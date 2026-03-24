💰 Зарплата за «старый» режим, а налоги по-новому?

Важный нюанс от ФНС! Налоговики четко пояснили: такие суммы нельзя учесть в расходах при УСН (объект «доходы минус расходы»).

💡 Их нужно включать в базу по АУСН в том периоде, когда произошла фактическая оплата.

📌 Пример от ФНС:

ИП с 2026 года перешел на АУСН. В январе он выплатил зарплату и взносы за декабрь 2025 года (когда еще применял УСН). Эти суммы учитываются уже при расчете налога по АУСН.

Минфин позицию поддержал. ✅

Будьте внимательны с переходным периодом, чтобы не ошибиться в расчетах! 📊🧐

Документы: Письмо ФНС России от 06.03.2026 N ЕА-36-3/1723@

Письмо ФНС России от 20.02.2026 N СД-36-3/1343@

Письмо Минфина России от 04.03.2026 N 03-11-09/16807