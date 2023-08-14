Никаких бумаг при постановке недвижимости на кадастровый учет!

Никаких бумаг! Теперь, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет или зарегистрировать права, у организации не примут бумажные материалы!
А что тогда делать? Подавать цифровые заявления и документы в Росреестр!
Какие исключения?
сделка с физиком без электронного ДДУ;
на сайте Росреестра технический сбой;
ТСЖ или ЖСК могут подавать заявления в бумажной форме.
Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года!
А вы как считаете? Упростит нам это жизнь? Пишите в комментариях!
Документ: Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ
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