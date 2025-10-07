ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Маргарита Харитонова
ПСН

Внимание, патентники. Новая налоговая реформа с 2026 года затронет и вас!

Ваш патент могут отменить! Переходите на УСН, АУСНО, ОСНО! 🏃‍♂️

Ваш патент могут отменить! Вот что ждет:

❌ ВЫЧЕРКНУТО:

  • Грузоперевозки 🚛

  • Магазины с торговым залом 🏬

✅ ОСТАЛИСЬ:

  • Киоски 🥨

  • Павильоны

  • Фудтраки 🍔

  • Точки БЕЗ залов

📌 Важно: Максимальный к получению доход до 10 млн.

Что делать? 🙈

Переходите на УСН, АУСНО, ОСНО! 🏃‍♂️

Источник: Законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8

Информации об авторе

Директор в ООО ЦБЮС Маргариты Харитоновой

8 подписчиков92 поста

