Подписаться А вы знали, что если продавать алкоголь в рознице, вы всегда можете подвергнуться проверке? НО! Есть спецправила, для выборочного контроля алкоголя, которые действуют с 9 марта 2024 г. 657 просмотров 15 открытий Комментировать

ОДНАКО! Критерии отбора продукции утверждены лишь недавно и действовать они начали вчера! С 8 сентября 2024 г. а вот и сами критерии: в системе "Честный знак" в течение 30 календарных дней зафиксировали 2 и более случая розничной продажи пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напитков с одинаковыми кодами маркировки. Срок станут исчислять с даты первой продажи;

изготавливают алкоголь, по которому в ЕГАИС нет данных о сырье;

производят или, например, продают товары, название которых вводит потребителей в заблуждение о виде и составе продукции.

винодельческую продукцию реализуют потребителям по минимальной стоимости либо не более чем на 5% дороже этой цены. Документ: Приказ Минфина России от 30.07.2024 № 111н