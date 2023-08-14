Никаких бумаг при постановке недвижимости на кадастровый учет!

С 1 марта 2025 года для постановки недвижимости на кадастровый учет или регистрации права на нее компании будут обязаны представлять в Росреестр только электронные заявления и документы.

Никаких бумаг! Теперь, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет или зарегистрировать права, у организации не примут бумажные материалы!

А что тогда делать? Подавать цифровые заявления и документы в Росреестр!

Какие исключения?

сделка с физиком без электронного ДДУ;

на сайте Росреестра технический сбой;

ТСЖ или ЖСК могут подавать заявления в бумажной форме.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года!

А вы как считаете? Упростит нам это жизнь? Пишите в комментариях!

Документ: Федеральный закон от 26.12.2024 № 487-ФЗ