КУДиР: вести или не вести книгу учёта доходов и расходов?

Не все предприниматели на УСН знают, что вести книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) нужно. Такая необходимость закреплена законодательно!

Сдавать книгу учёта доходов и расходов в налоговую инспекцию не нужно, но при камеральной проверке инспектор может потребовать её предоставить. Это необходимо сделать в течение 10 дней.

Если выяснится отсутствие КУДиР или будут выявлены ошибки при её ведении, предпринимателю грозит штраф от 10 000 до 30 000 рублей.

Кстати, с этого года действует новая форма ведения книги учёта доходов и расходов для ИП на УСН согласно Приказу ФНС России от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. В частности, внесены изменения:

На титульном листе не нужно указывать адрес физического местонахождения (места жительства) индивидуального предпринимателя.

Внесены уточнения в некоторые графы раздела II, например, графа 8 теперь включает и расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение ОС.

Раздел IV старой формы книги упразднён: в новой форме на его месте прежний раздел V, в котором отражается торговый сбор, уменьшающий налог на УСН.

Со всеми поправками можно ознакомиться в самом приказе.

А если вы не ведёте книгу учёта доходов и расходов, крайне рекомендую это делать. Так вы защититесь от штрафов и сможете при необходимости доказать факт совершения взаиморасчётов с контрагентами.