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Маргарита Харитонова

Прогрессивная шкала налогов всё же будет введена

Информация о том, что рассматривается законопроект о введении прогрессивной налоговой шкалы, согласно которой ставка будет зависеть от размеров дохода, уже какое-то время будоражит общественность. К сожалению, такое нововведение с большой вероятностью будет реализовано.

Речь идёт о законопроекте № 450126-8. В ходе заседания в Госдуме, на котором выступил министр финансов РФ, озвучены принципы новой налоговой системы, которая будет внедряться в стране.

Один из главных моментов — создание и усовершенствование прогрессивной шкалы НДФЛ: 

  • При доходах менее 2,4 млн. рублей ставка останется прежней — 13%.

  • При доходах от 2,4 до 5 млн. рублей ставка составит 15%.

  • При доходах от 5 до 20 млн. рублей — 18%.

  • При доходах от 20 до 50 млн. рублей — 20%.

  • При доходах более 50 млн. рублей придётся заплатить 22%.

Причём Минфин даже подсчитал, что озвученные изменения коснутся лишь 2 миллионов человек из 64 миллионов трудоустроенных людей страны.

Предусмотрены поблажки для отдельных категорий граждан:

  • Доходы участников СВО, связанные с участием в военных действиях, не будут учитываться при расчёте процентной ставки. Для них ставка останется прежней.

  • Налоговая вернёт часть уплаченных налогов семьям с двумя и более детьми, чей доход составляет не более 1,5-кратного прожиточного минимума на каждого члена семьи. В этом случае семьи смогут вернуть 7% через соцподдержку. Тем самым налоговая ставка для таких семей составит 6%.

Изменится и порядок налогообложения при продаже недвижимости: при доходах от продажи, превышающих 2,4 млн. рублей, ставка вырастет до 15%. Дальнейшей прогрессии пока не ожидается.

Не оставили в покое и предпринимателей

На заседании рассматривались также вопросы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в России. 

Из хорошего: 

  • Планируется увеличить порог по максимальному доходу с применением УСН до 450 млн. рублей и основным средствам до 200 млн. рублей.

  • Средние и малые компании смогут платить меньший процент страховых взносов по выплатам в пользу физлиц свыше МРОТ: 7,6% вместо 15%.

Но вместе с тем будет введено обязательство платить НДС для предпринимателей на УСН с доходом более 60 млн. рублей. Как сообщает ведомство, это нововведение коснётся всего лишь 3,2% предпринимателей страны. Но вместе с необходимостью платить налог на добавленную стоимость такие предприниматели получат возможность заключать госконтракты.

Изменения коснутся и налога на прибыль. Планируется увеличить его с 20% до 25%.  Минфин оправдывает такое решение тем, что нынешняя ставка — одна из самых низких в мире (против 38% в Канаде, например). А также ссылается на рост прибыльных организаций в 2023 году в сравнении с 2022 годом.

Но предусмотрены и поблажки:

  • сохранение условий для инвесторов при работе с долгосрочными проектами при всех преференциальных режимах;

  • поддержка предпринимателей, которые вкладывают прибыль в расширение производства, развитие инфраструктуры региона, а не выводит в офшоры или на дивиденды.

Вот такие дела, господа. Какие у вас мысли по этому поводу? Давайте обсудим в комментариях.

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