А если обучение сотрудник прошел по своей инициативе?

Можно ли потребовать компенсации за обучение с работодателя? А если обучение сотрудник прошел по своей инициативе?

История! Чтобы получить допуск к работе капитана-координатора, сотрудник прошел обучение самостоятельно и получил дополнительное профессиональное образование.

Однако!

Работодатель не заключал договор с образовательной организацией и не издавал приказ.

Судебные тяжбы!

Сотрудник потребовал компенсации за обучение от работодателя. Суды сочли, что возмещать затраты не нужно! Сотрудник сам должен поддерживать квалификацию.

Работодатель лишь создает условия для профессионального роста персонала, но не обязан возмещать расходы на обучение!

А вы что думаете? Нужно ли вкладывать средства компании в обучение персонала?

Документ: Определение 4-го КСОЮ от 26.11.2024 N 88-34388/2024