🚨 ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ КОНТЕНТА! НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ САЙТОВ И СОЦСЕТЕЙ

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ РЕСУРСОВ! Роскомнадзор получает новые полномочия по блокировке контента.

🔴 ЧТО ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО:

✔ Любая пропаганда "чайлдфри" - от прямых призывов до скрытых намёков

✔ Материалы, создающие позитивный образ бездетности

✔ Контент, демонстрирующий беременность/родительство в негативном свете

💰 ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ:

▫ Для юрлиц: 1-4 млн рублей

▫ Максимальное наказание: блокировка на 90 суток

🟢 ЧТО РАЗРЕШЕНО:

✔ Научные и медицинские материалы (если не нарушают критерии)

✔ Нейтральное информирование о демографических вопросах

❗ ВАЖНО:

С 1 сентября 2025 года РКН начнёт массовые проверки. Даже "невинные" мемы или дискуссии могут попасть под запрет.

P.S. Владеете сайтом или сообществом? Срочно проверьте контент - до вступления правил в силу осталось меньше 4 месяцев!