🚨 ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ КОНТЕНТА! НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ САЙТОВ И СОЦСЕТЕЙ
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ РЕСУРСОВ! Роскомнадзор получает новые полномочия по блокировке контента.
🔴 ЧТО ТЕПЕРЬ ЗАПРЕЩЕНО:
✔ Любая пропаганда "чайлдфри" - от прямых призывов до скрытых намёков
✔ Материалы, создающие позитивный образ бездетности
✔ Контент, демонстрирующий беременность/родительство в негативном свете
💰 ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ:
▫ Для юрлиц: 1-4 млн рублей
▫ Максимальное наказание: блокировка на 90 суток
🟢 ЧТО РАЗРЕШЕНО:
✔ Научные и медицинские материалы (если не нарушают критерии)
✔ Нейтральное информирование о демографических вопросах
❗ ВАЖНО:
С 1 сентября 2025 года РКН начнёт массовые проверки. Даже "невинные" мемы или дискуссии могут попасть под запрет.
P.S. Владеете сайтом или сообществом? Срочно проверьте контент - до вступления правил в силу осталось меньше 4 месяцев!
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