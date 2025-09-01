📢 С 1 сентября 2025 года в России вводится обязательная маркировка бизнес-звонков

📞 С 1 сентября операторы связи обязаны передавать информацию о звонках с номеров организаций и ИП.

📇 На экране телефона будет отображаться:

Название компании

Категория звонка (например, «реклама» или «банк»).

🛡 Цель: борьба с мошенниками, которые маскируются под легальный бизнес.

📌 Источник: Федеральный закон от 01.04.2025 № 41-ФЗ