💰 Зарплата за «старый» режим, а налоги по-новому?
💡 Их нужно включать в базу по АУСН в том периоде, когда произошла фактическая оплата.
📌 Пример от ФНС:
ИП с 2026 года перешел на АУСН. В январе он выплатил зарплату и взносы за декабрь 2025 года (когда еще применял УСН). Эти суммы учитываются уже при расчете налога по АУСН.
Минфин позицию поддержал. ✅
Будьте внимательны с переходным периодом, чтобы не ошибиться в расчетах! 📊🧐
Документы: Письмо ФНС России от 06.03.2026 N ЕА-36-3/1723@
Письмо ФНС России от 20.02.2026 N СД-36-3/1343@
