А вы знали, что если продавать алкоголь в рознице, вы всегда можете подвергнуться проверке?

ОДНАКО! Критерии отбора продукции утверждены лишь недавно и действовать они начали вчера! С 8 сентября 2024 г. а вот и сами критерии:
в системе "Честный знак" в течение 30 календарных дней зафиксировали 2 и более случая розничной продажи пива, сидра, пуаре, медовухи и пивных напитков с одинаковыми кодами маркировки. Срок станут исчислять с даты первой продажи;
изготавливают алкоголь, по которому в ЕГАИС нет данных о сырье;
производят или, например, продают товары, название которых вводит потребителей в заблуждение о виде и составе продукции.
винодельческую продукцию реализуют потребителям по минимальной стоимости либо не более чем на 5% дороже этой цены.
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