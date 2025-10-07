Подписаться Внимание, патентники. Новая налоговая реформа с 2026 года затронет и вас! Ваш патент могут отменить! Переходите на УСН, АУСНО, ОСНО! 🏃‍♂️

Ваш патент могут отменить! Вот что ждет: ❌ ВЫЧЕРКНУТО: Грузоперевозки 🚛

Магазины с торговым залом 🏬 ✅ ОСТАЛИСЬ: Киоски 🥨

Павильоны

Фудтраки 🍔

Точки БЕЗ залов 📌 Важно: Максимальный к получению доход до 10 млн. Что делать? 🙈 Переходите на УСН, АУСНО, ОСНО! 🏃‍♂️ Источник: Законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8