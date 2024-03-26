Ошибки при заполнении налоговой декларации: самые частые причины отклонения

Пришла пора подавать налоговую декларацию, и тут нельзя спешить: нужно проверить, всё ли верно в документе.

Самое время подготовить декларацию для налоговой. Но важно сделать это без ошибок, чтобы ведомство не отклонило документ. А практика показывает, что около половины возвратов связано с недочётами по невнимательности. Остальная часть — из-за недостаточного понимания, как именно должна быть заполнена декларация.

Вот самые частые ошибки в декларации:

Подаётся декларация по УСН без уведомления о переходе на упрощённую систему налогообложения. Подача декларации неправомерна.

Сумма в разделе 2 указывается поквартально. В декларации доходы и расходы должны указываться нарастающим итогом. То есть, указываем общие показатели за 3, 6, 9 месяцев и за год.

Неправильно выбран объект налогообложения. Если вы работаете по системе «доходы», то и подавать декларацию следует с этим объектом: декларация с объектом «доходы минус расходы» будет отклонена.

Отсутствует информация в разделе 3 декларации о дополнительных полученных средствах, не учтённых при расчёте налоговой базы. Сюда относятся целевые платежи, такие как гранты, субсидии и прочее.

Неверные налоговые ставки для организаций, работающих по УСН. Если вы забыли, не знали и т. п., какая налоговая ставка используется в вашем случае, можно обратиться к п. 1 и 2 ст. 346.20 НК.

Нередко допускаются и технические ошибки, на которые часто не обращают внимания. Они тоже могут стать причиной отказа в приёме декларации. Вот наиболее частые из них:

Неверно указанный признак наличия сотрудников. Эта информация отражается в разделе 2, строка 102. Если вы работаете без сотрудников, значение должно быть «2». Юридическим лицам с любым количеством сотрудников (даже одним) необходимо указывать значение «1».

Неправомерное уменьшение суммы налога на сумму убытка при его отсутствии. Такая информация содержится в разделе 2 налоговой декларации.

Если ранее были допущены ошибки, и вы вносите изменения, следует менять цифру «--0» (которая обозначает первично заполненную декларацию) на ту, что соответствует номеру корректировки.

Эти и другие ошибки лучше исправлять до первичной подачи декларации. В противном случае они могут привести к повышению суммы налога и/или привлечению к налоговой ответственности.

Порядок ответственности регулируется ст. 122 Налогового Кодекса РФ.