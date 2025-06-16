Маркировка игрушек с QR-кодами!

Старт уже в декабре! 🚀

С 1 декабря 2025 года игры и игрушки для детей до 14 лет нужно маркировать в системе «Честный знак» ✅. QR-коды, передача данных — всё по-новому!

Что важно?

🔹 С 1.12.2025 — маркировка при вводе в оборот.

🔹 С 1.09.2026 — данные о выводе товаров.

🔹 С 1.02.2027 — отчётность по обороту.

Кого коснётся?

Самокаты, куклы, педальные машинки, игральные карты и другие товары из списка ТН ВЭД.

Как подготовиться?

✔ Подключиться к «Честному знаку» (регистрация с 1.09.2025).

✔ Проверить оборудование для печати QR-кодов.

✔ Протестировать интеграцию с системой.

Немаркированные остатки?

Если товар произведён/ввезён до 30.11.2025, его можно промаркировать до 31.08.2026 😉

Подробности — в постановлении № 819 от 31.05.2025. Готовьтесь заранее! 📅