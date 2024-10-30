День народного единства – 4 ноября, уже скоро!
А как же мы работаем? Расскажу!
Праздник выпал на понедельник – это выходной! А вот суббота 2 ноября – рабочий день. В субботу отпустите своих сотрудников на час пораньше!
Выходит отдыхаем всего 2 дня 3 и 4 ноября!
Как распределили выходные в 2025 году, можете почитать в одном из предыдущих постов!
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 №1314
Комментарии1
2 сделали выходной. ибо люди у нас, а не кони. Всю работу никогда не переделать.