом листе дополнительными реквизитами.
Этот важный документ должен храниться не менее 5 лет и на предприятии необходим учет путевых листов в специальном журнале.
Сейчас общей четкой формы данного документа не существует, в связи с чем организация по перевозке может составить его сама либо обратиться в компанию для получения печатного или электронного путевого листа.
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