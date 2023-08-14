❗Добыл крипту, отчитайся. ❗Реклама крипты под запретом

В уведомлении потребуют указать адрес-идентификатор (уникальная последовательность символов для учета операций с цифровой валютой). Бизнесу запретят совмещать майнинг с передачей электроэнергии, ее производством или куплей-продажей, а также с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике.



Юр. лица и ИП занимающиеся майнингом, должны попасть в спецреестр Минцифры. Физлица смогут «добывать» цифровую валюту без включения в реестр, если не будут превышать правительственные лимиты энергопотребления.



Есть и другие изменения!

Так, с 19 августа 2024 года запретят рекламировать или по-другому предлагать криптовалюту неограниченному кругу лиц.



Опубликован закон о майнинге и запрете рекламы криптовалют ФЗ № 221 от 08 августа 2024г. Вступает в силу с 1 ноября 2024 г.