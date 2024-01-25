Лидеры ушедшего года. Названы самые популярные авто среди россиян⁠⁠

В 2023 году российский автомобильный рынок пережил серьезные изменения. Машины, которые еще недавно находились на пике популярности, уступили свои места другим моделям. Повлияло на это множество причин: уход многих производителей из РФ, повышение стоимости, снятие некоторых моделей с производства. Значительно выросли продажи китайских и российских марок.

Традиционно в России 1-ые места по продажам занимает отечественная Лада. По данным Минпромторга наиболее популярной моделью в 2023 стала Granta. 191 тыс. новеньких автомобилей LADA Granta была продана за этот год. Только в первые месяцы было реализовано несколько десятков тысяч. Главный фактор, конечно же, цена. При покупке в минимальной комплектации можно уложиться в 700 тыс. руб. За эти деньги будет достаточно скудное техническое оснащение: механическая коробка передач, отсутствие АБС и подушек безопасности. Тем не менее, Granta вполне практична. Такая надежная «рабочая лошадка», приспособленная и к русской погоде, и к дорогам и к любому качеству топлива.

Следующую позицию в рейтинге самых популярных авто за прошедший год занимает Haval Jolion — почти 49 тыс. проданных машин. Является самым продаваемым китайским автомобилем в России. Здесь сыграл роль баланс цена-качество. Так как сборка производится в России, это сокращает транспортные и прочие расходы, связанные с таможенным оформлением. Начальная комплектация стоит около 2 млн руб., в максимальной - приближается к 2,5 млн руб. Даже в минимальной комплектации этот кроссовер может похвастаться неплохой динамикой и мощностью мотора более 140 л.с.

На 3 месте располагается LADA Nivaс продажами 46,8 тыс. Благодаря проходимости и «готовности к приключениям» его в основном выбирают путешественники, охотники и дачники. Авто представлено в различных версиях и комплектациях.

Далее по списку следует LADA Vesta — 41,2 тыс. проданных авто. Далеко не первый год эта модель занимает лидирующие места по продажам. Вместительная, укомплектованная и практичная. Представлена в 4 версиях и стоит от 1,2 млн руб.

Замыкает пятерку Chery Tiggo 7 Pro Max — 41 тыс. единиц. Автомобиль имеет современное электронное оснащение, мощный турбированный мотор, приятный дизайн. Цена стартует от 2,7 млн руб.

Общая сумма реализованных авто за 2023 год значительно превышает продажи прошлого года.