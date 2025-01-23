Рубрика «Часто задаваемые вопросы»: сдача недвижимости!

А может ли самозанятый, сдавать недвижимость?

Да, конечно! Но только жилую недвижимость! Самозанятый не имеет права сдавать коммерческую недвижимость, либо недвижимость свободного назначения!

А кто может сдавать коммерческую невидимость?

Коммерческую недвижимость могут сдавать индивидуальные предприниматели с системой налогообложения не самозанятый, юридические лица!

А что будет, если в договоре аренды, арендатор самозанятый?

Договор признают недействительным!

За весь срок действия договора начислят налоги!

Какие налоги начислят?

В худшем случае: признают предпринимательской деятельностью и начислят НДФЛ+НДС.

В лучшем случае: не признают предпринимательской деятельностью и начислят НДФЛ.