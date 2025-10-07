Внимание, патентники. Новая налоговая реформа с 2026 года затронет и вас!
Ваш патент могут отменить! Переходите на УСН, АУСНО, ОСНО! 🏃♂️
Ваш патент могут отменить! Вот что ждет:
❌ ВЫЧЕРКНУТО:
Грузоперевозки 🚛
Магазины с торговым залом 🏬
✅ ОСТАЛИСЬ:
Киоски 🥨
Павильоны
Фудтраки 🍔
Точки БЕЗ залов
📌 Важно: Максимальный к получению доход до 10 млн.
Что делать? 🙈
Переходите на УСН, АУСНО, ОСНО! 🏃♂️
Источник: Законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8
