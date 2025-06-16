Маркировка игрушек с QR-кодами!
С 1 декабря 2025 года игры и игрушки для детей до 14 лет нужно маркировать в системе «Честный знак» ✅. QR-коды, передача данных — всё по-новому!
Что важно?
🔹 С 1.12.2025 — маркировка при вводе в оборот.
🔹 С 1.09.2026 — данные о выводе товаров.
🔹 С 1.02.2027 — отчётность по обороту.
Кого коснётся?
Самокаты, куклы, педальные машинки, игральные карты и другие товары из списка ТН ВЭД.
Как подготовиться?
✔ Подключиться к «Честному знаку» (регистрация с 1.09.2025).
✔ Проверить оборудование для печати QR-кодов.
✔ Протестировать интеграцию с системой.
Немаркированные остатки?
Если товар произведён/ввезён до 30.11.2025, его можно промаркировать до 31.08.2026 😉
Подробности — в постановлении № 819 от 31.05.2025. Готовьтесь заранее! 📅
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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