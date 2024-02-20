Стоимость автомобилей в 2024 году. Стоит ли покупать новую машину в этом году?

Что будет с ценами на машины в ближайшие 12 месяцев? Вырастет ли производство?

В настоящее время на цену автомобилей влияют самые разные факторы, многие из которых могут стать положительными для покупателей: курс рубля укрепляется, на рынке появляется всё больше конкурирующих китайских брендов, к тому же падает интерес к покупке стремительно подорожавших машин. По этой причине многих водителей волнует вопрос, стоит ли покупать новое авто в 2024 году.



Не стоит ждать мгновенных перемен

В 2023 году стоимость машин в среднем возросла почти на 15%. Однако из-за нестабильного курса валют можно заметить, что цена то повышалась, то опускалась: если авто в сентябре стоило в среднем 3 миллиона рублей, в октябре такую же машину можно было купить за 2,89 миллионов.

В настоящее время сложно предсказать, каким именно будет курс в 2024 году. По мнению аналитиков, президентские выборы сыграют свою роль, за счет чего рубль останется примерно на том же уровне, что и сейчас. По этой причине ждать резкого удешевления авто на стоит, скорее всего, цены будут примерно такими же, как и в 2023 году.

Борьба китайских концернов на российском рынке

На рынке авто в России наблюдается небывалое пополнение новыми китайскими брендами. Такой наплыв неизменно приводит к конкуренции, особенно в сегменте моделей стоимостью свыше 3 миллионов рублей. Чтобы выгодно продать свои авто, китайским компаниям, таким как Kaiyi, BAIC, Chery, Haval, Geely, Changan, придется снижать цены, чтобы переманить покупателей на свою сторону и укрепить позиции на рынке.

Однако ситуация может коснуться только автомобилей по цене от 3 до 4 миллионов рублей. Машины до 2 миллионов представлены в явном дефиците, этот сегмент пока нечем заполнить, а значит, более дешевые машины не претерпят изменений в стоимости.

Мнение дилеров

Эксперты по-разному смотрят на изменение цен, однако сходятся в одном — на рынке автомобилей всё зависит от курса рубля, поэтому точно прогнозировать стоимость тех или иных моделей невозможно. В 2023 году отмечалась следующая тенденция: китайские производители не опускали стоимость, но старались повысить спрос за счет гарантийных обязательств и различных программ поддержки. За счет этого покупатели могли сэкономить более 500 тысяч рублей (в зависимости от предложения, используемого для сделки).

В конце 2023 года предпосылок для серьезного снижения стоимости в 2024 году не наблюдается — слишком много разных факторов влияют на среднюю цену автомобилей. Однако важно следить за рынком!