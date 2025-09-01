ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Маргарита Харитонова
Маркировка рекламы

📢 С 1 сентября 2025 года в России вводится обязательная маркировка бизнес-звонков

Обязательная маркировка бизнес-звонков.

📞 С 1 сентября операторы связи обязаны передавать информацию о звонках с номеров организаций и ИП.

📇 На экране телефона будет отображаться:

Название компании

Категория звонка (например, «реклама» или «банк»).

🛡 Цель: борьба с мошенниками, которые маскируются под легальный бизнес.

📌 Источник: Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ

Информации об авторе

Маргарита Харитонова

Маргарита Харитонова

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

7 подписчиков87 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO