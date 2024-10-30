День народного единства – 4 ноября, уже скоро!

А как же мы работаем? Расскажу!

Праздник выпал на понедельник – это выходной! А вот суббота 2 ноября – рабочий день. В субботу отпустите своих сотрудников на час пораньше!

Выходит отдыхаем всего 2 дня 3 и 4 ноября!

Как распределили выходные в 2025 году, можете почитать в одном из предыдущих постов!

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.08.2023 №1314